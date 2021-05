Frankfurt/Oder

Der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt/Oder, Rene Wilke (Linke), findet, dass durch die Pandemie viel Vertrauen zwischen den Menschen, zwischen Politik und Bürgern, verloren gegangen sei. Das gilt es jetzt wieder aufzubauen.

„Machen wir uns nichts vor: Gelingt es nun, die Pandemie zu überwinden und einen Weg des Umgangs mit dem Virus und seiner Mutationen zu finden, der uns ein freies Leben wieder ermöglicht, ist längst nicht alles gut. Wenn unsere Sorge um das Wichtigste – Gesundheit und das nackte Leben – weicht, dann werden wir wohl erst begreifen, was wir verloren oder enorm geschwächt haben.

Die Bildungschancen unserer Kinder, die wirtschaftliche Existenz und das emotionale Gleichgewicht vieler Menschen, die kreative Kraft von Künstlerinnen und Künstlern. Es wird Zeit und Energie brauchen, Verletzungen zu heilen. Nicht in jedem Fall wird es gelingen. Am schlimmsten finde ich den Verlust der Streitkultur, das zuletzt so gewachsene Gegeneinander, die Verachtung für den Standpunkt Anderer, die den Diskurs zunehmend vergiftet.

Es fehlt die Bereitschaft zum echten Dialog

Wie konnte es dazu kommen? Wie finden wir wieder heraus?

Was uns ernsthaft fehlt, ist die Bereitschaft zum echten Dialog. Es ist das ehrliche Interesse, die Neugierde füreinander. Der Versuch des gegenseitigen verstehen Wollens. Denn das ist Voraussetzung für Dialog, produktiven Diskurs und die daraus folgende eigene Weiterentwicklung. Das steht im Kontrast zum Verharren in Blasen der eigenen Gewissheit und Selbstvergewisserung. Dialog ist Respekt und Wertschätzung. Diese Dinge kommen uns gerade abhanden. Und damit das Fundament unseres demokratischen Gemeinwesens.

Aber da ist noch etwas: Erinnern wir uns ein Jahr zurück. Kurz nach Ausbruch der Pandemie gab es eine überwältigende Mehrheit auf Seite derjenigen Regierenden, die einschneidende Maßnahmen durchsetzten. Die Menschen hatten sogar überwiegend Verständnis dafür, dass fehlendes Wissen manche Vorschriften produzierte, die sich im Nachhinein als falsch oder überzogen herausstellten. Ich erinnere hier an das Verbot, im Freien kurz auf einer Bank zu verschnaufen. Trotz solcher Unzulänglichkeiten: Die Richtung stimmte.

Politik schoss sich mehrere Eigentore

Dann kam der Sommer mit stark gesunkenen Zahlen, Sonne, Urlaub und der Hoffnung, das Schlimmste überwunden zu haben. Als sich im Herbst herausstellte, dass die Pandemie mit Wucht zurückkehrte, begann sich die Stimmung zu drehen. Begründet. Denn die Politik hatte es offenkundig versäumt, im Sommer auf eine langfristige Strategie umzuschalten. Vor allem die einfachen Fehler, die gemacht wurden, waren Wirkungstreffer. Wirtschaftshilfen nach Monaten zu benennen, in denen sie auf keinen Fall fließen würden. Impfstoff zu spät zu bestellen. Ältere zu zwingen, stundenlang Callcenter anzurufen. Das waren vermeidbare Eigentore. Jeder Fehler, jede Eigennützigkeit traf nicht zuletzt die vielen vernünftigen, solidarischen, gut informierten Menschen, die richtige und wichtige Fragen stellten. Und es war Wasser auf die Mühlen jener, die Egoismus und Zwist säen wollten.

Ein guter Weg aus der Pandemie muss mitdenken, dass eine solche Situation jederzeit wieder eintreten kann. Darauf vorbereitet zu sein, ist zwingendes Gebot. Ob Gesundheitsämter, Krisenstäbe oder deren Verwaltungsspitzen; sie sind inzwischen alle sehr pandemieerfahren. Niemand ist so nah am Geschehen und an den Menschen zugleich dran wie die kommunalen Akteure.

Regeln müssen nachvollziehbar sein

Städte wie Frankfurt (Oder) machten es vor und wurden von der Landesregierung ausgebremst, als sie Regelungen anstrebten, die maximalen Schutz unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten in Kombination mit verantwortungsvollen Öffnungen zum Ziel hatten. Hier liegt die wichtigste Schlussfolgerung.

Zu Beginn einer Krise per Verordnung durchzuregieren, mag notwendig sein. Nach über einem Jahr noch immer auf notwendige demokratische Beteiligungsprozesse zu verzichten, ist falsch. Denn ein Beschluss ist nur so viel wert, wie er im Alltag von der Bevölkerung mitgetragen und umgesetzt wird. Dabei ist allen bewusst, dass es nicht um angenehme und schöne Maßnahmen geht. Niemand freut sich über die Schließung seiner Kita. Aber die allermeisten verstehen zugleich die Notwendigkeit bei einer akuten Lage. Es geht um Nachvollziehbarkeit.

Wichtigste Währung der Politik ist Vertrauen

Die Bürgerinnen und Bürger sind in einer Demokratie der Staat selbst, der sich durch von ihnen gewählte Vertretungen manifestiert. Mit allen Stärken und allen Unzulänglichkeiten. Die Menschen sind nicht dumm, sie sind nicht bösartig und nicht egoistisch, wie aktuelle Zahlen zur Auswirkung der Bundesnotbremse einmal mehr zeigen. Wir, die gewählten Vertreterinnen und Vertreter dieser Menschen, haben die Pflicht, uns zu erklären, an uns zu zweifeln und Zweifel an uns zuzulassen. Ohne jene, die Kritik üben, in Bausch und Bogen zu verteufeln.

Die wichtigste Währung in der Politik ist Vertrauen. Nicht nur in Politikerinnen und Politiker, sondern ebenso in die Bevölkerung. Die Menschen dieses Landes beweisen derzeit mehrheitlich aufs Neue, dass auf sie Verlass ist. Sie sind die praktischen Akteurinnen und Akteure der Pandemiebekämpfung. Mein Rat für einen guten und nachhaltigen Weg aus der Pandemie: Mehr Vertrauen wagen!“

Von Rene Wilke