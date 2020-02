Offenbar wird die neue Fabrik des Elektroauto-Herstellers Tesla doch zum Problem für die Wasserversorgung in der Region. Denn der zuständige Verband Strausberg-Erkner kann den erhöhten Wasserbedarf bislang nicht liefern, weil Genehmigungen fehlen.

Wenn Tesla seine Fabrik errichtet hat, steigt der Bedarf an Trinkwasser in der Region um Grünheide stark an. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp