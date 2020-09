Werder/Havel

Die Corona-Pandemie hat dem Wassersport entgegen allen Trends einen Aufschwung beschert: Mit einem Ausstellerzuwachs von 20 Prozent ist am Freitag die Wassersportmesse „Boot & Fun inwater“ an in Werder/ Havel ( Potsdam-Mittelmark) an den Start gegangen. Nach Angaben der Messe Berlin, Mitveranstalter der Bootsschau, ist auch die Ausstellungsfläche in den Havelauen um ein Fünftel angewachsen. Rund 65 Aussteller zeigen bis zum Sonntag vom Standup-Paddelbrett bis zum Hausboot alle Arten von Wassergefährten. 80 Boote sind an der Steganlage der Marina vertäut, 25 weitere sind an Land aufgebockt.

Dritte Auflage der Open-Air-Veranstaltung

Für den Veranstalter Messe Berlin ist diese dritte Auflage der Open-Air-Ausstellung in diesem Jahr ein besonderes Ereignis: Bis auf die stark abgespeckte Internationale Funkausstellung (IFA), die am Donnerstag ausschließlich für Fachpublikum geöffnet hat, ist die Bootsmesse in Werder das erste Großereignis seit Inkrafttreten der Corona-Eindämmungsmaßnahmen – die Internationale Tourismusmesse (ITB) war abgesagt worden, ebenso viele weitere Veranstaltungen.

Luxuriöses Hausboot von Nautilus. Quelle: Ulrich Wangemann

„Die Kollegen sind froh, dass wieder etwas los ist“, sagt Projektleiter Danial Barkowski“. Die Messe Berlin glaube weiter an das Konzept von Besucherschauen. „Händler wollen sich treffen, die Leute wollen ein Glas Bier trinken und sich umschauen“, sagt er.

Der Freitag bescherte einigen Händlern bereits Umsätze. So kaufte etwa Viola Naffin, die seit 30 Jahren auf der Mecklenburger Seenplatte mit verschiedenen Booten unterwegs ist, ein Kajütboot der Werderaner Manufaktur Aqualine im Wert von 70.000 Euro. „Wir erfüllen uns einen Traum“, sagte die neue Besitzerin beim Glas Sekt, das es zur Vertragsunterzeichnung gab. Als „Anzahlung“ für die Neuanschaffung will sie Geld verwenden, das eigentlich für eine Flugreise nach Bali im Herbst geplant war. Sie rechne damit, dass künftig Urlaube vermehrt in Deutschland stattfinden würden, sagt Naffin. Auch deshalb lasse sie sich eine gute Heizung ins Boot bauen.

Internationaler Fokus auf Werder

Aqualine-Geschäftsführer Frank Schaper und seine Mannschaft haben in Werder in den vergangenen 20 Jahren einen der größten Hersteller solcher Boote in Deutschland aufgebaut. 80 bis 100 Schiffe verlassen pro Jahr die Werft. Der Werderaner Leistungsschau komme in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, sagt Schaper, denn die wichtigen Bootsmessen in Cannes und Monaco seien abgesagt worden. Deshalb kämen Händler und Käufer aus dem Ausland jetzt in die Region. Diese Aufmerksamkeit sei eine „gute Chance“ für den hiesigen Standort, sagt Schaper.

Auf der Messe BOOT & FUN inwater in Werder (Havel) präsentieren zahlreiche Aussteller Boote und Yachten verschiedener Hersteller. Quelle: Ulrich Wangeman

Die Messe bietet auch Einblicke in die Zukunft des Wassersports. Der finnische Hersteller Q-Yachts etwa ist mit einem rein elektrisch betriebenen 180.000-Euro-Boot vertreten, das mit seinem puristischen Stil als Antithese zu den bauchigen Yachten anderer Hersteller gedacht ist. Bei einer Durchschnittsgeschwindigleit von etwa 12 KIlometern pro Stunde soll die Reichweite 100 Kilometer betragen.

Tragflügelboot aus Schweden

Der schwedische Hersteller Candela präsentiert seinerseits ein rein elektrisch betriebenes Tragflügelboot. Es hebt sich ab einer Geschwindigkeit von 16 nautischen Knoten aus dem Wasser und gleitet dann auf Schienen dahin – wegen des geringen Wasserwiderstands verbraucht es dann gerade einmal so viel Energie wie bei einem Tempo von fünf Knoten mit eingetauchtem Rumpf. Die Firma bietet Probefahrten an.

Tilo Grahl, Spezialist für Standup-Paddeln, hat seit 30 Jahren ein Geschäft in Werder (Havel) und lässt Bretter nach eigenem Entwurf fertigen. Quelle: Ulrich Wangeman

Vom Boom berichtet auch der Werderaner Spezialist für Standup-Paddling, Tilo Grahl – er lässt auch Boards nach eigenen Entwürfen fertigen. Seit Ende des Lockdowns hätten sich seine Verkäufe verdoppelt, sagt Grahl, der seit 30 Jahren im Geschäft ist.

Nautilus Hausboote aus Königs Wusterhausen ( Dahme-Spreewald) hat erst kürzlich zwei Einheiten im Gesamtwert von einer Millionen Euro verkauft, sagt Dörte Hoffmann am Messestand. Die gut 20 zum Chartern vorgesehenen Boote seien völlig ausgebucht, insbesonder in den Herbstferien.

Von Ulrich Wangemann