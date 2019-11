Potsdam

Endlich ist es soweit. Schon seit Wochen liegen Lebkuchen, Spekulatius und Co. in den Supermarktregalen und stoßen uns mit der Nasenspitzen drauf, dass Weihnachten immer näher rückt.

Da dürfen Weihnachtsmärkte natürlich nicht fehlen. Wo diese in Ihrer Region zu finden sind, sehen Sie hier. Und: auch die der Nachbarstädte. Denn warum nicht mal etwas Neues entdecken?

Weihnachtsmarkt in Potsdam

Der Weihnachtsmarkt „Blauer Lichterglanz“ in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: Christel Köster

Zwischen Schlössern und Gärten, Seen und den Armen der Havel erleben Einheimische und Besucher große und kleine Weihnachtsmärkte, von denen jeder seinen ganz eigenen Charme hat.

Weihnachtsmärkte in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin

Im weiten Land von der Prignitz bis Ruppin laden große und kleine Märkte ein, sich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. An fünf Wochenenden lockt weihnachtliche Atmosphäre zum Beisammensein im Lichterglanz mit Musik und Köstlichkeiten und der Lust am Stöbern nach schönen Geschenken.

Weihnachtsmärkte in Oberhavel

Besinnlich ist es hier auf dem Markt in Liebenberg. Quelle: Marco Oelsner

Mehr als 40 Weihnachts- und Adventsmärkte laden Einheimische aus Oberhavel, aber auch Besucher zum Verweilen, Basteln und Naschen ein.

Weihnachtsmärkte im Hohen Fläming

Weihnachtsmarkt im Naturparkzentrum Raben. Quelle: Uwe Klemens

In vielen Orten aus dem Hohen Fläming laden Vereine und Institutionen im Dezember zu bunten, besinnlichen und schönen Weihnachtsmärkten ein.

Weihnachtsmärkte in Brandenburg / Havel

Der Weihnachtsmarkt in Brandenburg/Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine Vielzahl kleiner und großer Märkte buhlen in der Region um Besucher. Den Auftakt macht der Weihnachtsmarkt auf dem Neustädtischen Markt. Insgesamt ist die Auswahl in Brandeburg/ Havel groß.

Weihnachtsmärkte in Potsdam-Mittelmark

Adventszauber in Werder/Havel. Quelle: Patrick Plönning

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark werden unter anderem auch in Werder und Kleinmachnow die Buden aufgebaut. In welchen Orten Sie sonst noch die Vorweihnachtszeit mit Mutzenmandeln und Punsch genießen können, lesen Sie hier.

Weihnachtsmärkte Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming

Der Weihnachtsmarkt in Königs Wusterhausen Quelle: Gerlinde Irmscher

Damit Sie Ihren Lieblingsweihnachtsmarkt in Dahmeland-Fläming nicht verpassen, müssen wir kurz auf den Kalender schauen. Die meisten Märkte heizen die Feuerzangenbowle nämlich nur für ein, zwei Tage an. .

Weihnachtsmärkte im Havelland

Der Weihnachtsmann besucht die Rathenower Waldweihnacht. Quelle: Ohlwein

Auch im Havelland gibt es viele Märkte zum gemütlichen Beisammensein. Dabei ist die Auswahl groß: in Rathenow lockt der klassische Markt, in Falkensee gibt es die traditionelle Angerweihnacht und in Ribbeck wird es auf dem Adventsmarkt märchenhaft. .

Von MAZonline