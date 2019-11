Potsdam

Zweieinhalb Monate nach der Landtagswahl steht Brandenburg vor der Regierungsbildung. Nach zehn Jahren Rot-Rot steht am Dienstag (14.30 Uhr) die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von SPD, CDU und Grünen auf dem Programm. Dietmar Woidke ( SPD), Michael Stübgen ( CDU) und Ursula Nonnemacher (Grüne) setzen im Landtag ihre Unterschrift unter das Dokument. Am Mittwoch stehen dann die Wiederwahl von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke im Landtag und die Vereidigung der Minister an.

Die Koalition will mehr Polizisten, Richter und Staatsanwälte einstellen, Betreuung und Beitragsfreiheit in Kitas ausbauen und den Klimaschutz fördern. In der Lausitz soll es keine neuen Braunkohletagebaue geben. Geplant ist ein „Zukunftsfonds“ von einer Milliarde Euro für die nächsten zehn Jahre. Am Montag sprachen sich die Grünen in einer Urabstimmung mit deutlicher Mehrheit für den Koalitionsvertrag aus.

Mehr Nachrichten aus Brandenburg

Brandenburg-AfD schlägt fast die gesamte Fraktion für das Landtagspräsidium vor

Erik Stohn erklärt Kandidatur als SPD-Fraktionschef im Landtag

Von RND/dpa