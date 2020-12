Potsdam

Diplom-Psychologe Hartmut Uhl erläutert, wie die Corona-Krise auf die Seele schlägt und ob die Pandemie zu einem Psychotherapieboom geführt hat.

Neun Monate Corona mit Lockdowns, Gesundheitssorgen und wirtschaftlicher Verunsicherung –was hat das aus den Menschen gemacht?

Anzeige

Psychotherapeut Hartmut Uhl aus Potsdam. Quelle: KVBB

Hartmut Uhl: Die Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf die Pandemie. In meiner Praxis – und nicht nur dort – beobachte ich, dass neue Themen das Denken dominieren. Es geht um Masken, Höchstgrenzen bei Besuchen, Treffen und Feiern, Einschränkungen beim Reisen oder Überforderung bei der Betreuung wegen einer Schulschließung. Diese Themen tangieren uns alle unterschiedlich stark, immer in Abhängigkeit von unserer Lebenssituation. Im Wesentlichen ist es eine große Anpassungsleistung, die wir alle miteinander erbringen müssen. Und Anpassungen, die sich auf mehrere Lebensbereiche erstrecken, sind natürlich anstrengender als Anpassungen, die sich nur auf wenige Felder beziehen.

Wie wirkt sich diese Anstrengung seelisch aus?

Ich beobachte eine Beeinträchtigung der Stimmung, Ängste und nicht selten Ärger, Resignation, eine höhere Gereiztheit und Wut. Aber das ist immer davon abhängig, wie die Persönlichkeit des Betroffenen strukturiert ist. Manche stecken die zusätzlichen Belastungen einfach weg, andere entwickeln Symptome, leichte und schwerere.

Manchen Patienten helfen die Einschränkungen

Gab es denn ein vorherrschendes Problem? Viele Eltern klagten im Frühjahr zum Beispiel darüber, dass ihnen die Betreuung ihrer Kinder über den Kopf wuchs.

Das war eines von mehreren Problemen. Andererseits gab es Patienten, die sich durch die Einschränkungen entlastet fühlten. Menschen, die soziale Ängste haben und sowieso Menschenansammlungen meiden, standen jetzt nicht mehr vor der Anforderung, anderen begegnen zu müssen.

Es gab eine erhöhte Nachfrage nach Psychotherapie?

Ich bin seit 35 Jahren im Beruf – und ich kann nicht feststellen, dass es jetzt mehr Anfragen gab.

Therapeut und Richter Hartmut Uhl, Jahrgang 1959, ist Diplom-Psychologe und arbeitet seit 1995 als niedergelassener Psychotherapeut in Potsdam. Er ist Mitglied der Deutschen Psychotherapeuten-Vereinigung, deren Landesvorsitzender er bis 2018 war. Er ist auch als ehrenamtlicher Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg tätig.

Hat die Krise zu mehr Depressionen geführt?

Man sollte sehr vorsichtig sein mit diesen Begriffen und nicht gleich postulieren, dass eine Welle von klinisch manifester Angst und Depression über uns hinwegschwappt. Das können erst im Nachhinein die Krankenkassen feststellen. Aus meiner Praxis jedenfalls kann ich im Moment nicht bestätigen, dass die Zahlen nennenswert hochgehen. Manches wirkt sich sicher erst langfristig aus. Was ist zum Beispiel, wenn es mehr Arbeit im Homeoffice gibt und deshalb mehr Verquickung von Arbeit und Freizeit, Mangel an sozialen Kontakten, Vereinzelung und Bewegungsmangel mit allen negativen Folgen stattfinden?

Zu hohe Erwartungen an Weihnachten

Wie kann man sich unter all dem Druck auf Weihnachten vorbereiten?

Weihnachten ist ja immer ein heißes Thema, in der Therapie manchmal schon ab September. An das Fest werden oft ganz große Erwartungen geknüpft, wie familiär, harmonisch und traditionell es zugehen muss. Ich finde, man sollte sich darauf besinnen, zu Weihnachten einmal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und diesmal nicht alles so zu machen, wie man es sonst immer gemacht hat. Wenn man die gegenwärtige Situation dazu nutzt, einfach mal im Hier und Jetzt zu sein und sich nur mit den wichtigsten Menschen zu umgeben, dann kann das ein ganz besonderes Weihnachten werden.

Darüber hinaus gedacht: Wie kann man generell in dieser Coronakrise wieder runter kommen und Ruhe finden? Haben Sie da einen Tipp?

Was immer gut ist: Bewegung an der frischen Luft, Sport, ein Spaziergang. Im Fahrsicherheitstraining habe ich einmal gelernt: Wenn man ins Schleudern kommt, soll man nicht dahin schauen, wo man nicht hin will, sondern dorthin, wo man hin will. Wenn ich immer nur auf das schaue, wovor ich mich fürchte, also Infektionszahlen und schlechte Nachrichten, dann kann ich richtig unruhig werden. Ich kann das aber auch dosieren. Dann merke ich, die momentane Situation ist nicht alles, was das Leben ausmacht.

Von Rüdiger Braun