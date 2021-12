Potsdam

Kathrin Wiencek (58), Leiterin des Fläming-Gymnasiums Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark):

„Ich wünsche mir, dass wir wieder ganz normal Schule machen können, mit allem, was das ausmacht: von Exkursionen über Projekte und Klassenfahrten. Und alle sollen wieder ins Schulgebäude kommen. Derzeit haben wir ausgesetzte Präsenzpflicht, die Eltern können also entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken. Bei uns sind das nur vier von 700 derzeit. Dennoch ist es ein Anzeiger dafür, dass die Situation nicht normal ist. 20 bis 30 Kinder sind im Schnitt in Quarantäne, darunter etwa fünf echte Ansteckungen.

Man kann überhaupt keine Pläne machen, lebt von Tag zu Tag. Man weiß nicht: Welche Welle kommt als nächstes? Was bringt sie mit sich? Wie hoch wird die Impfquote sein? Wie viele Tests werden wir haben? Eigentlich plant man sein Schuljahr durch. Das ist unmöglich jetzt. Bei den Kindern merken wir psychische und soziale Auswirkungen – abgesehen davon, dass wir nicht den ganzen Stoff geschafft haben. Das allerdings ist das kleinste Problem im Vergleich zu den anderen.

Ich wünsche mir Exkursionen und Veranstaltungen

Ich wünsche mir, dass wir wieder Exkursionen in Museen machen können, sei es ins Museum für Technik in Berlin, ins Museum für Deutsche Geschichte, ins Jüdische Museum oder in den Landtag nach Potsdam. Das alles war die ganze Zeit nicht möglich. Im Wechselunterricht war nur die Hälfte der Schüler da, außerdem mussten die Klassen viel nachholen.

Die ganzen Schmankerl an den Schulen sind ins Wasser gefallen. An unserer Schule studieren die 11. Klassen normalerweise vor den Oktoberferien ein Musical ein und führen es nach den Ferien auf. Das haben wir schon das zweite Jahr nicht machen können. Diese Veranstaltungen sind wichtig für den Zusammenhalt und die Identität einer Schule. Aber 800 Leute in einem Saal, das geht nicht unter Corona-Bedingungen.

Hoffnung für den Abiball 2022

Für den Abiball im Juni habe ich Hoffnung. Er ist zweimal ausgefallen. Ein bisschen was haben wir gemacht – fünf kleine Empfänge unter freiem Himmel für die jeweiligen Tutorkurse. Aber das ersetzt natürlich keinen Ball.

Schulleiterin Kathrin Wiencek hat Hoffnung für den Abiball 2022. Quelle: Bärbel Krämer

Persönlich wünsche ich mir, dass mehr Ruhe einkehrt. Man steht ständig unter Strom, muss permanent auf etwas reagieren. Diese Sehnsucht nach normalem Schulalltag übrigens beobachte ich auch bei den Schülern. Viele, die in früheren Jahren nicht so begeistert waren, kommen mittlerweile ernsthaft gern zur Schule. Erst wenn man etwa nicht mehr hat, weiß man, was einem fehlt.

Endlich wieder Urlaub

Ich würde gern wieder Urlaub machen. Zwei Jahre lang war das nicht richtig möglich, weil man kaum irgendwo ohne Risiko hinfahren konnte. Für das nächste Jahr habe ich Hoffnung, aber ich habe mich noch nicht getraut, eine Reise zu buchen für den Sommer – obwohl wir privat geboostert sind.

Wir sind alle vorsichtig geworden. In der Zeit des Lockdowns haben meine Schwiegertöchter zwei Kinder bekommen, ich habe also jetzt drei Enkelkinder. Live habe ich die Kinder kaum gesehen. Die werden im nächsten Jahr zwei Jahre alt. Ich wünsche mir, dass ich sie öfter sehen kann.“

Von Kathrin Wiencek (protokolliert von Ulrich Wangemann)