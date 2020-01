Enge Weggefährten und Begleiter erinnern sich an ihre persönlichen „Stolpe-Momente“

Potsdam

Brandenburg nimmt Abschied von Manfred Stolpe. Der „Gründungsvater“ des Landes, der erste Ministerpräsident nach der friedlichen Revolution in der DDR, war am 29. Dezember nach langer, schwerer Krankheit im Alter von 83 Jahren gestorben.

In der Potsdamer Nikolaikirche findet am Dienstag die offizielle Gedenkfeier des Landes mit einem Gottesdienst statt. Die Predigt hält der neue evangelische Landesbischof Christian Stäblein. Es wird Ansprachen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Ministerpräsident Dietmar Woidke und der früheren Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth geben. Die Beisetzung soll am Samstag auf dem Bornstedter Friedhof in Potsdam stattfinden.

Die MAZ hat enge Weggefährten und Begleiter des ersten Regierungschefs nach der Wende gebeten, ihre persönlichen „Momente“ mit Stolpe zu erzählen.

Zu Wort kommen Hans Otto Bräutigam, Peter-Michael Diestel, Hinrich Enderlein, Klara Geywitz, Johann-Peter Bauer, Jann Jakobs, Frauke Hildebrandt, Erhard Thomas und Steffen Reiche.

Steffen Reiche : „Die ungewöhnlichste Bewerbung der Weltgeschichte“

Steffen Reiche (l.) und Manfred Stolpe auf einem Landesparteitag der SPD im März 2000 in Mittenwalde. Quelle: MAZ/Ulrich Joho

Ich wurde im Mai 1990 als Landesvorsitzender der SPD Brandenburg gewählt, weil ich gesagt hatte: „Das, was jetzt von uns verlangt wird, kann keiner von uns können.“ Aber ich wusste, wer es können konnte. Der, der nicht nur Verwaltungserfahrung hatte als Konsistorialpräsident der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, sondern auch als vielleicht Einziger seit 1952, seit das Land Brandburg liquidiert worden war, als Brandenburger gelebt hatte – Manfred Stolpe.

Und so bat ich, kurz nachdem ich gewählt worden war, meinen Landesvorstand um den Auftrag, ihn zu bitten, als unser Spitzenkandidat zur Verfügung zu stehen. Noch im Mai war ich bei ihm in seinem Haus „Im Bogen“ in Potsdam. Und bat ihn, für uns, die SPD Brandenburg, ins Rennen zu gehen – als unser Spitzenkandidat. Und bat ihn, Mitglied zu werden.

An einem heißen Frühsommertag öffnete er in Jeans für Siegfried von Rabenau und mich die Tür bei sich und wir erklärten ihm unser Anliegen. Er erbat sich Bedenkzeit. Aber schon wenige Tage später hatte ich in der Friedrich-Ebert-Straße Post. Manfred Stolpe schickte eine Karte von seinem Eulenspiegel-Abreißkalender, auf der ein Mann zu sehen war, der eine Brille mit 2 D-Mark-Stücken trug und damit blind in eine Pfütze lief. Denn einen Monat später sollte auf Drängen der DDR-Bürger die Währungsunion sein. Manfred Stolpe teilte mir auf der Karte mit, er wolle SPD-Mitglied werden. Um die Folgen dieser Entscheidung zu lindern. Wunderbar. So klar und kurz konnten wir damals miteinander reden.

Das war wohl die ungewöhnlichste Bewerbung der Weltgeschichte um Mitgliedschaft in einer Partei. Und dafür, Spitzenkandidat der SPD für die Wahlen im Oktober 1990 zu sein. So jedenfalls habe ich ihn verstanden. Und entsprechend gehandelt. Ich habe mich nicht getäuscht. Alles Weitere ist ja bekannt.

Steffen Reiche (59) war SPD-Landesvorsitzender in Brandenburg von 1990 bis 2000, Kulturminister von 1994 bis 1999 und anschließend fünf Jahre Bildungsminister.

