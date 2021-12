Potsdam

Jeremy Hans (15), Vorsitzender des Landesschülerrats und Schüler (11. Klasse) an der Spree-Oberschule in Fürstenwalde:

Ich wünsche mir von der Politik, dass sie mehr auf Kinder und Jugendliche achtet. Man sollte mit uns auf Augenhöhe reden, uns besser zuhören. Das war oft nicht der Fall. Die vergangenen zwei Jahre waren eine große psychische Belastung. Man hat von uns verlangt, dass wir unsere Kontakte beschränken, Oma und Opa zuliebe. Für Jugendliche sind zwei Jahre eine krass lange Zeit. Ich kann nachvollziehen, dass Jugendliche nun Spaß haben wollen und ohne Beschränkungen feiern wollen.

Unlogische Regeln

Andererseits haben viele Schüler großes Verständnis dafür, dass alle zurückstecken müssen. Nur: Viele Eindämmungsregeln sind in sich widersprüchlich. So ist zwar die Präsenzpflicht an den Schulen ausgesetzt worden, aber der Sportunterricht darf weiter stattfinden. Das ergibt keinen Sinn. Schülerinnen und Schüler können solche unlogischen Regeln nicht verstehen.

Die Schulen sollen bitte schnell Luftfilteranlagen kaufen und die Politik sollte dafür sorgen, dass genügend Schulsozialarbeiter in den Schulen sind – denn die Situation ist psychisch und sozial belastend.

Persönlich würde ich gerne bald wieder ungehindert auf Konzerte gehen können und Leute treffen, ohne Angst vor einer Ansteckung zu haben oder befürchten zu müssen, dass es Folgen für andere Leute hat. Das Risiko ist einfach derzeit zu hoch, als dass man sich mit all seinen Freunden treffen könnte. Im Moment treffe ich mich vor allem mit einem Kumpel – dafür mehrmals die Woche. Die vielen Kontakte fehlen mir schon sehr. Man fährt auch kaum noch spontan nach Berlin.

Corona ist keine Krankheit der Alten

Wir sollten diese Krankheit sehr ernst nehmen, ich wünsche mir unter Altersgenossen mehr Sensibilität. Viele Schüler denken, sie bekommen nur einen Schnupfen oder Corona sei eine Krankheit älterer Menschen. Ich bin im November 2020 selbst Corona an Corona erkrankt, vermutlich habe ich mich in der Schule angesteckt.

Anfangs habe ich es nicht so gemerkt, war einfach sehr müde. Dann bekam ich Übelkeit, Kopf- und Gliederschmerzen. Am ersten Tag nach der Quarantäne wollte ich eine Fahrradtour machen. Nach 200 Meter musste ich umdrehen, weil ich keine Luft mehr bekam. Bis März 2021 konnte ich kaum etwas machen und habe heute immer noch Probleme mit der Atmung. Eigentlich war ich immer topfit. Ich bin ja bei der Feuerwehr und mache viel Sport.

Vor dem Hintergrund meiner Erfahrung kann ich nur alle bitten: Hört den Leuten zu, die sich auskennen, nicht auf Leute, die Quatsch erzählen. Wer nicht vorerkrankt ist, sollte sich impfen lassen, wenn er die Möglichkeit bekommt.

Berufsorientierung trotz Corona

Letztes Jahr hatte ich ein Praktikum in einem Jugendklub vereinbart – jeden Mittwoch sollte ich da hin. Viermal hat es geklappt, danach fiel es aus wegen Corona. Berufsorientierung fehlt vielen Schülern. Bald schreibe ich meine zehnte-Klasse-Prüfungen, muss mich dann mit meinem Halbjahreszeugnis bewerben. Aber ich habe noch gar keinen Plan, wie es weitergehen soll. Soll ich Abitur machen, Jura studieren oder Sozialarbeit? Soll ich zur Polizei oder Feuerwehr gehen? Das fährt gerade in meinem Kopf Karussell.

Im nächsten Jahr will ich mal wieder richtig verreisen, nach Griechenland fliegen.

