Potsdam

Der frühere Verkehrsminister Brandenburgs, Jörg Vogelsänger (SPD), ist seit Juli 2020 Präsident der Landesverkehrswacht Brandenburg e. V. (LVW). In den folgenden Jahren wurde er immer wieder als LVW-Präsident bestätigt, so auch im April 2022. Der MAZ erklärt er, was wirklich zur Verkehrssicherheit beitragen könnte.

Wie sicher sind die Straßen in Brandenburg?

Wir hatten im Jahr 2021 insgesamt 127 Tote. Das ist zwar der niedrigste Stand seit 1990, aber erstens ist der sicher auch coronabedingt gewesen, denn es gab weniger Verkehr, und zweitens ist jeder Verkehrstote eine Tragödie. Sie betrifft Partner, Kinder und Angehörige. Damit ist jeder neue Unfall einer zu viel.

Wo passiert denn das meiste?

Besonders gefährlich sind unsere Bundes- und Landesstraßen. Sie sind sehr lang. Hinzu kommen die Alleen, die eine Herausforderung sind. Dort gilt aber auch ein Tempolimit von 70 Stundenkilometern, alles andere wäre unverantwortlich. Schließlich gibt es noch den Wildwechsel, etwa durch unseren dichten Wildschweinbestand. Bei unseren rund 800 Autobahnkilometern haben in der Regel einen guten Standard, weil praktisch nach 1990 das gesamte Netz ausgebaut oder erneuert worden ist. Die Autobahnen gehören nach meiner Wahrnehmung sogar zu den sichersten in Deutschland

Vogelsänger würde allgemeines Tempolimit begrüßen

Wäre ein allgemeines Tempolimit ein Beitrag zu noch mehr Sicherheit?

Nun, bis auf einen Teil unserer Autobahnen haben schon alle Straßen ein Tempolimit. Da begrüße ich auch ausdrücklich den neuen Bußgeldkatalog einschließlich der Erhöhung des Kontrolldrucks. Auch auf den Autobahnen selbst gibt es viele Beschränkungen. Ich schätze mal, dass deutschlandweit gut die Hälfte aller Autobahnstrecken schon jetzt ein Tempolimit hat. Natürlich gibt es die sogenannt freigegebenen Autobahnabschnitte. Ich sage bewusst „sogenannt“, denn niemand empfiehlt schneller als 130 Stundenkilometer zu fahren. Runter vom Gas ist immer ein guter Beitrag, nicht nur zur Verkehrssicherheit, sondern auch für das Energiesparen.

Aber wären Sie dafür, diese Empfehlung zu einer Vorschrift zu verschärfen?

Ich würde es begrüßen, wenn man das machen würde. Möglich wäre es vor allem kurzfristig in der jetzigen Situation der Energiekrise. Wenn man es aber macht, wäre es sehr zu begrüßen, wenn man detailliert die Auswirkungen beobachtet. Das wäre eine Grundlage für eine Diskussion über eine generelle Gesetzgebung. Es geht aber nicht nur um die Geschwindigkeit selbst, sondern auch um Konstanz. Auf der A13 gibt es zum Beispiel einen längeren Abschnitt auf dem permanent Geschwindigkeit 130 gilt. Das dient auch dazu, Auffahrunfälle zu vermeiden. Wenn man es schafft, dieses Rauf und Runter bei den Geschwindigkeiten zu vermeiden, ist das auch ein Beitrag zur Verkehrssicherheit.

Seit 2020 Präsident der Landesverkehrswacht Brandenburg: Jörg Vogelsänger hier bei einem Aktionstag für mehr Verkehrssicherheit im Fläming. Quelle: Julian Stähle

Insgesamt ging die Zahl tödlicher Unfälle in den vergangenen Jahrzehnten auch in Brandenburg zurück. Was ist der Grund dafür?

Entscheidend ist sicher eine Bewusstseinsveränderung. Es ist uns gelungen, die Verantwortung der Fahrer deutlich zu machen. Im Osten war es ja nach 1990 eine neue Freiheit, überhaupt ein Auto zu besitzen. Diese Freiheit in Verbindung mit der damaligen Infrastruktur war sicher nicht günstig. Und natürlich kommt hinzu: Die Autos sind über die Jahre immer sicherer geworden. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist aber die Bewusstseinsänderung.

Heißt Bewusstseinsveränderung „Weniger aufs Gas treten“? Ist das langsamere Fahren der Hauptgrund für sichereres Fahren?

Ja, das ist der Hauptgrund. Es muss einem immer bewusst sein, dass es beim Fahren nicht nur um einem selbst, sondern auch um die Insassen und die anderen Verkehrsteilnehmer. Interessant in diesem Zusammengang ist aber: Die Geschwindigkeit selbst ist gar nicht der Hauptursache für Unfälle. Es ist meist der Umstand, dass der vorgeschriebene Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird. Der ist auch sehr schwer einzuschätzen. Da sehe ich noch großes Potenzial, die Zahl der Unfälle und damit auch der Verletzten und Toten nach unten zu drücken. Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, wären Assistenzsysteme sicher eine gute Möglichkeit.

Autos sollten Assistenzsysteme für den Abstand haben

Sollten solche Assistenzsysteme Pflicht sein?