***

Frauke Hildebrandt : „Ich sah ihn als Stützer und Stürzer“

Die Sozialwissenschaflterin Frauke Hildebrandt. Quelle: picture-alliance/ ZB

Manfred Stolpe war für mich der Mann, der meine Mutter gestützt hat und ihr den Rücken gestärkt und freigehalten hat, wenn sie in ihrer undiplomatischen Art Grenzen überschritt, an die man sich eigentlich im politischen Geschäft zu halten hat. Und er ist der Mann, der für den Abschied meiner Mutter aus der Politik verantwortlich war: 1999 entschied er sich für eine Koalition mit der CDU, die aus der Sicht meiner Mutter einfach keine machbare Option war. Er hat sie dadurch geopfert. Ich weiß, meine Mutter hielt es nicht für möglich, dass er so handeln würde, und war davon betroffen.

Als Stützer und Stürzer – so wie ich ihn sah - saß er kurz nach dem Tod meiner Mutter bei uns in Woltersdorf auf der Couch. Und das war mein Stolpe-Moment. Wir sprachen über ihr Sterben. Manfred Stolpe wollte alles wissen, bis in die kleinsten Momente, ihren letzten Abend nahezu minutiös geschildert haben. Wir sprachen zum Beispiel darüber, dass sie, die nicht nur Vögel, sondern auch Sterne liebte, am letzten Abend den Himmel anschauen wollte – und er vollständig bewölkt war. Auch nach ihren letzten Worten fragte er. Manfred Stolpe wollte mehr und mehr wissen, und so erfuhr er dann schließlich auch, was ich von ihm und seiner besonnenen Entscheidung hielt, sich für die CDU-Koalition auszusprechen und dafür meine Mutter zu opfern – und das ziemlich haarklein.

In seiner Reaktion traf ich auf einen Menschen, der wusste, was er tat, und dem die Zwiespältigkeit des eigenen Handelns bewusst war. Ich erlebte einen Menschen, der seine Abgründe wenigstens vage kannte und dessen Ruhe offenkundig aus einer unruhigen Mitte hervortrat. Ich traf, mit anderen Worten, auf einen Menschen mit Riss, also auf einen echten Menschen. Seitdem haben wir uns gut vertragen.

Zuletzt hat er mich dabei unterstützt und dazu ermutigt, ostdeutsche Interessen unbeirrt zu vertreten. Er schrieb mir, dass es höchste Zeit sei, den ostdeutschen Nachwuchs zu fördern. Westdeutsche hätten seit Jahrzehnten gelernt, sich wirkungsvoll zu präsentieren. Sein Appell: Dem ostdeutschen Nachwuchs müsse geholfen werden.

Frauke Hildebrandt ist Sozialwissenschaftlerin und Tochter der früheren Sozialministerin Regine Hildebrandt (1941-2001).

***

Erhard Thomas : „Jeglicher Kommandoton lag ihm fern.“

Immer an Stolpes Seite: Regierungssprecher Erhard Thomas (r.), hier im Dezember 1994. Quelle: MAZ/Michael Hübner

Es war Anfang November 1990, an meinem zweiten Arbeitstag als Regierungssprecher: morgens um sechs klingelte das Telefon … Für jemanden, der aus dem Journalismus kam, eine ziemlich ungewohnte Zeit, schon wach zu sein. Manfred Stolpe war Frühaufsteher. Wenn er das Haus verließ, hatte er bereits 20 Liegestütze, Aktenstudium und Telefonate mit Ministern oder Mitarbeitern hinter sich. Der anstehende Tag war geordnet. Und was seinen frühen Anruf betrifft: in den folgenden 12 Jahren an seiner Seite ging Stolpe dann sehr viel gnädiger mit mir um.

