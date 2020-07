Wasserqualität: Bestnote für fast alle Badestellen in Brandenburg 

Potsdam

Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die offizielle Badesaison in Brandenburg verkürzt worden – sie hat an diesem Montag, 13. Juli begonnen und dauert bis zum 6. September. Zum Start der Saison hat das Gesundheitsministerium wieder eine Liste sämtlicher Badestellen – knapp 250 – veröffentlicht und dazu eine doppelte Bewertung: Einmal die EU-Einstufung der Gewässerqualität (maßgeblich sind hier die Bewertungen der Sommer 2016 bis 2019). Eine Handvoll neuer Badestellen am Gräbendorfer See, am Groß Glienicker See, am Beutelsee und am Rudower See wurden daher gar nicht benotet.

Die Höchstwertung von drei Sternen („ausgezeichnete Badegewässerqualität“) gilt demnach für beinahe alle Badestellen in der aktuellen Liste. Zwei Sterne, also eine gute Wasserqualität, bescheinigt die EU den Badestellen am Wolziger See, am Todnitzsee, am Schwielochsee und am Scharmützelsee.

Nur einmal ein „mangelhaft“

Schlechte Noten (einen Stern für „ausreichend“ und ein Minus-Zeichen für „mangelhaft“) muss man auf der Liste lange suchen. Nur eine Badestelle an der Spree (Naturbadestelle Spree-Lagune) bekam die schlechteste Note – und bleibt die ganze Saison über geschlossen.

Die aktuelle Bewertung der Gesundsheitsämter ist fünfstufig auf einer Farbskala von blau („mikrobiologisch nicht zu beanstanden“) bis dunkelgrau („dauerhaftes Badeverbot“). Etwa 99 Prozent der märkischen Badestellen sind in dieser Übersicht blau eingefärbt – das Schwimmen ist also fast überall gesundheitlich unbedenklich.

Nur im Großsee lässt die Wasserqualität zu wünschen übrig (gelb = „mikrobiologisch zu beanstanden“). Einen Bogen sollte man auch um den Körbaer See machen – hier ist das Baden dauerhaft verboten, wegen Niedrigwassers ist das Ufer verschlammt.

