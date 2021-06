Potsdam

Mit den angekündigten Öffnung der Hotels zum 11. Juni steht einem Urlaub rechtzeitig zur Hauptsaison theoretisch nichts mehr im Weg. Doch praktisch müssen Urlauber viele Dinge beachten. Und schon jetzt zeichnet sich ab: es könnte mancherorts eng werden. Ein Überblick.

Wie viel Urlaub geht 2021?

Im Osten schon recht viel. Die Reiseveranstalter stehen überall in den Startlöchern, sagt der Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH (TMB), Dieter Hütte. Mecklenburg-Vorpommern öffnet Hotels und Pensionen ab Mitte Juni, Brandenburg ab 11. Juni; Campingplätze sind bereits geöffnet. Hinzu kommen nun die Thermen und Bäder. So öffnet das Tropical Island am 12. Juni wieder. Der Wassertourismus nimmt schon länger an Fahrt auf.

Welche Testpflicht gilt wo?

Reisen bleibt in Corona-Zeiten kompliziert, besonders wenn man nicht an einem Ort verweilt. Zum Beispiel sind die Regeln in Brandenburg anders als in Berlin, obwohl sie sich insgesamt ähneln. Grundsätzlich müssen Reisende die „3-G-Regel“ beherzigen: Entweder genesen, getestet oder vollständig geimpft sein. Touristiker empfehlen Reisenden dringend, sich vor der Abfahrt über die Modalitäten vor Ort zu informieren. Für Brandenburg gilt: Wer auf Campingplätzen, in Ferienwohnungen oder auf Hausbooten eincheckt, muss zu Beginn einen negativen Schnelltest vorweisen. Wer in Pensionen oder Hotels übernachtet, muss den Test dagegen alle 72 Stunden wiederholen. Diese Regel galt bis vor kurzem in MV auch auf dem Hausboot, wie Stefan Selge, Geschäftsführer des Anbieters Bootsreisen24.de erklärt. Ab 4. Juni muss man nach seiner Kenntnis auch in MV nur noch einmal beim Betreten des Bootes einen negativen Test vorweisen.

Was geht im Bootstourismus?

Nicht mehr viel, Urlaub auf dem Wasser ist äußerst beliebt. Laut Bootsanbieter Selge sind spontane Buchungen schon jetzt sehr schwierig. In Berlin-Brandenburg seien schon gut 90 Prozent der Kapazitäten ausgeschöpft. Erst ab dem späten September seien Buchungen wieder gut möglich. Die Nebensaison sei aber auf Hausbooten kein Nachteil. „Die Hausboote sind alle mit Heizung ausgestattet.“

Sind Campingplätze frei?

Unbesorgt losfahren und auf einen freien Stellplatz wie zu normalen Zeiten zu hoffen, empfiehlt sich nicht. Die Plätze sind begehrt. Dieter Lübberding, Vorstand des Campingparks Sanssouci am Templiner See in Potsdam, sagt: „Das Telefon steht nicht mehr still.“ Das heißt für Camper: Schnell buchen. Lübberding kann jetzt im Schnitt nur ein Drittel der Gäste im Vergleich zu den Zahlen vor der Pandemie empfangen. „Abstand muss sein.“ Auf der Anlage ist eine Teststation eingerichtet, damit die Bedingungen für Beherbergung erfüllt werden und Gäste in Restaurants gehen können. Noch gebe es Hoffnung, dass man spontan buchen könne, aber mit Beginn der Ferien werde es eng. 2022 sei man schon bis zu 40 Prozent ausgebucht. Das gilt aber nicht für jeden Campingplatz.

Kann ich spontan ins Tropical Islands?

Beim größten Spaßbad weit und breit, dem Tropical Islands in Brand, (Dahme-Spreewald) laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Nach sieben Monaten Zwangspause sucht das Tropenbad derzeit noch nach neuen Mitarbeitern für den Neustart am 12. Juni, wie Marketingdirektor Kim Schäfer erklärt. Das Haus hat für Juni noch Kapazitäten für Besucher, aber die Buchungen gehen massiv in die Höhe. „Für August wird es eng“, so Schäfer. Die Schulferien sind auch für Tropical Islands Hauptsaison. Für die Nutzung des Bades braucht man einen Schnelltest und eine Reservierung. Spontanbesuche sind vorerst nicht möglich. Das wird schon bei der Zufahrt zum Gelände geprüft; Gäste ohne Anmeldung müssen abgewiesen werden. „Das Online-Ticket ist schon wegen der Kontakt-Nachverfolgung wichtig“, so Schäfer.

Bleiben die Märker im Land?

ADAC-Reiseberaterin Andrea Fröbel sagt, dass der Trend in diesem Jahr weiter in Richtung Inland geht. „Deutschland ist das Reiseziel Nummer 1.“ Zum Beispiel sei die Ostsee „super gefragt“. Gleichwohl werden in den Reisebüros wieder deutlich mehr Auslandsreisen nachgefragt. Ab Mitte Juni seien weitere Öffnungen in Spanien zu erwarten. Daneben werben vor allem Mallorca und Griechenland um Touristen. Sogar Fernreiseangebote gibt es. „Die Dominikanische Republik und die Malediven empfangen Gäste“, so Fröbel. Allerdings wurden diese Regionen von der Bundesrepublik wieder als Risikogebiete eingestuft. Nach der Rückreise muss man in Quarantäne.

Wird es teurer?

Noch locken einzelne Veranstalter sogar mit Sonderangeboten, aber mit den Ferien dürften die Preise anziehen und gegenüber früher teurer werden. ADAC-Reiseberaterin Fröbel weist beispielsweise darauf hin, dass auf Mallorca nur 300 von 1000 Hotels geöffnet sind. „Es gibt also nicht ganz so viel Platz, und das schlägt sich auf die Preise nieder.“ Auch Mietwagen auf der beliebten Sonneninsel dürften teurer werden. TMB-Geschäftsführer Dieter Hütte befürchtet, dass Brandenburg einige Anbieter verloren haben könnte. Bisher gebe es dazu keine verlässlichen Zahlen. Auch das könnte sich auf das Preisgefüge auf dem Markt auswirken.

Von Rüdiger Braun