Stolpe war kein Mann, der Weisungen gab. Jeglicher Kommandoton lag ihm fern. Es war eher eine indirekte Autorität, die er ausstrahlte und die wirkte. Zuhören können war eine seiner großen Stärken. Sein Gegenüber hatte er dabei immer fest im Blick. Er selbst: mal offen, mal distanziert, mal undurchschaubar. Das Gehörte speicherte er, behielt es für sich, um es abzurufen, wenn der Zeitpunkt gekommen war. Denn seine Ziele verfolgte Manfred Stolpe mit großer Beharrlichkeit. Gerne kokettierte er dabei mit seiner „pommerschen Sturheit“.

Sein größtes Verdienst in meinen Augen ist, dass er dem Land Brandenburg nach der Wende wieder seine Identität und den Brandenburgern ein „Wir-Gefühl“ zurückgebracht hat, das über Jahrzehnte verschüttet war. Bis heute gibt es wohl kaum ein Volks- oder Feuerwehrfest ohne „Steige hoch, Du roter Adler“. Stolpe war zwar nicht besonders musikalisch, aber die Brandenburg-Hymne schmetterte er immer mit voller Inbrunst mit, auch wenn er nicht immer den richtigen Ton traf.

Stolpe war ein glaubender Mensch. Die Tageslosung am Morgen war ihm wichtig. Von daher wohl auch sein Gleichmut, das stille und geduldige Führen, mit einem protestantischen Gottvertrauen als Fundament. Gerne zitierte er dabei auch seinen Lieblingsdichter Fontane: „... wahre Dir den vollen Glauben an diese Welt trotz dieser Welt.“

Erhard Thomas war Regierungssprecher in Brandenburg von 1990 bis 2004.

***

Klara Geywitz : „Er teilte eine Leidenschaft mit Willy Brandt “

Bundestagswahlkampf der SPD 2013 in Potsdam: Klara Geywitz (.l) mit Manfred Stolpe. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sozialdemokraten sind meist Anhänger von Helmut Schmidt oder Willy Brandt. Manfred Stolpe schenkte mir zu meinem 30. Geburtstag ein großes, gerahmtes Bild von Willy Brandt. Ich war überrascht. Ich hatte vermutet, mein stets korrekter, hoch disziplinierter Ministerpräsident stände dem in dieser Hinsicht ähnlichen Helmut Schmidt nahe. Aber dabei übersah ich die größte politische Leidenschaft von Manfred Stolpe, die er mit Willy Brandt teilte – das lebenslange Ringen für die Verständigung der beiden deutschen Staaten und den Glauben an die Wiedervereinigung.

Stolpe war in der DDR einer der gefragtesten Gesprächspartner für Politiker der BRD. Seine Kontakte halfen oft, etwa beim Wiederaufbau der Potsdamer Nikolaikirche. In der Phase des Umbruches war diese Erfahrung ein Geschenk. Schon Ende 1989 organisierte der Chefdiplomat der Ostkirche ein Treffen von Hans Modrow und Bundespräsident Richard von Weizsäcker beim Weihnachtssingen in der Potsdamer Hauptkirche.

Ein starkes Brandenburg-Gefühl samt Wappentier und Hymne zu prägen, war für ihn nicht nur Ausdruck von Heimatliebe. Er wusste vielmehr um die Bedeutung der Bundesländer. Die Freundschaft mit Johannes Rau legte das Fundament für die Aufbaupartnerschaft zwischen Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Eine Solidarität, die Brandenburg am Anfang sehr half. Manfred Stolpe war immer ein Brandenburger von tiefstem Herzen und gleichzeitig ein Politiker mit gesamtdeutschem Anspruch. Im Sinne von Willy Brandt sorgte er mit dafür, dass zusammenwächst, was zusammengehört.

Klara Geywitz (43) trat 1992 als 16-Jährige in die SPD ein, sie war Potsdamer SPD-Landtagsabgeordnete von 2004 bis 2019 und Generalsekretärin von 2013 bis 2017.

