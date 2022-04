Potsdam/Berlin

Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet am Wochenende typisches Aprilwetter. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, ist mit Wind und Schauern, aber auch mit trockenen Abschnitten zu rechnen. Am Samstagmorgen zeigt sich der Himmel bewölkt. Ab dem Vormittag kann es zu Regen- und Graupelschauern kommen. Örtlich werden kurze Gewitter erwartet. Tagsüber bläst zudem ein mäßiger bis frischer Westwind, der erst am Abend abnehmen soll. Die Höchstwerte liegen bei zehn Grad.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Sonntag wird wechselhaft mit einem Mix aus Schauern, Gewittern und trockenen Abschnitten. Es bleibt windig, in Schauer- und Gewitternähe stürmisch. Gegen Abend lassen Wind und Schauer nach Angaben des DWD nach. Die Thermometer klettern auf acht bis zehn Grad maximal.



Von RND/dpa