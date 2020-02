Wegen Coronavirus: Berliner Segel-Star sitzt in China fest

Potsdam

Seit dem 10. Januar trainieren die Berliner Segler Daniel Göttlich und sein Vorschoter Linus Klasen im chinesischen Olympiastützpunkt in Haikou in der Provinz Hainan. Aufgrund des Coronavirus wurde der Stützpunkt am 25. Januar abgeriegelt. Im Interview spricht der 19-Jährige, der im vergangenen Jahr mit Klasen Vizeweltmeister seiner Altersklasse wurde, über die Ansteckungs-Angst, Hühnerfüße im Essen und ihre Rückkehr.

Wie ist die Stimmung unter den Sportlern, seit der Olympiastützpunkt vor zwei Wochen abgeriegelt wurde?

Daniel Göttlich: Man spürt, dass die Stimmung langsam kippt. Um nur einen Grund zu nennen: Erst kürzlich sind die Neuigkeiten durch den Stützpunkt kursiert, dass das gesamte chinesische Surfteam kein Visum für die WM in Australien erhalten hat. Für uns wird langsam vor allem das Essen zur Last, denn aufgetischt wird mit der traditionell chinesischen Sportlernahrung auch nahezu alles, was der menschliche Körper gerade noch verdauen kann. Wir haben zum Beispiel abgehackte Hühnerfüße gegessen und es daher sehr genossen, auch mal westliches Essen zum Ausgleich bei einem Nachmittag in der Stadt genießen zu können.

Wie groß ist Ihre Angst sich mit dem Coronavirus zu infizieren?

Es wurden zwar einzelne Sportler isoliert, die Anzeichen einer Erkältung hatten, aber nach unserem Kenntnisstand gab es keine Infizierten im Stütpunkt. Jetzt, wo die Inkubationszeit abgelaufen ist und die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, gegen null geht, haben wir eigentlich keine Bedenken mehr.

Daniel Göttlich (rechts) und Linus Klasen hoffen China bald verlassen zu können. Quelle: privat

Welche Maßnahmen wurden zum Schutz der Sportler getroffen?

Wir wurden sofort mit Schutzmasken ausgerüstet und die haben wir auch, als wir uns noch frei bewegen durften, sofort genutzt. Innerhalb des Stützpunkt kommen noch eine Reihe anderer Maßnahmen hinzu. Jeden Morgen muss jeder Bewohner des Stützpunktes seine Körpertemperatur melden und sie wird bei jedem gemessen, der das Gebäude betreten will. Dazu werden jeden Tag alle Flure und Räume von einem Trupp desinfiziert, die Trainingsgruppen werden strikt voneinander getrennt und seit neustem darf man bei der Essensausgabe nicht mehr sprechen. Die jüngeren Segler, die noch keinen Zugriff auf die Laufbänder haben, müssen jetzt innerhalb des Gebäudes im Kreis joggen gehen. Schon ein absurder Anblick.

Wie sieht der Alltag in dem abgeriegelten Stützpunkt aus?

Er wurde einerseits von innen nach außen abgeriegelt, aber auch die Trainingsgruppen innerhalb werden voneinander isoliert. Daher ist unser Lebensraum jetzt im Prinzip auf vier Räume geschrumpft: das Fitnessstudio, der Raum der Essensausgabe, der Auswertungsraum und unser Schlafzimmer.

Wie gehen die chinesischen Sportler damit um?

Die Segler nehmen es bisher gelassen auf, wissen aber um den Ernst der Lage. Das Personal ist in alarmiertem Zustand.

Können die Sportler ihre Familien besuchen?

Die chinesischen Sportler haben, seitdem sie Teenager sind, einen sehr straffen Zeitplan an Stützpunkten wie diesem. Jährlich stehen ihnen nur eine Handvoll Tage zur Verfügung, an denen sie ihre Familie besuchen dürfen. Als vor dem chinesischen Neujahr (25. Januar, d. Red.) Familienmitglieder aus allen Teilen Chinas anreisen durften, war die Laune dementsprechend gut. Als der Stützpunkt zwei Tage später abgeriegelt wurde, ging das allerdings mit der Bestimmung einher, dass alle Familienmitglieder binnen drei Tagen wieder abgereist sein müssten – ebenso schnell wie sie gekommen waren. Sie konnten sich gerade noch ein frohes neues Jahr der Maus wünschen.

Erste Meldungen zum Coronavirus gab es Ende Dezember, stand im Raum, das Trainingslager abzusagen?

Der Coronavirus war für uns Ende 2019 eine Randerscheinung. Es schien damals noch keine größere Bedrohung darzustellen und es wurde auch von offizieller Seite nicht vor Reisen nach China gewarnt.

Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie in China trainieren?

Wir wurden als Sparringspartner für das chinesische Olympiateam in unserer Bootsklasse, dem 470er, nach China eingeladen. Die Frauen- und Männerteams sind jeweils in den Top-10 der Weltrangliste in ihrer Wertung, insofern fiel uns die Entscheidung nicht schwer.

Wie wurden sie aufgenommen?

Abgesehen von mir und meinem Vorschoter Linus Klasen sind nur chinesische Sportler vor Ort. Wir haben jeden Tag minutenlang vor unserem Boot für Chinesen posiert, die die blonden, blauäugigen Segler auf keinem Fall dem Blitz ihrer Kamera entgehen lassen wollten. Mittlerweile hat die Stützpunktleitung eine Barrikade um das Segelzentrum errichtet, sodass die Schaulustigen ihre Fotos nunmehr von hinter der Absperrung schießen müssen. Der Ort, an dem die Boote stehen und wir ablegen, ist an einem öffentlichen Strand gelegen, der nun rund um den Stützpunkt abgeriegelt wurde.

Was macht die Segelbedingungen in Haikou so besonders?

In Haikou ist es zunächst einmal recht warm und städtisch. Das ist optimal für die Entwicklung einer Seebrise. Noch dazu befindet es sich zwischen der Insel und dem Festland, wo der Wind immer beschleunigt wird. Daher ist es selten, dass man keine ausgezeichneten Bedingungen hat. Es gibt sehr viel Strömung und eine sehr komplizierte Welle.

Wann kehren Sie zurück?

Wir bleiben bis zum 7. Februar. Unser erster Flug wurde bereits gecancelt aber bisher sieht es aus, als würde alles klappen.

Müssen Sie nach der Ankunft in Deutschland in Quarantäne?

Wir erwarten keine Untersuchung. Aber wir hoffen, nicht in Quarantäne zu müssen, weil wir kurz nach der Ankunft aus China in die Vorbereitung zur Olympiaqualifikation nach Mallorca fliegen wollen.

Lesen Sie auch

Entwarnung bei Coronavirus-Verdacht in Cottbus

Coronavirus: Fragen und Antworten zur Lungenkrankheit

Von Stephan Henke