Dringlich sehe ich Systeme für die Abstandsmessung und natürlich für die Geschwindigkeit. Wenn ich an die langen Landstraßen in Brandenburg denke, wären aber auch intelligenten Lichtsysteme und Fernlichtassistenten nicht verkehrt. Die sollten auch in so ein Grundpaket mit hinein. Auch die Verkehrsverbände fordern so ein Grundpaket. Ich sehe darin auch eine riesige Chance, in der Verkehrssicherheit voranzukommen.

Sollten wir uns die Null-Todesrate als Ziel vorgeben?

Na immer! Das muss unser Ziel sein.

Und bis wann soll das geschafft werden?

Nun, autonomes Fahren wird unsere Zukunft sein. Bei der Schiene wird das losgehen. Das macht uns die U-Bahn in Kopenhagen bereits vor. Bei uns wären wohl die Straßenbahnen das erste Verkehrsmittel, bei dem wir autonomes Fahren erreichen könnten. Hier rechne ich mit Einführung noch in diesem Jahrzehnt. Ich denke, sich selbst steuernde Autos kommen danach auch viel schneller als wir denken. Autonomes Fahren wäre in der Tat eine Revolution für mehr Verkehrssicherheit. Das könnte schon im nächsten Jahrzehnt zwischen 2030 und 2040 passieren. Das Ziel einer Todesrate von Null würde damit realistischer, denn wir Menschen sind eben nicht perfekt und verursachen eben aufgrund beschränkter Reaktionszeiten Unfälle.

Bis wir dort angelangen wird aber einiges geschehen. Zum Beispiel die Freigabe von Cannabis. Was bedeutet dieses Ampel-Projekt für die Verkehrssicherheit?

Aus Gründen der Verkehrssicherheit sehe ich das sehr kritisch. Die Freigabe von Cannabis ist natürlich keine Freigabe, unter Drogen zu fahren, ich sehe aber die Gefahr einer Steigerung. Deshalb hat der Gesetzgeber nach meiner Auffassung die Pflicht, diese Freigabe zumindest mit einer Aufklärungskampagne zu begleiten und den Kontrolldruck zu erhöhen und gegebenenfalls auch die Sanktionen zu verschärfen.

Funktioniert Aufklärung überhaupt?

Früher hat man Fahren unter Alkohol verharmlost. Da sind wir auch durch Aufklärung schon auf einem guten Weg. Aber wir haben immer noch gut 1000 Unfälle in Brandenburg, die mit Alkohol zusammenhängen. Das ist immer noch eine Dimension, die erschreckend ist. Bei Drogenmissbrauch hatten wir zwar nur 205 Unfälle – aber mit einer deutlichen Steigerung.

E-Bikes sind für alle eine Herausforderung

Es nimmt aber nicht nur der Drogenmissbrauch am Steuer zu – ganz legal nehmen auch die doch recht schnellen E-Bikes auf den Straßen zu. Wird das nicht gerade bei älteren Radfahrern zur Gefahr?

Die Beherrschung von E-Bikes ist für jede Generation eine Herausforderung, natürlich für Ältere besonders. Es ist schon bedenklich. Die Unfälle mit E-Bikes gehen deutlich nach oben. Zum einen stimmt es: Oft wird die Gefahr gar nicht gesehen, wenn der Fahrer ziemlich hohe Geschwindigkeiten erreicht. Zum anderen sind einfach immer mehr E-Bikes unterwegs und somit auch öfter in Unfälle verwickelt. E-Bikes müssen deshalb in den nächsten Jahren auch Schwerpunkt der Arbeit in der Verkehrssicherheit sein.

Wäre ein E-Bike-Führerschein eine Lösung?

Ich würde sagen: Es gibt keine Denkverbote.

Was hat sich denn bei der Landesverkehrswacht als beste erzieherische Maßnahme für mehr Sicherheit erwiesen? Schockbildkampagnen? Vorschriften? Bildung?

Für mich ist das beste Mittel die Verkehrssicherheitsarbeit von Kind an. Wir gehen in die Kitas, haben auch Verkehrssicherheitsplätze für Kinder, wo die Kinder sich in den Straßenverkehr einüben können. Was wir noch verstärken wollen, sind unsere Angebote für Sicherheitstraining, insbesondere auch für die ältere Generation. Wir wollen Angebote vom Kindesalter bis hin zur älteren Generation machen. Ich werde auch mit Autohäusern sprechen, dass sie, wenn sie ein Auto verkaufen, auch darauf hinweisen, dass es Sicherheitstraining gibt.

Der Präsident der Landesverkehrswacht sieht also in Bildung und Weiterbildung ein besseres Mittel für mehr Verkehrssicherheit als durch Verbote, Pflichten und Schocks.

Ach, wir brauchen beides. Auch Verbote sind wichtig im Gesamtpaket. Mir ist nur wichtig, dass wir bei der Verkehrssicherheit bei den Jüngsten anfangen. Die Jüngsten sind zwar als Unfallverursacher nicht unser Problem, aber wenn man bei ihnen anfängt, ist das für die Sicherheit umso besser.

Wenn Sie sich ein Verbot wünschen könnten, welches wäre das?

Das Verbot, was ich mir wünsche, haben wir schon. Nur muss es eben besser durchgesetzt werden: Das Verbot von Alkohol und Drogen am Steuer. Hier muss einfach die Kontrolldichte erhöht werden. Und die Leute müssen es bei Bußgeldern auch spüren, wenn sie sich nicht an die Regeln halten. Es geht immerhin um Menschenleben. Das muss jedem bewusst sein.

Von Rüdiger Braun