***

Jann Jakobs : „Ein unermüdlicher Kümmerer“

Nach der Bundestagswahl 2013: Wahlparty bei der SPD mit Manfred Stolpe und Jann Jakobs (r.). Quelle: Julian Stähle

Manfred Stolpe habe ich als jemanden kennengelernt, der sich um die Menschen gekümmert hat. Unabhängig von der Wichtigkeit und der Größe der Not derjenigen, die sich an ihn wandten. So war das im Sommer 1993, als ich als Jugendamtsleiter das erste Mal mit ihm persönlich konfrontiert war. Er machte sich Sorgen um den Erhalt des Fanfarenzuges der Landeshauptstadt Potsdam und rief mich persönlich an. Der Ministerpräsident des Landes Brandenburg telefonierte mit dem Jugendamtsleiter der Stadt Potsdam! Und das blieb bis zuletzt so, als er – schon durch seine Krankheit gezeichnet – regelmäßig vierteljährlich über meine Sekretärin um einen halbstündigen Gesprächstermin bat, um mit mir über Angelegenheiten zu sprechen, die Potsdamer ihm angetragen hatten. Im Gespräch war er immer - wie man ihn kennt - ruhig und abwägend, aber durchaus wirkungsvoll. Nicht eigene Belange, Interessen oder gar Befindlichkeiten standen im Vordergrund, sondern die Sorgen und Schicksale derer, die sich im anvertraut hatten. Manfred Stolpe – immer im Dienst.

Als Landeshauptstadt haben wir ihm und seiner Unterstützung viel zu verdanken. Angefangen vom Hauptstadtvertrag, mit dem die Stadt jährlich fünf Millionen Euro an Zuwendung zusätzlich erhalten hat, über die Gründung des Hasso-Plattner-Instituts durch den SAP-Gründer und Mäzen Hasso Plattner bis hin zum Landtag in Form des Stadtschlosses. Und nicht zu vergessen: die Realisierung des Garnisonkirchturms. Als Ministerpräsident hat er mehr im Hintergrund als auf offener Bühne Gutes für Potsdam bewirkt - auch als Bundesverkehrsminister. Ohne Manfred Stolpe wäre zum Beispiel die Sanierung des Kaiserbahnhofs und die anschließende Nutzung als Fortbildungstätte der Deutschen Bahn nicht denkbar gewesen.

Für manchen politischen Rat bin ich ihm dankbar, selbst dann, wenn er nicht erbeten war. Das Kennzeichen Manfred Stolpes war, Vorhaben und Dinge möglichst unterhalb des Radars der öffentlichen Wahrnehmung zu bewegen. Das persönliche Gespräch war seine besondere Stärke. So sind von ihm die großen und die kleinen Vorhaben bewegt worden. Dafür ist er häufig genug öffentlich kritisiert worden. Seinem Erfolg und seiner Popularität hat das nichts anhaben können.

Neben den vielen Verdiensten um das Land Brandenburg und seine Landeshauptstadt wird er mir immer in besonderer Weise als der unermüdliche Kümmerer in Erinnerung bleiben. Darin ist und bleibt er mir ein Vorbild.

Jann Jakobs (66) war SPD-Oberbürgermeister in Potsdam von 2002 bis 2018.

***

Johann-Peter Bauer : „Sehr persönliche Gespräche“

Johann Peter Bauer (l). mit Manfred Stolpe beim Neujahrsempfang des Fördervereins für den Wiederaufbau der Garnisonkirche (FWG) im Januar 2007. Quelle: Joachim Liebe

Im September 1992 wurde ein antisemitischer Brandanschlag auf die Gedenkstätte Sachsenhausen verübt. Ich war erst wenige Wochen in der Staatskanzlei tätig, als Manfred Stolpe mir die organisatorische Durchführung einer großen Gedenkveranstaltung der Länder Berlin und Brandenburg unter nationaler und internationaler Beteiligung zusammen mit dem Berliner Verleger Detlef Prinz anvertraute. Dieses mir entgegen gebrachte Vertrauen hat mich gestärkt und über viele Jahre bis heute getragen.

