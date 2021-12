Lübeck

Experten raten, das Weihnachtsfest in diesem Jahr möglichst in kleinem Rahmen zu feiern. Das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, solle so möglichst gering gehalten werden. Für die Feier in kleinem Kreis reisen viele Menschen aber über Weihnachten zu ihren Familien. Wie Sie in Zeiten der Pandemie sicher reisen, weiß der Lübecker UKSH-Infektiologe Prof. Dr. Jan Rupp.

In der Bahn auf Essen und Trinken verzichten

Das geringste Infektionsrisiko haben Reisende im Auto. Das ist wohl keine große Überraschung. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, alleine mit dem Auto zu fahren. Allen Reisenden, die auf die Bahn angewiesen sind, rät Rupp: „Tragen Sie eine FFP2-Maske und verzichten Sie, wenn es die Länge der Reise zulässt, auf das Essen und Trinken während der Zugfahrt.“ Auch das regelmäßige Desinfizieren der Hände sei wichtig.

Unklares Ansteckungsrisiko

Wie hoch das Risiko ist, sich bei einer Zugfahrt zu infizieren, sei schwer zu sagen. „Es gibt dazu bisher keine Daten. Das liegt vor allem an der Erfassbarkeit. Eine Infektion wird meist im Nachhinein erkannt und dann bei der jeweiligen Stadt registriert“, erklärt Rupp.

Ansammlungen meiden

Doch nicht nur im Zug sollte man aufpassen. Auch beim Umsteigen und an Bahnhöfen sei es laut Rupp wichtig, wenn möglich, genug Abstand zu anderen Reisenden zu halten.

Symptome ernst nehmen

Ist man dann endlich angekommen, gilt es auch dort weiter aufmerksam zu sein. „Man sollte die Größe der Treffen begrenzen. Es ist auch möglich, sich an verschiedenen Tagen zu sehen. Treten aber Symptome auf, sollte man diese unbedingt ernst nehmen, sich von Freunden und Familie fernhalten und einen Corona-Test machen“, rät der Experte. Auch Selbsttest, bevor man sich trifft, hält er für sinnvoll.

Maske und Abstand bei privaten Treffen

Besondere Vorsicht gelte bei Zusammentreffen mit Personen, die den sogenannten vulnerablen Gruppen angehören. Dazu zählen beispielsweise Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. „Die Vorstellung ist zwar etwas schräg, aber es ist in solchen Fällen durchaus sinnvoll, eine Maske zu tragen und Abstand zu halten“, sagt Rupp. So sei es möglich, nicht vollständig auf das Treffen an Weihnachten verzichten zu müssen und das Risiko gering zu halten. Wer „verantwortungsbewusst handelt“ könne trotz Pandemie ein sicheres und schönes Fest verbringen.

Deutsche Bahn erweitert Kapazitäten

Die Deutsche Bahn rechnet mit vielen Fahrgästen über die Feiertage. Um die Situation zu entlasten, gibt es seit dem Fahrplanwechsel 50.000 zusätzliche Sitzplätze in den Zügen. Rund um Weihnachten und Silvester kämen knapp 100 Sonderzüge hinzu, berichtet eine Sprecherin.

Von den Auslastungen vor der Pandemie, im Jahr 2019, ist man allerdings noch immer weit entfernt. „Die Buchungszahlen zu Weihnachten liegen über den Zahlen des Vorjahres, aber immer noch 35 bis 40 Prozent unter dem Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019. Im vergangenen Jahr lagen die Buchungen noch mehr als 60 Prozent unter dem Niveau von 2019“, teilt die Deutsche Bahn mit.

Die meisten Reisenden werden für den 23. Dezember., 27. und 28. Dezember erwartet. Die Bahn empfiehlt deshalb, „sich über die Auslastungsanzeige auf der Webseite und in der App zu informieren und einen Sitzplatz zu reservieren.“

Viele nutzen Fernbusse

Einige Menschen nutzen an den Feiertagen Fernbusse statt der Bahn. Der Anbieter Flixbus zeigt sich „gemessen an den Umständen durchaus zufrieden“ mit der Auslastung. Konkrete Zahlen wollte man auf Anfrage der LN jedoch nicht veröffentlichen. Trotz positiver Bilanz liege das Reiseaufkommen über die Feiertage und Silvester allerdings deutlich unter dem Niveau von 2019.

Von Anika Schock