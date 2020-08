Potsdam

Wegen der sich häufenden trockenen Sommer und des damit verbundenen starken Absinkens der Grundwasserspiegel in Brandenburg soll die Landesregierung ein Konzept zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes erarbeiten. Es soll bis spätestens Ende 2021 vorliegen. Einen entsprechenden Antrag wollen die Kenia-Fraktionen von SPD, CDU und Grüne am Mittwoch im Landtag einbringen.

Dabei soll die Landesregierung unter anderem prüfen, ob ein Moratorium für Wasserentnahmen erforderlich ist, ob also per Dekret die Nutzung von Oberflächenwassern aus Seen oder Fließen eingeschränkt werden kann. Mehrere Kreise haben solche Entnahmeverbote in den vergangenen Wochen bereits erlassen, darunter die Landeshauptstadt Potsdam.

Niedrigwasser-Rekorde

„Lange Trockenzeiten und geringe Niederschläge werden besonders in unserem Land zunehmend zum Problem“, sagte die umweltpolitische Sprecherin der Grünenfraktion, Isabell Hiekel. Seit Jahren jage ein Niedrigwasser-Rekord den nächsten, sagte sie. An sinkenden Wasserständen in Seen und Flüssen oder trockengefallenen Bächen werde dies sichtbar. Was man dagegen nicht sehe, sei der stark gefallene Grundwasserspiegel. „Wir müssen Vorsorge treffen für eine stabile Wasserversorgung für unsere und die kommenden Generationen“, sagte Hiekel.

Über Pilotprojekte soll der Einsatz intelligenter und ressourcenschonender Bewässerungssysteme erprobt und landesweit vorangebracht werden, um so den Einsatz von Wasser in der Landwirtschaft und im Gartenbau zu verbessern, fordern die Koalitionsfraktionen. Außerdem sollen die Kriterien zur Grundwasserentnahme auf den Prüfstand.

Wasserstände sinken ab

Die Wasserstände in Brandenburg haben inzwischen ein bedrohliches Niveau erreicht. So wurden zwischen 2018 und 2020 an einem Drittel der gut Tausend Messstellen im Land die bisherigen Tiefststände noch einmal unterschritten.

Auch der Bund ist inzwischen aktiv geworden. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) hatte vorige Woche eine „nationale Wasserstrategie 2021“ angekündigt, die eine Hierarchie für die Nutzung von Trinkwasser vorsieht. . Die höchste Priorität habe die Versorgung der Menschen mit Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen. Danach sei zu klären, ob ein Schwimmbad oder die Bewässerung von Gärten Vorrang habe.

