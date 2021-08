Zehdenick

Die Corona-Pandemie macht den Tourismusanbietern in Brandenburg auch in diesem Sommer zu schaffen und wird ihnen erneut Verluste bescheren. So sank die Zahl der Übernachtungen bis Mai dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um eine Million auf 1,5 Millionen, wie der stellvertretende Geschäftsführer der Tourismus Marketing Brandenburg, Mathias Knospe, berichtet. Obwohl die Buchungslage im Sommer „ganz gut“ sei, könnten die Verluste nicht kompensiert werden. 2019 hatte es in diesem Zeitraum noch gut 4,6 Millionen Übernachtungen gegeben.

Dennoch kann ein Sektor von der Pandemie profitieren: der Wassertourismus. Davon machte sich am Mittwoch der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) auf seiner diesjährigen Tourismusfahrt ein Bild, die ihn diesmal in die wasserreiche Oberhavel-Region führte.

6500 Kilometer können mit Kanu und Kajak befahren werden

Geworben wird mit diesen Zahlen: 1500 Kilometer Wasserstraßen sind im Land schiffbar, davon sind 470 Kilometer sogar ohne Führerschein befahrbar. 6500 Kilometer können mit Kanu oder Kajak befahren werden.

André Presch betreibt den Neuen Hafen des Ziegeleiparks in Zehdenick (Oberhavel). „Die Leute wollen nach dem langen Lockdown raus und viele bleiben in Deutschland“, sagt er. Davon profitiere vor allem Tourismus auf dem Wasser. „Wir gehören zu den Gewinnern der Pandemie“, betont Presch.

Die Betreiberin des Yachtcharter-Anbieters „Spreemarine“, Caroline Boehnke, sagt: „Wir sind aufgelastet und wir waren vor Corona nie ausgelastet.“ Inzwischen würde beim Chartern nicht mal mehr nach dem Preis gefragt, sagt sie. Boehnke vermietet Yachten im oberen Preissegment (bis zu 4000 Euro pro Woche).

Woidke erinnerte daran, dass der Erfolg des Wassertourismus hart erarbeitet werden musste. Erst hätten mit dem Bau von Häfen und dem Ausbau der Schleusen die Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Inzwischen sei Urlaub auf dem Wasser eine tragende Säule des Tourismus.

Größter Einbruch im Dahme-Seenland

Den größten Einbruch bei den Übernachtungszahlen erlebte im vergangenen Jahr das Dahme Seenland mit einem Minus von 45,3 Prozent gegenüber 2019. Der Fläming, Potsdam und das Ruppiner Seenland verzeichneten jeweils ein Minus von etwa einem Drittel.

Zwei Drittel der touristischen Investitionen in Brandenburg haben einen Bezug zum Wasser, wie mitgeteilt wurde. In den vergangenen zehn Jahren seien allein vom Wirtschaftsministerium 80 Millionen Euro in diesen Bereich investiert worden, berichtete der zuständige Referatsleiter Martin Linsen.

Von Igor Göldner