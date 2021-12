Potsdam

Mandy Schneider (35), Busfahrerin in Potsdam-Mittelmark:

Ich wünsche mir von Fahrgästen, Kollegen und Verkehrsteilnehmern Verständnis und Rücksicht – egal, ob sie an Corona glauben oder nicht, sich impfen lassen oder nicht. Ein Miteinander, nicht ein Gegeneinander, das wünsche ich mir. Dazu gehört auch das Maskentragen. Jeden Tag sitze ich stundenlang im Bus mit vielen unterschiedlichen Menschen. Ich möchte meine Mutti und meine Omi nicht anstecken und deswegen appelliere ich an die Vernunft aller, dass wir unser Möglichstes tun, um diejenigen vor einer Infektion zu schützen, die es am meisten treffen würde.

Ich wünsche mir, dass wir versuchen, uns in unsere Mitmenschen hineinzuversetzen und ihnen mit Freundlichkeit begegnen. Im Bus bin ich auf mich allein gestellt. Jeden Tag bekomme ich die Aggression der Leute ab. Am Anfang der Pandemie habe ich noch todesmutig Durchsagen gemacht, wenn Menschen ihre Masken nicht getragen haben. Ich muss doch auch die anderen Fahrgäste schützen. Inzwischen traue ich mich nicht mehr, etwas zu sagen – aus meinen eigenen Erfahrungen und Ereignissen, wie dem erschossenen Tankwart, der einen Kunden bat, die Maske zu tragen.

Kontrollen der 3G-Pflicht

Wie soll ich, allein und als junge Frau, die Maskenpflicht durchsetzen? Entweder ignorieren mich die Leute, oder sie beleidigen mich oder werden aggressiv. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn es Kontrolleure gäbe, die für die Einhaltung der Masken- und der 3G-Pflicht zuständig wären. Solche Kontrolleure sind auch ein Wunsch von mir.

Natürlich sind wir angespannt wegen der Pandemie. Das geht uns allen so. Aber Aggressivität hilft uns nicht weiter. Wie oft streiten sich Fahrgäste? Wie oft tippt ein Passagier auf die Uhr, wenn ich ein paar Minuten später komme, um sich zu beschweren. Was soll ich denn machen? Ich fliege ja nicht über den Stau. Ich frage mich immer, wie möchte ich behandelt werden und behandele dann auch meine Mitmenschen so. Das würde ich mir auch von anderen wünschen.

Ein positives Miteinander

Nur ein nettes Wort hellt den Tag schon auf: Früher haben mich oft Fahrgäste begrüßt oder sich bei mir bedankt, dafür, dass ich sie so schön fahre. Einen solchen Kontakt wünsche ich mir zurück. Es ist ziemlich einsam geworden da vorne hinter der Plexiglasscheibe. Auch wenn ich für den Schutz durch die Scheibe dankbar bin, würde ich mir mehr Kontakt zu Menschen zurückwünschen. Nicht zum Ticketverkauf – Bargeld möchte ich vermeiden – aber eben für ein positives Miteinander.

Mandy Schneider, Busfahrerin bei Regiobus Potsdam-Mittelmark, auf dem Betriebshof in Beelitz, Dezember 2021 Quelle: Detlev Scheerbarth

Denn eigentlich liebe ich das Busfahren. Noch nie hat mich irgendetwas so mit Stolz erfüllt, wie das Busfahren. Weder mein Schulabschluss noch mein Studienabschluss in Kunstgeschichte. Das können manche vielleicht nicht nachvollziehen, aber es ist so. Ich muss ständig reagieren, agieren und Entscheidungen treffen.

Ich bin stolz, Busfahrerin in der Pandemie zu sein

Außerdem bin ich stolz, was wir Busfahrer in der Pandemie geleistet haben. Wir haben die Menschen von Ort zu Ort gebracht. Wir haben das systemrelevante Personal zu ihren Arbeitsplätzen gefahren: die Pflegekräfte ins Krankenhaus, die Verkäufer in den Supermarkt. Das würde ich mir auch wünschen, dass das mehr gesehen wird – von den Menschen und von der Politik. Wir gehören zwar auch zu den systemrelevanten Berufen, aber wir wurden kaum explizit erwähnt, sondern sind meist hintenübergefallen.

Diesen Respekt, dieses Miteinander würde ich mir auch von meinen Kollegen wünschen. Als Busfahrerin unter Männern ist es nicht immer leicht. Zum Beispiel grüßen wir Busfahrer uns eigentlich, wenn wir aneinander vorbeifahren. Viele meiner Kollegen grüßen mich nicht. Da muss ich mir den Respekt erst erfahren, ihnen zeigen, dass ich mindestens genauso gut, wenn nicht besser als sie fahre.

Ganz banal wird das Arbeiten in einem Männerberuf noch dadurch erschwert, dass Toiletten fehlen – Frauentoiletten wären ein Riesenwunsch. Wenn ich mal in der Pause auf die Toilette gehen könnte, das wäre eine enorme Erleichterung für mich. Meistens stehe ich in meinen Pausen quasi irgendwo im Wald. Keine Toiletten weit und breit. Allein zum Händewaschen in der Pandemie wäre das doch eine sehr gute Investition. Immerhin grüßen mich jetzt schon viel mehr meiner Kollegen als zu Beginn.

Von Mandy Schneider (protokolliert von Judith von Plato)