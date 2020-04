Wegen Corona: Engpass von Narkosemitteln befürchtet

Potsdam

Die Versorgung mit verschiedenen Narkosemitteln für die Intensivstationen der Krankenhäuser könnte in Brandenburg mit Fortschreiten der Corona-Pandemie zunehmend zum Problem werden. So warnt der Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin am Potsdamer St.-Josefs-Krankenhaus, Torsten Schulze vor einem drohenden Problem bei den Narkosemitteln Propofol und Isofluran und dem Beruhigungsmittel Midazolam: Die Versorgung mit den Mitteln sei die „nächste große Herausforderung“, sagt Schulze. „Es ist ein latentes Problem, das sich in den kommenden Wochen drastisch verstärken wird. Zur Zeit können wir die Patienten am St. Josefs-Krankenhaus damit noch adäquat behandeln. Aber die Reserven neigen sich dem Ende“. Dieses Bild ergab auch eine Abfrage bei den Krankenhausapotheken, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit. Demnach ist die Versorgungslage angespannt.

Auch im Potsdamer Klinikum „ Ernst von Bergmann“ wird die Situation der Mittel, die auf den Intensivstationen bei der Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt werden, seit mehreren Wochen beobachtet. Man habe rechtzeitig die Bestände erhöht, vorsorglich sei man zudem auf alternative Lieferanten umgestiegen, teilte eine Kliniksprecherin mit. „Hier ist zu beobachten, dass alle Lieferanten derzeit nur Teillieferungen versenden, so dass auch unser Bestand langsam sinkt“.

Corona: Je mehr Patienten, um so wichtiger werde die Versorgung mit Medikamenten

Schulze vom Josefs-Krankenhaus warnt: „Wir dürfen jetzt in den Anstrengungen nicht nachlassen.“ Es sei ungemein wichtig, dass die Medikamente ausreichend zur Verfügung stehen. „Je mehr Patienten wir in der Coronakrise behandeln müssen, um so wichtiger wird die Regelung der Versorgungslage mit Medikamenten“, so Schulze.

Bereits in der Zeit vor dem Ausbruch des Coronavirus war es nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin immer wieder zu Lieferengpässen beim Narkosemittel Propofol gekommen. In der Corona-Krise scheint sich diese Situation nun weiter zuzuspitzen. Sowohl für Arzneimittel mit Propofol, als auch für solche mit Isofluran und Midazolam werden derzeit Lieferengpässe gemeldet.

Ein Grund ist die hohe Zahl der Covid-19-Fälle in den Intensivstationen weltweit, bei denen das Mittel eingesetzt wird, um die Patienten während der künstlichen Beatmung ruhig zu stellen. Ein entscheidender Unterschied dabei: Covid-Patienten liegen in der Regel für einen deutlich längeren Zeitraum auf den Intensivstationen der Kliniken als andere Patienten. Entsprechend höher ist der Verbrauch der Medikamente.

Bundesinstitut empfiehlt Umverteilung von Medikamenten

So geht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ( BfArM) nach einer Telefonkonferenz mit Vertretern der Spitzenverbände der Medizin von einem 2,5-Mal höheren Bedarf an Medikamenten aus – bei voll ausgelasteten Intensivstationen. Allerdings ist die Situation in den Krankenhäusern des Landes noch immer deutlich unter Kontrolle, die Kapazität der Intensivbetten längst nicht ausgeschöpft. Zu Engpässen wird es deswegen künftig wohl besonders dort kommen, wo viele Covid-19-Patienten betreut werden müssen. Das St.-Josefs-Krankenhaus ist hier besonders betroffen, nachdem das „Ernst-von-Bergmann“ wegen einer Vielzahl an Corona-Infektionen schon seit mehr als einer Woche keine Patienten mehr aufnimmt – und viele an das St.-Josefs weiterleitet.

Das BfArM glaubt diese Versorgungslücke mittelfristig mit einer Produktionssteigerung lösen zu können. Kurzfristig sei aber auch eine regionale Umverteilungen von Übervorräten aus wenig betroffenen Regionen in die Hotspots des Krankheitsgeschehens denkbar, heißt es.

