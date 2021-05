Potsdam

Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) hält die Erfahrungen der Ostdeutschen in den 1990er Jahren für die Bewältigung der Zeit nach der Corona-Pandemie für sehr hilfreich. Sie hätten auch gelernt, ihre Rückzugsräume zu verteidigen und auf soziale Balance zu achten. Er rief dazu auf bestehende Regeln für den Umgang mit Krisen auf den Prüfstand zu stellen.

Matthias Platzeck:

„Millionen Deutsche sind derzeit in Kurzarbeit, Urlaubsreisen finden nicht statt und ob die Stammkneipe oder der Lieblingsschuhladen in drei Monaten noch existiert, lässt sich leider auch nicht sicher sagen. Noch nie war das Leben der Deutschen so mit Unsicherheit ausgestattet. Aller Deutschen? Noch nie?

Nicht ganz. Eine vollkommen andere – aber doch vergleichbare – Situation kommt den Ostdeutschen dabei in den Sinn. Die ersten Jahre nach der Wiedervereinigung ließen in den neuen Ländern keinen Stein auf dem anderen. Die umfassende Transformation ihrer ganzen Gesellschaft griff tief ein in das gesamte Leben aller Ostdeutschen. Die Wirtschaft brach um etwa ein Drittel ein. Der Staat mit seiner Verwaltung und seinen Behörden, das Sozial- und Wirtschaftssystem wurden komplett umgebaut – und zwar nach bewährtem, aber für die Ostdeutschen eben auch unbekannten westdeutschen Vorbild.

Dieser umfassende Umbruch, den sehr viele Menschen eher als Zusammenbruch erlebten, hat sich tief in die Seele der Ostdeutschen eingebrannt. Viele Ostdeutsche machten schon damals die Erfahrung, dass „alles auch ganz anders kommen kann“.

Zur Person Matthias Platzeck (67) war von 2002 bis 2013 Ministerpräsident in Brandenburg. Er war davor seit 1998 Oberbürgermeister in Potsdam. 2005/2006 war er Bundesvorsitzender der SPD. Seit 2014 ist Platzeck Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Platzeck war 2019/2020 Vorsitzender der Regierungskommission „30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit“.

In den turbulenten 1990er Jahren lernten viele Ostdeutsche, konkrete Probleme ebenso unideologisch wie unkonventionell zu lösen und dabei pragmatisch auf die eigene Kraft zu vertrauen. Aber auch, ihre Rückzugsräume zu verteidigen und auf soziale Balance zu achten. Etwas mehr dieser Eigenschaften werden wir gut gebrauchen können, wenn Deutschland mit den Aufräumarbeiten nach der Pandemie beginnt. Vor allem müssen wir bestehende Regeln überprüfen, denn bei aller Wertschätzung für eine verlässlich arbeitende Verwaltung: Sie braucht etwas mehr gesunden Menschenverstand und mehr Empathie, um Probleme schneller in den Griff zu bekommen.

Auch wenn in den vergangenen drei Jahrzehnten gerade in Ostdeutschland viel investiert wurde – es war nicht genug. Wurden in den 90er Jahren immer noch veraltete Kupfer- statt Glasfaserkabel gelegt, müssen wir heute beim Breitband- und Mobilfunkausbau auf den allerneuesten Standard bestehen. Damit gerade Regionen, die es bisher schwer hatten, eine echte Zukunftschance bekommen.

„Der Aufbau Ost führte zu einer großen Umverteilung von Reichtum“

Der vor uns liegende ökonomische Umbau muss auch dazu führen, dass sich die soziale Schere in Deutschland wieder schließt und nicht weiter öffnet. Der Aufbau Ost hat zu einer großen Umverteilung von Reichtum geführt: Viele Unternehmen im Osten wurden von westdeutschen Firmen übernommen, viele Ostdeutsche überweisen ihre Miete heute in die alten Bundesländer. Der Anteil des Erbschaftssteueraufkommens aus dem Osten liegt bei unter fünf Prozent des Gesamtaufkommens. Das absehbar stärkere Engagement des Staates für den Aufbau nach der Pandemie muss genutzt werden, um Mitarbeiter stärker am Erfolg ihrer Firmen zu beteiligen und auch „Normalverdienern“ Wohnungseigentum zu ermöglichen, damit sie so fürs Alter vorsorgen können.

„Bürgerinnen und Bürger wollen erleben, dass sie gehört werden“

Der Aufbau Ost bleibt eine große Erfolgsgeschichte – das sieht die überwiegende Mehrheit sowohl der Ost- als auch der Westdeutschen vollkommen zu Recht so. Umso besser wäre es für das weitere Zusammenwachsen unseres Landes, wenn wir aus den Umbrucherfahrungen der Ostdeutschen stärker als bisher lernen würden. Damit die kommenden Transformationen unserer Gesellschaft besser gelingen und keine Transformationsmüdigkeit um sich greift.

Denn Bürgerinnen und Bürger wollen erleben, dass sie gehört und gebraucht werden. Dieser Respekt ist heute noch wichtiger als vor zwei oder drei Jahrzehnten. Eine große Debatte über die Frage, wo wir als Gesellschaft gemeinsam hinwollen, hat in Deutschland nach 1990 gefehlt. Jetzt wäre die richtige Zeit, sie zu führen.“

Lesen Sie auch:

Teil 1 der MAZ-Serie mit den Potsdamer Wissenschaftlern Oliver Günther und Cornelius Frömmel: Der Staat muss sein Handeln künftig besser erklären, damit seine Bürgern in einer Krisensituation Zumutungen akzeptieren.

Von MAZonline