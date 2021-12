Weihnachtswünsche: Was sich Gastronomin Beatrice Klabuhn aus Potsdam wünscht

Potsdam

Beatrice Klabuhn (40), Betreiberin des Burger-Ladens Waikiki Burger in Potsdam:

Ich wünsche für den Freundeskreis, für die Familie, dass alle wieder normal leben können und abends gemeinsam an der Feuerschale sitzen können, ohne dieses quälende Thema behandeln zu müssen. Frei sein, leben können – das wünsche ich mir vor allem für meine Kinder. Mein Sohn ist 14, er soll Partys feiern, soll raus, soll auch mal Mist bauen, sich entdecken. Mit den Mädels kann das von mir aus jetzt losgehen. Es ist alles erdrückend derzeit.

Planbarkeit für Waikiki Burger

Für unseren Betrieb wünsche ich mir ebenfalls Normalität und Planbarkeit, eigentlich ganz einfach. Zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr ging es hart an die finanzielle Substanz. Wer kein Polster hatte oder keine gut bestückte Familie, die aushelfen konnte, musste richtig kämpfen. Mein Mann und ich führen beide das Waikiki Burger. Wir haben zwei Kinder zu Hause, für uns war es eine schlimme Doppelbelastung: beide zu Hause und keine Einnahmen. Jeden Tag Frühstück, Mittag, Abendbrot für alle – und Einkaufen. Aber wovon, wenn kein Geld reinkommt?

Ich habe mir deshalb inzwischen eine Anstellung im Bildungswesen gesucht, damit wenigstens ich ein festes Gehalt nach Hause bringe. Wir wollen nicht noch einmal in diese Situation geraten. Zwischenzeitlich habe ich gedacht, wir müssten unser Geschäft an den Nagel hängen. Von 20 Mitarbeitern sind nur noch vier übrig.

Unterstützung durch staatliche Hilfen

Schlussendlich aber, mit den staatlichen Hilfen und Fördermaßnahmen haben wir uns über Wasser halten können. Ich bin total dankbar, dass wir in diesem Land leben, in dem den Leuten so geholfen wird. Man muss sich allerdings selbst kümmern. Ich saß früh um viertel vor sieben im Büro und habe gleich Anträge gestellt. Ich hoffe, die neue Ampel-Regierung unterstützt die Unternehmer so gut wie die alte, denn 2022 wird ja wohl noch nicht alles wieder gut sein.

Man kann in der derzeitigen Situation schlecht planen als Gastronom. Ein Wirtschaftskonzept muss man langsam aufbauen. Die Kunden überrennen nicht einfach von sich aus das Restaurant, sie sind verängstigt. Letztes Jahr konnten wir am 15. Mai wieder aufmachen, wir hatten uns gemausert, dachten: Es läuft wieder. Dann kam der nächste Lockdown. Eine Phase von ein paar Monaten übersteht man mit den Fördermitteln, man schnallt den Gürtel enger. Aber wenn es ein Dauerblues wird, es immer nur ums Überleben geht? Nee, dann stirbt die Gastronomie aus.

Hummeln im Hintern

Jetzt ist für uns Gastronomen die Zeit richtig schlimm: Wir haben weiter geöffnet, brauchen auch die Umsätze. Aber ich muss Koch und Kellner bezahlen. Wenn dann nur drei Kunden kommen, weil alle Menschen verängstigt sind und man beim Nachrichtenschauen irre wird, weil die Leute angehalten werden, zu Hause zu bleiben – dann verbrennen wir Geld, es kommt nichts rein. An manchen Tagen hatten wir zuletzt 60 Euro Tagesumsatz. In solch einer Situation sollten wir aufhören, uns gegen einen Lockdown zu wehren. Das ist am Ende günstiger als Tage, an denen drei Kunden kommen.

Generell aber bin ich gern Gastronomin und bin es geworden, weil ich mir eben keinen Bürojob vorstellen konnte damals. Ich wollte Abwechslung, hatte Hummeln im Hintern. Deshalb bin ich Hotelfachfrau geworden.

Von Beatrice Klabuhn (protokolliert von Ulrich Wangemann)