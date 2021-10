Potsdam

Stehen die traditionellen Weihnachtsfeiern von Brandenburger Unternehmen in diesem Jahr wegen Corona auf der Kippe? Ein Auf und Ab der Infektionszahlen lässt Entscheidungen noch schwer fallen. „Insgesamt sehen wir noch eine gewisse Zurückhaltung“, sagt Carsten Brönstrupp, Sprecher der Vereinigung der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, der rund 60 Branchen- und Arbeitgeberverbände sowie Innungen vertritt. „Viele Betriebe, die 2020 auf ihre Weihnachtsfeier verzichten mussten, hoffen darauf, dass es in diesem Jahr klappt“, sagte er.

Auch Olaf Schöpe, Präsident des Brandenburger Hotel- und Gaststättenverbandes, bemerkt noch spürbare Zurückhaltung. „Wir wissen ja nicht, was noch passiert“, sagt er. Die meisten Restaurants und Gaststätten arbeiteten nach der 3G-Regelung: geimpft, genesen oder getestet. Für die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) entschieden sich meist kleinere gastronomische Einrichtungen. Sie wollten damit die meist geringeren Platzkapazitäten ausnutzen. Dort gilt dann keine Abstandspflicht, Masken müssen nicht getragen werden und die Personenzahl ist nicht beschränkt.

Im vergangenen Jahr gab es fast nirgendwo Weihnachtsfeiern

Im vergangenen Jahr gab es auch im Spree-Waldhotel Cottbus wegen der Corona-Zwangspause keine Weihnachtsfeiern. „Bislang sind die Firmen immer noch sehr verhalten“, sagt Melanie Meißner, die mit ihrer Schwester das Hotel führt. Tatsächlich gebe es für die Vorweihnachtszeit schon einen Rückgang von mehr als 50 Prozent. Bislang planten nur kleinere Betriebe mit bis zu 20 Teilnehmern ihr Firmenevent im Hotel. Die großen Firmen – ab etwa 50 Mitarbeiter – warteten noch ab, sagt sie. Selbst die hauseigene Bowlingbahn könne im Moment nur zur Hälfte ausgelastet werden: Grund sind der geltende Mindestabstand und notwendige Hygienemaßnahmen. „Besonders beliebt sind der Glühweinempfang am Feuerkorb, Krimi Dinner oder Indoor Escape Game“, hat Meißner bemerkt. Die Zeit sei nicht für ausgelassene Programme wie in den Jahren vor Corona.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir haben uns für die 3G-Regel entschieden“, sagt sie. Dies bedeute die Einhaltung des Mindestabstandes, Besonderheiten beim Angebot am Buffet, Mundschutz und den Einsatz von Heizpilzen, um die große Terrasse weiterhin nutzen zu können.

Mindestabstand und Hygienemaßnahmen machen es häufig noch kompliziert

Problematisch sei die Personalfrage. Im Waldhotel werden seit einem halben Jahr Koch oder Köchin und ein Mitarbeiter für den Service gesucht. „Unser Stammpersonal können wir Gott sei Dank schon seit Jahren halten“, sagt sie.

Im seit 1896 existierenden Potsdamer Restaurant „Otto Hiemke“ will man sich zum jetzigen Zeitpunkt über die bereits eingegangenen Buchungen nicht beschweren. „Wir sind schon sehr gefragt für Weihnachtsfeiern“, sagt Inhaber Daniel Zander. Die Beliebtheit führt er vor allem darauf zurück, dass die Gäste dieses Restaurant wegen der Tradition, der Gemütlichkeit und der deutschen Küche liebten.

Lesen Sie auch: Alles zu Weihnachtsmärkten in Brandenburg

„Die Gäste wollen natürlich wieder essen und feiern“, sagt Mario Kade, Inhaber von „Kades Restaurant am Pfingstberg“ in Potsdam. Da er sich strikt an die Abstands- und Hygiene-Regeln halte, stünden nur noch 60 Prozent der Plätze zur Verfügung. „Das heißt: Es wird unter Garantie mindestens 40 Prozent weniger Buchungen als 2019 geben“, sagt er.

Weihnachtsfeiern in diesem Jahr wahrscheinlich in kleineren Gruppen

Der Sprecher der Vereinigung der Unternehmensverbände denkt, dass sich in diesem Jahr Weihnachtsfeiern in den meisten Fällen in kleineren Gruppen abspielen werden. Events mit mehreren Hundert Teilnehmern werden eher die Ausnahme sein. „Dazu ist die Unsicherheit einfach noch zu groß“, sagt Brönstrupp.

Von Optimismus ist auch Restaurant-Chef Kade noch weit entfernt. „Aber es keimt ein kleines Pflänzchen der Hoffnung, dass wir uns, trotz steigender Zahlen, auf dem Weg der Besserung befinden“, sagt er.

Von RND/dpa