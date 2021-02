Potsdam

Nach dem Bund-Länder-Gipfel bereiten sich die Grundschulen in Brandenburg auf ihre Öffnung vor. Sie sollen im Wechselunterricht ab dem 22. Februar wieder Kinder im Klassenzimmer unterrichten, wie Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag ankündigte. Die Eindämmungsverordnung soll entsprechend am Freitag verändert werden.

Dass die Schulen nicht schon am 15. Februar wieder öffnen, erklärte Ernst mit dem notwendigen zeitlichen Vorlauf. Die Schulträger sollen zunächst am kommenden Montag mit einem Schreiben über die Öffnungsmodelle informiert werden. Außerdem könne man davon ausgehen, dass der Inzidenzwert bis zum 22. Februar noch weiter fallen werde und damit die Startbedingungen besser seien. Ernst appellierte gleichwohl an die Lehrer, vor dem Schulstart am 22. Februar die Möglichkeit eines kostenlosen Corona-Tests zu nutzen.

Anzeige

Freie Hand für die Schulen

Die Schulen sollen weitgehend freie Hand erhalten, wie sie die Rückkehr der Klassen eins bis sechs in den Präsenzunterricht organisieren, kündigte Ernst an. „Es macht keinen Sinn, den Schulen exakte Vorgaben zu machen“, sagte sie. „Allein die Frage der vorhanden Räume spielt eine große Rolle.“

Ziel ist es, die Lerneinheiten klein zu halten und damit in den Klassenräumen Hygieneabstände zu gewährleisten. Die Klassen sollen also aufgeteilt werden. Das klassische Wechselmodell sieht vor, dass ein Teil der Lerngruppe Montag, Mittwoch, Freitag in die Schule geht und Dienstag und Donnerstag zu Hause lernt, wenn der andere Teil der Gruppe Präsenzunterricht hat. Nach einer Woche wird gewechselt.

Auch Schichtsystem möglich

Die Lerngruppen können aber auch wochenweise zwischen Präsenz- und Distanzunterricht wechseln. Schließlich seien auch Schichtsysteme aus Vormittags- und Nachmittagsunterricht denkbar. Dies sei in einem Flächenland mit Schülerverkehr aber nur schwer umzusetzen sein, so Ernst „Deshalb werden die Schulen größere Freiheiten bekommen.“

Die Schulen können von der Stundentafel abweichen und sich auf Kernfächer Deutsch und Mathematik konzentrieren. Sie sollen Beispielrechnungen erhalten, wie der Unterrichtsstoff an den neuen Rhythmus angepasst werden kann, kündigte Ernst an.

Weitere Öffnung der Schulen im Stufenplan

Die weitere Öffnung der Schulen soll sich an dem Anfang Januar vorgestellten Stufenplan orientieren: Zunächst Wechselunterricht an den weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 und schließlich Rückkehr aller Schulen in den geregelten Unterricht. Wann das sein wird, bleibt unklar. Die Öffnungsschritte will Bildungsministerin Ernst nicht an Inzidenzwerte knüpfen, auch wenn das Schulen und Elternvertreter fordern. Ein Inzidenzwert heute sei unter dem Eindruck der ansteckenderen Virusmutationen anders zu bewerten als noch vor einigen Wochen, erklärte Ernst. Aber auch mit einer steigenden Impfquote müsse eine Inzidenz neu bewertet werden.

Notbetreuung bleibt, Präsenzpflicht kommt

Die Notbetreuung für Grundschulkinder wird auch nach dem 22. Februar angeboten. Denn das Wechselmodell bedeutet schließlich, dass Kinder nur an ausgewählten Tagen im Klassenzimmer sitzen, an anderen aber weiter im Fernunterricht lernen. Eltern, die keine Betreuung zu Hause organisieren können, sollen daher weiter auf eine Notbetreuung in den Schulen zurückgreifen können. „Das ist eine Herausforderung“, räumte Ernst ein. Die Schulen könnten dabei weiter auf eine Vertretungsreserve zurückgreifen. Außerdem sollen weiter Lehramtsstudenten als Honorarkräfte von den Schulen eingesetzt werden. Das entsprechende Programm, das über den Corona-Rettungsschirm finanziert wird, werde fortgesetzt, so Ernst.

Noch unklar ist, ob wie vor den Weihnachtsferien die Präsenzpflicht für Grundschüler aufgehoben wird, damit Eltern selbst entscheiden können, ob sie ihr Kind ab dem 22. Februar wieder in die Klassenzimmer lassen. „Ich bin da sehr distanziert“, sagte Ernst. „Ich weiß, dass viele Eltern sich das wünschen, aber für die Schulen würde es bedeuten, dass sie Wechselunterricht organisieren, Notbetreuung machen und für die Schüler, die gar nicht da sind, auch noch Distanzunterricht anbieten. Ich finde das eine mühsame Geschichte.“ Bei einem ärztlichen Attest können Kinder, die gesundheitlich besonders gefährdet sind, weiter zu Hause betreut werden.

Elternrat kritisiert mangelnde Vorbereitung

Der Landeselternrat hält die geplante Öffnung der Grundschulen für Wechselunterricht im Februar für einen richtigen und wichtigen Schritt, sieht aber Risiken. „Es hat sich niemand wirklich darauf vorbereitet, dass der Tag X kommt“, sagte der Vorsitzende René Mertens. „Wir gehen in die Schulen zurück, wie wir sie im Dezember geschlossen haben.“

Schon im Herbst sei über Lüftungssysteme gesprochen worden. Bei den winterlichen Temperaturen könne nicht alle 20 Minuten gelüftet werden, zudem ließen sich nicht alle Fenster öffnen.

Von Torsten Gellner