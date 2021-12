Weihnachtswünsche: Was sich Bischof Christian Stäblein wünscht

Potsdam

Christian Stäblein, 54, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz:

Der Wunschzettel ist wie immer lang, sogar noch länger als in den letzten Jahren. Als Erstes wünsche ich mir, dass die Kinder froh werden. Dass es keinen Moment in dieser Pandemie mehr gibt, in dem ihnen ihre Chancen auf Bildung und ihr Recht auf Freiheit genommen werden.

Weihnachten ist das Fest, in dem Gott als Kind in die Welt kommt. Das übersetzt sich nicht dadurch, dass wir rote Weihnachtsmannmützen aufsetzen. Es wird dadurch wahr, dass wir Zeit füreinander finden, und zwar als Erstes für die Kinder.

Die Verheißung des Weihnachtsfests: Frieden

Dann, dass wir Frieden finden. Es gibt so viele Kriege auf der Welt, die meisten nehmen wir nicht wahr, weil wir nicht hingucken. Frieden ist die große Verheißung des Weihnachtsfestes. Sie steht noch aus, wahr zu werden. Sie verpflichtet uns. Das sind große Worte. Aber wenn wir aufhören, diese großen Worte auszusprechen, haben wir aufgehört zu leben.

Schließlich wünsche ich mir natürlich, dass die Pandemie ein Ende findet. Dass wir Atem finden. Und das schon jetzt zum Fest: Atem finden, unseren Atem. Gottes Atem in uns.

Was wünsche ich mir? Dass wir aushalten, dass wir nicht alles können, dass wir nicht alles wahr machen. Und dass wir spüren, dass Gott genau dann bei uns ist. Im Atem. Fröhliche Weihnachten.

