In Brandenburg sollen künftig Studierende an den Schulen unterrichten – um so die Lehrkräfte zu entlasten. Geplant sei vor allem individueller Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler, schreibt das Bildungsministerium des Landes in einer Mitteilung am Dienstag.

Außerdem sollen die Studenten die Schüler beim Lernen mit digitalen Medien und bei den Hausaufgaben unterstützen. Dafür gibt das Ministerium zusammen mit dem Wissenschaftsministerium eine Million Euro aus dem Rettungsschirm des Landes aus. Das Projekt ist zunächst bis Dezember befristet. Mehrere Hundert Studierende hätten schon Interesse bekundet, heißt es.

Projekt unterstützt auch die Studenten – die häufig ihren Job verloren

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) nannte das Projekt einen „sehr guten Ansatz“ um Lehrkräfte zu entlasten und Schüler zu fördern. „So können Schülerinnen und Schüler besser individuell unterstützt werden.“ Insgesamt werde so der Schulbetrieb unter besonderen Bedingungen gestärkt.

Das Projekt ist der Versuch einer Win-Win-Lösung. Denn es helfe auch den Studierenden, von denen in den Corona-Monaten viele ihren Studentenjob verloren. Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) sagte: „Mehr als zwei Drittel der Studierenden arbeiten neben dem Studium – aber ein erheblicher Teil ihrer Jobs und damit ihrer Einkünfte ist in den vergangenen Monaten weggebrochen.“ Das von der Universität Potsdam entwickelte Programm schlage nun mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Bildungsministerium hofft auf künftige Seiteneinsteiger

Das Bildungsministerium hofft mit dem Programm nicht nur die Lehrkräfte zu unterstützen, sondern auch zukünftige Lehrer zu fördern. Für Lehramtsstudierende sei es eine gute Möglichkeit, Theorie und Schulpraxis miteinander zu verbinden. Gerichtet sei das Programm aber auch an Studierende anderer Fachrichtungen, die sich perspektivisch für einen Seiteneinstieg ins Lehramt interessieren und einen Einblick in den Schulalltag bekommen könnten.

Interessenten können sich auf einem Portal der Universität Potsdam informieren – und registrieren. Unter lernassistenz.de sollen Schulen und Studierende zusammengeführt werden. Einsatzgebiete der Studierenden sei unter anderem die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler – zum Beispiel bei den Hausaufgaben oder mit unterrichtsbegleitenden Lernangeboten. Außerdem sollen die Studierenden bei der Einführung von digitalen Lernplattformen helfen. Einzelne Studierende können monatlich maximal 450 Euro verdienen.

Von Ansgar Nehls