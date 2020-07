Potsdam

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Elektroauto in Groß Kreutz ( Potsdam-Mittelmark) klagen Feuerwehrleute, sie seien nicht ausreichend auf das Löschen von E-Autos vorbereitet. Bei dem Unfall am Dienstagabend war eine 19-Jährige in ihrem Audi e-Tron gestorben.

Was kritisieren die Feuerwehrleute?

Mit der Zunahme an Elektroautos auf den Straßen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass diese in Feuerunfälle verwickelt sind. Kameraden der Feuerwehr Groß Kreutz hatten zum Beispiel befürchtet, dass sie durch unter Hochspannung stehende Teile selbst gefährdet sein würden. Der Einsatzführer beklagte ein Schulungsdefizit. Es war der erste Brand eine Elektroautos nach einem Unfall im Landkreis Potsdam-Mittelmark.

Lief der Einsatz falsch?

Nein, sagt Frank Kliem, Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbands Brandenburg. „Die Kameraden haben komplett richtig gehandelt.“ Um das Elektrofahrzeug kontrolliert ausbrennen zu lassen, wurde es von einem Kran in einen Tank gehoben und unter Wasser gesetzt. Ein solcher Einsatz sei eine Herausforderung, weil die Feuerwehrleute relativ wenig Erfahrung mit brennenden Elektroautos haben, sagte Kliem. Im Fahrzeug eingeklemmt saß eine junge Frau, die die Rettungskräfte befreien wollten. „Sie hatten aber keine Chance. Auch bei jedem anderen Fahrzeug wäre die Person wohl nicht mehr zu retten gewesen“, sagt er.

Wird das Löschen von Elektroautos geschult?

Spezielle Kurse zum Löschen von E-Autos gibt es an Brandenburgs Landesfeuerwehrschule nicht, allerdings Kurse für Führungskräfte zum Thema Erneuerbare Energien und alternative Antriebe. Schließlich stellen auch havarierte Erdgasmobile oder Biogasanlagen neue Herausforderungen im Feuerwehralltag dar. Fast 270 Teilnehmer hätten derartige Lehrgänge an der Feuerwehrschule seit 2019 besucht, teilte das Innenministerium auf Anfrage mit.

Die Führungskräfte sollen die Inhalte als Multiplikatoren an die Wehren im Land weitergeben. Das Thema soll aber auch bei einer der nächsten Beratungen der Kreisbrandmeister mit dem Innenministerium auf der Agenda stehen, hieß es. Auch der Landesbrandschutztag, der im kommenden Frühjahr stattfindet, werde sich um das Thema Erneuerbare Energien und damit auch um die Bergung von Elektroautos drehen, so Feuerwehr-Vize Kliem.

Sind brennende Elektroautos gefährlicher als herkömmliche Pkw?

Laut Feuerwehrverband sind Stromer nicht gefährlicher als Benziner, wenn sie in Brand geraten. „Bei einem Benziner kann der Tank aufreißen und der Kraftstoff explodieren“, erklärt Frank Kliem. Diese Gefahr bestehe bei Elektroautos nicht. Bei E-Autos werde es problematisch, wenn der Akku selbst anfange zu brennen.

In einem Akku sind Hunderte von Batteriezellen verbaut. Gerät eine Zelle in Brand, kann das eine Kettenreaktion auslösen – der Brand wird immer wieder neu entfacht. Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) schreibt: „Von zertifizierten Elektrofahrzeugen gehen weitgehend vergleichbare Gefahren aus wie von Fahrzeugen mit anderen Antriebsarten (Kraftstoff, Gas)“. Ausschlaggebend für Feuer und Hitzeentwicklung sei weniger der Antrieb als vielmehr der heutzutage hohe Kunststoffanteil in den Autos.

Wie löscht man Elektroautos ?

Mit viel, viel Wasser. Beispiel Tesla: Der Marktführer in Sachen Elektroautos beziffert die Menge Wasser, die zum Löschen seines Models Y nötig sein kann, auf 3000 Gallonen (11.356 Liter). Der Wasserstrahl solle möglichst direkt auf den Akku gehalten werden, heißt es. Das kann allerdings schwierig werden, da die Batterie im Fahrzeugboden verbaut ist. Deswegen werden Autowracks häufig, wie bei dem Unfall in Groß Kreutz geschehen, in Wasser-Container gehievt. Theoretisch kann ein Akku bis zu 24 Stunden brennen, wenn er nicht richtig gelöscht wird, schreibt Tesla.

Besteht die Gefahr eines Stromschlags für die Retter?

Die Furcht von Feuerwehrleuten vor einem Stromschlag ist laut ADAC und Feuerwehrverband unbegründet. Das Stromsystem werde bei einem Unfall über Sensoren abgeschaltet, heißt es. Bei einem Crashtest ließ der ADAC einen elektrischen VW Up gegen einen VW Up mit Benzinantrieb antreten. Die elektrische Abschaltung des Hochvolt-Systems reagierte laut ADAC binnen weniger Millisekunden. Der Batteriepack wurde per Relais von den übrigen Leitungen getrennt.

Außerdem wird Strom über das Löschwasser nicht geleitet, erklärt Vizepräsident Frank Kliem. „Das Wasser, das aus dem Strahlrohr kommt, sieht aus wie ein gebündelter Strahl. Tatsächlich besteht er ab einer gewissen Entfernung aus lauter einzelnen Tröpfchen, die beim Löschen mit reinem Wasser keinen Strom übertragen“, sagt er. Andernfalls könne man auch keine Solaranlagen auf Dächern oder Trafohäuschen löschen, erklärte er.

Brennen Elektroautos leichter als herkömmliche Pkw?

Dafür gibt es keine Hinweise. Der Automobilclub ADAC schätzt das Risiko eines Brandes vergleichsweise gering ein. Die Autos würden nicht häufiger als Benziner oder Diesel in Brand geraten, heißt es. Einen Tag nach dem tödlichen Unfall in Groß Kreuz geriet eine Gruppe Jugendlicher mit einem Auto von der Straße ab und raste gegen einen Baum. Auch dieses Auto ging in Flammen auf. Laut einer Studie skandinavischer Wissenschaftler von 2019 sind Elektroautos nicht häufiger in Feuerunfälle verwickelt. Das zeigen Versicherungsdaten aus Norwegen, dem Land mit dem größten E-Auto-Anteil am Fahrzeugbestand.

