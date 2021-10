Potsdam

Glühwein schlürfen bei leichtem Schneefall und seichten Weihnachtsklängen – im Jahr 2020 fiel dieser traditionelle Spaß weitgehend aus, das Pandemie-Geschehen erlaubte keine Menschenansammlungen. In diesem Jahr ist die Lage eine andere. Zwar gehen auch jetzt wieder die Infektionszahlen in die Höhe, jedoch kann aufgrund des Impfstoffs und der Testnachweise das Risiko schwerer Corona-Erkrankungen erheblich reduziert werden. Doch noch nicht alle Weihnachtsmarkt-Betreiber können sicher sagen, auf was sich die Brandenburgerinnen und Brandenburger in diesem Jahr einstellen können.

Wir stellen vor, was wir über die verschiedenen Weihnachtsmarktstandorte wissen:

Potsdam genehmigt Weihnachtsmarkt im Stadtzentrum

Ob der Weihnachtsmarkt in der Haupteinkaufsstraße von Potsdam stattfinden darf, hängt von der kommenden Corona-Verordnung des Landes ab. Am Luisen- und am Bassinplatz ist er aber sicher.

>>> Weihnachtsmärkte in Potsdam finden womöglich ohne Corona-Beschränkungen statt

Weihnachtsmärkte 2021 im Potsdamer Umland: Viel Unsicherheit

Weihnachtsstimmung kommt zwar derzeit noch nicht auf, aber die Organisation der Märkte im Potsdamer Umland würde spätestens jetzt beginnen. Was ist angesichts der Corona-Lage überhaupt möglich? Wo werden in den Regionen Teltow, Werder, Michendorf und Beelitz Märkte stattfinden?

>>> Weihnachtsmärkte 2021 in Potsdam und Umgebung: Was ist wegen Corona möglich?

So laufen die Vorbereitungen für die Adventsmärkte im Hohen Fläming

Von Borkheide bis Raben über Görzke und Frohnsdorf sind die Adventsmärkte im Hohen Fläming für die Vorweihnachtszeit geplant. Sie werden in einem überschaubaren Ausmaß stattfinden.

>>> Vorbereitungen für Weihnachtsmarkt 2021 in Bad Belzig, Görzke, Treuenbrietzen und Brück laufen

Was in Prignitz und Ruppin geplant ist

In diesem Jahr soll es in Prignitz und Ruppin wieder zahlreiche Weihnachts- und Adventsmärkte geben. Vielerorts stehen die Termine schon, an den Konzepten wird aber noch gefeilt.

Dieses Jahr gibt es zwar bisher noch keinen Lockdown in der anstehenden Adventszeit, die Veranstalter sind aber wegen der nach wie vor grassierenden Pandemie vorsichtig oder unentschlossen, wie eine Umfrage der MAZ ergab.

>>> Diese Weihnachtsmärkte sind in Prignitz und dem Ruppiner Land geplant

Weihnachtsmarkt in Ließen abgesagt

Den kleinen, idyllischen Weihnachtsmarkt in Ließen wird es nach der Absage im vergangenen Jahr auch diesmal nicht geben. Der Traditionsverein nennt die Gründe.

>>> Ließen: Weihnachtsmarkt für 2021 ist abgesagt

Havelland: Planung für Weihnachtsmärkte mit 2G und 3G

Die Planungen für die Adventszeit im Havelland laufen. Corona hat nach wie vor Auswirkungen. Nauens Hofweihnacht wird eine Nummer kleiner. Aber die Angerweihnacht in Falkensee fällt aus.

>>> Havelland: Planung für Weihnachtsmärkte mit 2G und 3G

Teltow-Fläming: Erste Kommunen bereiten Weihnachtsmärkte vor

In Ludwigsfelde soll es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben, in Trebbin hat man sich dagegen entschieden. Wie blicken die Kommunen im nördlichen Teltow-Fläming auf die Adventszeit?

>>> Weihnachtsmärkte in Teltow-Fläming: Was bisher geplant ist

Weihnachtsmärkte in Oberhavel – das bringt die Adventszeit

Während die Hennigsdorfer einen Weihnachtsmarkt planen, sagen andere Kommunen ihre Märkte ab. Oranienburg veranstaltet einen Weihnachtsgans-Auguste-Markt und die Himmelpforter planen für die gesamte Adventszeit etwas.

>>> Weihnachtsmärkte in Oberhavel – das bringt die Adventszeit