Unvergessen ist mir unser gemeinsamer Besuch bei dem von uns beiden sehr verehrten ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, zwei Jahre vor dessen Tod. Wir wollten ihm den Wiederaufbau der Potsdamer Garnisonkirche nahe -bringen. Er, so Schmidt, stünde dem Projekt zwar positiv gegenüber, als Hanseat müsse er aber in erster Linie seine Heimatstadt Hamburg im Auge behalten. Gleichwohl wolle er uns aber mit seinen Möglichkeiten unterstützend begleiten. Die gute und spannende Gesprächsatmosphäre über Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges wurde gewürzt durch mehrere Mentholzigaretten Reyno Light, die wir, dem Bundeskanzler a.D. zu Liebe, gemeinsam rauchten.

Dass ich Manfred Stolpe immer wieder zu Begegnungen mit vielen anderen Vertretern des öffentlichen Lebens begleiten durfte, hat unser Vertrauensverhältnis weiter vertieft, auch sehr persönliche Gespräche haben dazu beigetragen. Ich denke mit großem Dank an die gemeinsame Zeit.

Johann-Peter Bauer (81) war von 1990 bis 2004 in der Staatskanzlei Abteilungsleiter und engagiert sich für den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam.

***

Hans-Otto Bräutigam : „Um engen Kontakt zu den Menschen bemüht“

Justizminister Hans Otto Bräutigam (l.) 1999 auf einer Pressekonferenz zur Sicherheit in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel nach einem Ausbruchsversuch mit Ministerpräsident Manfred Stolpe. Quelle: MAZ/Renee Rohr

In der DDR ging es Manfred Stolpe als Vertreter der evangelischen Kirchenleitungen gegenüber dem sozialistischen Regime darum, die Freiräume der christlichen Kirchen für ein eigenständiges kirchliches Leben abzusichern und zu erweitern. Das war sein Verständnis der Erklärung vom 6. März 1978 zur „Kirche im Sozialismus“, die er mit Bischof Schönherr vorbereitet hatte.

In den 80er Jahren hat sich in evangelischen Gemeinden die Friedensbewegung und dann im Laufe der Jahre auch eine politische Opposition entwickelt. Im Herbst 1989 sind diese Gruppen der Kern der Friedlichen Revolution geworden, in der viele Tausend DDR-Bürger auf die Straßen gingen, um für Demokratie und Menschenrechte zu demonstrieren.

Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 hat Stolpe als Ministerpräsident wesentlich dazu beigetragen, den demokratischen und sozialen Rechtsstaat aufzubauen. Wichtige Elemente dieses Prozesses waren die Förderung eines lebendige Parlamentarismus in den neuen Ländern, die Gewährleistung der Unabhängigkeit der Justiz, die Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit und die Entwicklung einer guten deutsch-polnischen Nachbarschaft und Zusammenarbeit.

Manfred Stolpe hat sich dabei um einen engen Kontakt zu den Menschen im Lande bemüht. Es ging ihm darum, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik des Landes Brandenburg und des Bundes zu gewinnen. 1994 wurde er mit absoluter Mehrheit wiedergewählt.

Hans Otto Bräutigam (88), ist ein ehemaliger Diplomat, war Leiter der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR von 1982 bis 1989 und parteiloser Justizminister in Brandenburg von 1990 bis 1999.

***

Hinrich Enderlein : „Ein Kommunikator allerersten Ranges“

Manfred Stolpe und sein damaliger Kulturminister Hinrich Enderlein (2.v.l.) 1993 auf dem Defa-Filmgelände in Potsdam. Volker Schlöndorff (r.), damals Geschäftsführer des Filmstudios Babelsberg, erklärt die neuesten Modelle für den Ausbau des traditionsreichen Filmgeländes in Babelsberg. Mit dabei der Potsdamer Oberbürgermeister Horst Gramlich (2.v.r.). Quelle: MAZ/Michael Hübner

Für Manfred Stolpe gab es als Ministerpräsident keine Chefsache, sondern er ließ seine Minister arbeiten. Das war ein unheimlich angenehmes Gefühl nach allem, was ich aus der Politik im Westen kannte. Er war gar nicht hierarchisch angelegt. Wenn er mit seinen Ministern irgendetwas zu besprechen hatte, stand er während der Kabinettssitzung auf, ging von Minister zu Minister und verteilte kleine handgeschriebene Zettel.

