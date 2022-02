Wegfall der 2G-Nachweispflicht lockt Berliner nach Brandenburg

Potsdam

Der Handel in den Speckgürtelgemeinden hat wegen der Abschaffung der 2G-Regel in Brandenburg am Wochenende von Berliner Einkaufstouristen profitiert – wenn auch in bescheidenem Maße. „Wir hatten zum Teil fünf bis sieben Prozent mehr Kundenfrequenz und Gäste“, resümierte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils Busch-Petersen am Sonntag auf MAZ-Anfrage. Die Berliner seien „raus nach Brandenburg gefahren, um entspannt shoppen zu können“, sagte der Handelsverbands-Chef. „Es war aber nicht der große Korkenknall“, so Busch-Petersen weiter.

Im Moment zähle aber jeder einzelne Gast. „Die Verunsicherung insgesamt, die Zurückhaltung, die Gewöhnung an Einschränkungen – das braucht ein Weilchen, bis es sich wieder auswächst.“

Shoppen ohne Impfstatus-Kontrolle

Brandenburg hatte vor dem Wochenende die 2G-Regelung für Geschäfte aufgehoben. Kunden konnten also mit einer FFP2-Maske Läden betreten, ohne ihre Impfausweise vorzeigen zu müssen. Der Handelsverband hatte zuvor die strikten Impfstatus-Kontrollen kritisiert, weil sich vor den Geschäften Schlangen bildeten und die ständigen Kontrollen einen lockeren Einkaufsbummel nicht zuließen.

Das erste 2G-freie Wochenende in Brandenburg sei positiv aufgenommen worden, sagte Busch-Petersen. „Wir bemerken Entspannung in den Seelen der Verkäufer und Kunden.“ Der Handelsverband rechne damit, dass in der kommenden Woche der Berliner Senat die 2G-Regeln im Handel „ersatzlos streichen“ werde.

Berlin könnte spätestens am Wochenende nachziehen

„Berlin gehört noch zu den gallischen Dörfern, aber wird vermutlich vernunftbedingt beidrehen“, erwartet Busch-Petersen. „Ich hoffe, dass der Berliner Senat das am Dienstag entscheidet und es am Mittwoch, spätestens aber am Sonnabend in Kraft tritt“, äußerte Busch-Petersen. „Dann haben wir in Brandenburg und Berlin wieder gleiche Verhältnisse und können dann zusehen, wie wir uns langsam in Richtung Erholung bewegen.“

Nebenbei lobte der oberste Handels-Lobbyist der Hauptstadtregion im Zusammenhang mit den Lockerungen im Handel die Potsdamer Landesregierung. Brandenburg habe sich „schnell entschieden und ohne langes Palaver die Weichenstellungen ermöglicht“.

Die Corona-Inzidenzwerte haben aus Sicht des Handelsverbands ihren Höhepunkt erreicht, das Geschehen in den Krankenhäusern sei in keiner Weise so dramatisch, dass die strikten 2G-Regeln und Kontrollen in den Geschäften gerechtfertigt seien, sagte Busch-Petersen. Die Händler seien dringend auf Erholung angewiesen, denn sie hätten kaum noch Eigenkapital, die Reserven seien aufgezehrt. Gleichzeitig hätten die meisten Kaufleute einen Teil ihres Geschäfts digitalisiert, um im Internethandel ein Standbein zu haben. Das sei ein „wichtiges, zukunftssicherndes Element“, sagt Busch-Petersen.

Die befürchtete Insolvenzwelle ist bislang ausgeblieben

Er rechnet damit, dass die bislang ausgebliebene Insolvenzwelle noch bevorstehen könnte. „Jetzt haben erstmal alle versucht durchzukommen, für einige Händler gab es auch noch Hilfen“, so Busch-Petersen. „In Wahrheit sind heute mehr Händler gefährdet als im ersten Jahr.“

Zur Vorsicht rät auch Andreas Schulz, Vorstands-Chef von Brandenburgs größter Bank, der Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) aus Potsdam. Man verzeichne zwar so wenige Insolvenzen wie nie. „Doch nach wie vor gibt es massive staatliche Stützungen, nach wie vor sind Teile des Insolvenzrechts ausgesetzt – viele Unternehmen hängen weiterhin am Tropf“, so Schulz in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der MBS-Jahresbilanz.

„Wir müssen sehen, was kommt, wenn sich auf breiter Front eine Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit einstellt – das könnte in diesem Jahr passieren“, so Schulz. „Wir bereiten uns darauf vor, dass wir dann die ein oder anderen Ausfälle sehen werden“, so der Sparkassen-Chef. Man sollte „nicht davon ausgehen, dass alles überstanden und alles jetzt gut ist – ich glaube, es kommt noch etwas, es wird zeitlich nachlaufen.“ Er rechne aber nicht damit, dass mögliche Ausfälle einen für die Bank kritischen Umfang annehmen könnten.

Von Ulrich Wangemann