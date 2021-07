Potsdam

Es ist für ihn gar nichts Besonderes mehr, mit dem Bundespräsidenten auf dem Potsdamer Telegrafenberg zu spazieren. Am 29. Juni war das wieder einmal der Fall. Der Kontakt mit führenden Politikern nicht nur in Deutschland gehört inzwischen zum Tages- und Kerngeschäft von Professor Ottmar Edenhofer. Als einem von zwei Direktoren des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) ist das Mahnen eine Aufgabe Edenhofers. Auch zu Frank-Walter Steinmeier sagte Edenhofer, dass man nicht nur beschließen könne, die Erderwärmung irgendwie unter Zwei Grad Celsius zu halten, „sondern dass diese Zielkorridore auch unterlegt sein müssen durch konkrete politische Entscheidungen“.

Der gebürtige Niederbayer Ottmar Edenhofer, der an diesem Donnerstag 60 Jahre alt wird, weiß wovon er spricht. Als studierter Wirtschaftswissenschaftler wertet er schon seit Jahrzehnten Datenbanken aus und berechnet den Einfluss wirtschaftlicher Größen auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre. Seit 2000 ist er Mitglied des Potsdamer Klimainstituts, dessen zunächst vorwiegend naturwissenschaftliche Herangehensweise er um sozialwissenschaftliche Forschung erweiterte. Alles Wissen um die physikalischen Zusammenhänge der Erderwärmung nützt nämlich nichts, wenn man nicht bedenkt, wie moderne menschliche Gesellschaften funktionieren und wie man ihr wirtschaftliches Handeln umsteuern könnte.

Gesunde Atmosphäre ist ein knappes Gut

Anfang der 80er-Jahre stand noch nicht fest, dass Edenhofer in diesem Forschungszweig seine Bestimmung finden würde. Die Wirtschaftswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München hatten zwar schon immer mit der Knappheit von Gütern zu tun, die Menschen zwinge, diese Güter effizient zu nutzen. Dass zu dieser Knappheit vielleicht auch die begrenzte Aufnahmefähigkeit der Atmosphäre von klimaschädlichen Gasen gehören könnte, war damals jedoch noch nicht Teil der öffentlichen Wahrnehmung.

Ob Edenhofers römisch-katholischer Hintergrund, der ihn kurzfristig sogar in den Jesuitenorten führte, einen Anteil daran hatte, mag dahin gestellt bleiben, Edenhofer jedenfalls nutzte sein ausgezeichnetes Diplom in den Wirtschaftswissenschaften keineswegs, um lediglich einem einseitig verstandenen und damals sehr gängigen Begriff von Wohlstand zu dienen. Von 1991 bis 1993, also mitten im Balkankrieg, leitete er zum Beispiel eine humanitäre Hilfsorganisation in Kroatien und Bosnien.

Schon seine 1999 an der Universität Darmstadt vorgelegte Dissertation über evolutionäre Modelle des menschlichen Energieverbrauchs zeigte, wohin Edenhofers intellektuelle Reise eigentlich gehen würde. Überschrieben war die Arbeit mit dem Titel: „Soziale Konflikte und Technologischer Wandel.“ Man könnte sagen: Seither ist Edenhofer diesem Thema treu geblieben.

Einer der einflussreichsten Ökonomen Deutschlands

Schon kurz nach dieser Arbeit, fand Edenhofer im Potsdamer Institut seinen Platz, wohl wissend, dass es einen grundsätzlichen sozialen Konflikt zwischen der alten Industriegesellschaft und der notwendigen Umsteuerung unseres wirtschaftlichen Handelns gab. Edenhofer wirkte als Autor bei den Publikationen des Weltklimarats mit und ist seit 2005 Chef-Ökonom am Potsdamer Pik. Seit 2008 hat er an der TU Berlin den Lehrstuhl „Die Ökonomie des Klimawandels“ inne. Die FAZ rechnete ihn zweimal zu den zehn einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Künftig wird Edenhofer auch den Vatikan in Klimafragen beraten.

Kein Wunder, gratuliert Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dem Pik-Direktor persönlich. „Und ich bin stolz darauf, dass Sie hier bei uns in Brandenburg, am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung auf dem traditionsträchtigen Telegrafenberg wissenschaftlich zuhause sind“, schreibt er ihm. Als Ministerpräsident eines Energielandes wisse er zu schätzen, dass Edenhofer Strategien für die Energiewende entwickele.

Für seinen Geburtstag wünscht sich Edenhofer, „dass wir das Klimaproblem lösen und einen Weg finden, den Wohlstand für alle Menschen zu sichern. Vor allem dass sich genügend Menschen finden, die für Gerechtigkeit und Freiheit kämpfen.“ Er selbst will das zusammen mit seinem Ko-Direktor Johan Rockström tun. Von der gerechten Bewirtschaftung der globalen Gemeinschaftsgüter hänge der Wohlstand des 21. Jahrhunderts ab. „Dafür müssen zukünftig die wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet werden.“

Von Rüdiger Braun