Da standen ein paar Notizen drauf, die er sich während einer Veranstaltung gemacht hatte. Er sagte dann: „Könnten Sie sich bitte darum kümmern.“ Es gab keine Nachfrage, jeder andere Ministerpräsident hätte das „per ordre di mufti“ gemacht.

Stolpe hatte eine ungeheure Menschenkenntnis und war ein Kommunikator allerersten Ranges. Stolpe nahm sich Zeit, wenn es um Persönliches ging. Zum Kennenlernen habe ich ihn in mein Haus in Tübingen eingeladen. Er kam tatsächlich, obwohl er genug um die Ohren hatte. Er hat mit meiner Familie zu Abend gegessen. Zurück in Brandenburg hat er den Leuten erzählt: „Sie glauben gar nicht, was der Enderlein da für ein tolles Haus hat - und das gibt er alles auf!“

Was mich noch sehr beeindruckt hat: Stolpe ging es immer und unbedingt darum, was aus Menschen wird. Ich hatte einen Staatssekretär, den ich entlassen musste. Das hat Stolpe akzeptiert. Aber ihm war wichtig, dass wir eine Auffangposition für den Mann haben, er dürfe nicht ins Nichts fallen. Wir haben dann irgendwas Angemessenes gefunden. Rein rechtlich war die Entlassung gar kein Problem.

Hinrich Enderlein (78) war von 1990 bis 1994 für die FDP Minister für Wissenschaft, Forschung und Kultur.

***

Peter-Michael Diestel : „Wir gingen fair und menschlich geradlinig miteinander um.“

Gratulation von Peter Michael Diestel (r.) für Manfred Stolpe, der im Mai 2011 seinen 75. Geburtstag feierte. Quelle: Michael Hübner

Ich habe Manfred Stolpe 1990 in den Gesprächen über den deutsch-deutsch Einigungsvertrag kennengelernt. Das war er noch nicht in der SPD und wusste auch noch nicht, wo er sich einreiht. Da spielte er eine sehr konziliante und konstruktive Rolle. Später begegneten wir uns im Herbst 1990 als Rivalen im Landtagswahlkampf in Brandenburg – er für die SPD, ich für die CDU. Da kursierten schon erste Vorwürfe gegen ihn als Kirchenmann wegen einer angeblich zu großen Nähe zum DDR-Staat. Ich hatte mich damals schlau gemacht, führte einige Gespräche mit Kirchenleuten und Stasi-Generälen. Für mich stand dann schon relativ zeitig fest: Stolpe hat sich in einer Zeit, als unser Denken und Handeln von einer staatlichen Diktatur bestimmt war, ehrenwert verhalten. In seinen Kontakten zur Staatssicherheit, die er übrigens nie bestritten hatte, blieb er anständig und würdevoll. Dieses Verhalten war für mich nicht geeignet, ihn im Wahlkampf zu diskreditieren. Wir gingen fair und menschlich geradlinig miteinander um, aber nicht verfilzt. Das hat dann auch den „Brandenburger Weg“ mit begründet. Wir waren per Sie, aber dennoch eng verbunden. Er rief mich gelegentlich auch zu später Stunde oder nachts an. Ich habe Hochachtung vor seiner Lebensleistung. Manfred Stolpe hat eine Furche gezogen, die beachtlich war. Er hat es immer wieder verstanden, auch mit seiner baritonalen besänftigenden klugen Stimme, Menschen mitzuziehen – auch mich.

Peter-Michael Diestel (67) ist Rechtsanwalt und CDU-Mitglied. Er war von April bis Oktober 1990 letzter Innenminister der DDR, trat im Herbst 1990 als Spitzenkandidat der CDU im Landtagswahlkampf in Brandenburg an und war bis Mai 1992 Fraktionschef der CDU im Landtag.

Von Igor Göldner