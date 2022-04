Potsdam

Angesichts steigender Energiekosten befürchten Verbraucherschützer und Sozialverbände, dass viele Brandenburger ihre Strom- und Gasrechnungen nicht bezahlen können. Derzeit erhält die Verbraucherzentrale mehrere hundert Anfragen im Monat von besorgten Kunden, sagte Energierechtsexpertin Katarzyna Trietz auf MAZ-Anfrage. Fast jede dritte Beratung drehe sich explodierende Energiepreise. Das sei eine Steigerung von 23 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

„In der Rechtsberatung geht es vor allem um Probleme mit Preiserhöhungen, Abschlagserhöhungen, nicht anerkannten Kündigungen und untergeschobenen Verträgen“, sagt die Expertin. Vor allem die Insolvenzen einiger Energieversorger hätten zu vielen Anfragen geführt, weil die Verbraucher dann in die sogenannte örtliche Grundversorgung fallen. „Leider ist die Ersatzversorgung in der Regel viel teurer, sodass die Kunden plötzlich mit extrem hohen Rechnungen konfrontiert wurden und schnell nach neuen Anbietern mit bezahlbaren Tarifen gesucht haben“, so Trietz. Sie rät Verbrauchern, die Probleme mit ihren Energierechnungen haben, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Es sei wichtig, dass man an die Versorger herantrete. Dann seien auch Härtefallregelungen möglich.

Ein Anbieterwechsel soll nicht unter Druck erfolgen

„Wenn eine Preiserhöhung erfolgt, ist es immer sinnvoll, neue Angebote einzuholen und zu vergleichen, ob andere Anbieter bessere Tarife haben“, empfiehlt die Energierechtsexpertin. Ein Anbieterwechsel solle aber durchdacht sein und nicht unter Druck erfolgen.

Trietz begrüßt die Maßnahmen der Bundesregierung zum Ausbau der erneuerbaren Energien und das Entlastungspaket bei den Energiekosten. Zusätzlich fordert sie konkrete Maßnahmen auf Landesebene. „Der Entwurf der Brandenburger Energiestrategie 2040 berücksichtigt die Lage der rund 1,2 Millionen privaten Haushalte bislang nicht einmal im Ansatz“, kritisiert Trietz. Zudem ziehe sich das für die Überwachung der hiesigen Energiegrundversorger zuständige Landeskartellamt bei Preisspitzen lieber aus der Affäre.

Schon 2020 berichten Verbraucher von hohen Nachzahlungen

Die örtlichen Mietervereine in Brandenburg prüfen derzeit noch die Betriebs- und Heizkostenabrechnungen der Mieter aus dem Jahr 2020, sagte der Landesvorsitzende des Mieterbunds, Wolfgang Finsterbusch, auf MAZ-Anfrage. Hier hatten die meisten Mieter bereits erhöhte Nachzahlungen zu begleichen. „Für 2021 und die nachfolgenden Jahre müssen Mieter mit weiter steigenden Betriebskosten rechnen, insbesondere bei den Erwärmungskosten, also Heizungs- und Warmwasserkosten“, so der Landesvorsitzende. Hinzu würden die steigenden Kosten für den Wohnungsstrom, Kochgas und Heizungsgas für Thermen kommen. „Das wird bei einem Teil der Mieter dazu führen, dass die Nachzahlungen nicht oder nur in Raten bedient werden können“, befürchtet Finsterbusch.

Ines Große, Vorstandsvorsitzende der Volkssolidarität Brandenburg gibt zu bedenken, dass die steigenden Energiepreise vor allem die einkommensschwachen Personengruppen und Senioren mit niedrigen Renten betreffen werden. Noch seien die hohen Strom- und Gaspreise kein großes Thema – weder in den Sozialberatungen des Verbandes, noch bei Vermietern von altersgerechten Wohnungen. „Die Mieter haben noch keine Abrechnung erhalten und daher keinen Überblick, welche finanziellen Konsequenzen auf sie zukommen. Das wird sich aber ändern“, so Große.

Von Lena Köpsell