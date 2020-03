Frankfurt (Oder)

Nach der Schließung von Polens Grenzen wegen der Corona-Krise haben sich die Wartezeiten an den deutsch-polnischen Übergängen deutlich verlängert. In Olszyna an der A15 in der Nähe von Cottbus mussten Autofahrer zwölf Stunden warten, ebenso in Swiecko an der A12 bei Frankfurt (Oder). Eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes sagte am Dienstag: „Wir raten davon ab, diesen Grenzübergang anzusteuern.“ Um eine Verbreitung des Virus zu erschweren, hatte Polen am Wochenende an den Grenzübergängen zu Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Litauen wieder Kontrollen eingeführt.

Die Brandenburger Polizei sprach am Dienstag auf Twitter von 30 Kilometern Stau auf der A12 in Richtung Polen.

Heimkehrer müssen in Quarantäne

Internationale Flug- und Zugverbindungen wurden ausgesetzt. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land. Diese gelten für Menschen mit Daueraufenthaltsgenehmigung, Lastwagenfahrer und Diplomaten. Für den Warenverkehr gibt es keine Begrenzungen.

In der Nacht zu Dienstag lösten polnische Grenzer in Swiecko eine Blockade wütender Autofahrer aus Litauen auf. Der Grenzschutzsprecherin zufolge hatten die Litauer eine Fahrbahn blockiert – aus Protest dagegen, dass ihnen die Durchreise durch Polen verwehrt wurde.

In Richtung Polen staut sich der Verkehr viele Kilometer weit. Quelle: Julian Stähle

Die polnische Polizei eskortierte schließlich einen Konvoi aus 20 Bussen und Minibussen durch das Land. Pkw-Fahrer wurden angewiesen, nach Frankfurt (Oder) zurückzukehren. Dort sollen für einen Teil der Insassen Züge nach Litauen bereitgestellt werden. Die Besitzer der Autos sollen mit ihren Fahrzeugen einen Ostseehafen ansteuern und von dort mit einer Fähre in ihre Heimat zurückkehren.

Von MAZonline/dpa