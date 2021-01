Potsdam

In Großbritannien ist die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen seit Wochen stark gestiegen, auf Werte um 60.000 pro Tag. Und das trotz eines harten Lockdowns und –im Vergleich zu Deutschland –Schutzimpfungen im großen Stil.

Ein Grund dafür könnte die Virus-Variante B.1.1.7. sein, die besonders stark im Südosten Englands und in London verbreitet ist und deutlich ansteckender sein soll als das bislang dominierende Coronavirus. Über diese Mutation wurde erstmals kurz vor Weihnachten berichtet, längst gibt es Hinweise, dass sie auch in Deutschland kursiert.

Laut Brandenburgs Gesundheitsministerin Urusla Nonnemacher (Grüne) reagieren die Gesundheitsämter, wenn es Verdachtsmomente gibt, dass sich Menschen mit dem mutierten Coronavirus angesteckt haben. Das könnte zum Beispiel eine Einreise aus Großbritannien sein. Die Ämter würden dann über den üblichen PCR-Test hinaus eine Genom-Sequenzierung veranlassen. Das bedeutet, dass bei Infizierten die jeweilige Gensequenz des Coronavirus ermittelt wird. Nonnemacher wörtlich: „Es geht uns nicht durch die Lappen."

Im Vergleich zu anderen Ländern wird dieses Verfahren in Deutschland bislang kaum eingesetzt, die Laborkapazitäten sind überschaubar. Daher werden die Brandenburger Proben momentan an der Uni Heidelberg untersuch – das kostetet 250 bis 350 Euro pro Test. Es gebe aber Gespräche mit dem Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus und einiger Start-Ups im Umfeld der TH Wildau, so Ministerin Nonnemacher. Sie ist zuversichtlich, dass Anfang Februar eigene Laborkapazitäten zur Verfügung stehen.

Das Potsdamer Gesundheitsamt hat nach eigenen Angaben bislang keine Genom-Analysen veranlasst. Für Vorgaben zu Tests und Teststrategien seien der Bund oder das Robert-Koch-Institut zuständig sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow der MAZ. Angesichts der begrenzten Laborkapazitäten sei nur ein abgestimmtes Verfahren auf Bundes- beziehungsweise Landesebene sinnvoll.

Verschärfte Quarantäneverordnung – mit Testpflicht

Auch mit Hinblick auf die sehr infektiöse englische Coronavirus-Variante hat Brandenburg eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland eingeführt. Dies gilt seit dem 13. Januar.

Die Testpflicht ergänzt die zehntägige Quarantäne, die Reiserückkehrer weiterhin nach ihrer Ankunft in Deutschland einhalten müssen. Ausnahmen gibt es unter anderem für Berufspendler oder den Besuch von engen Familienangehörigen.

Die neue Quarantäneverordnung des Landes legt fest, dass sich Einreisende höchstens 48 Stunden vor oder unmittelbar nach ihrer Einreise auf das Coronavirus testen lassen müssen. Das Testergebnis muss dabei in deutscher, englischer oder französischer Sprache vorliegen und bis zum Ende der zehntägigen Quarantänepflicht aufbewahrt werden. Frühestens nach fünf Tagen können sich Betroffene mit einem negativen Corona-Testergebnis von der Quarantänepflicht befreien lassen.

Von Thorsten Keller