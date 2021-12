Potsdam

Lina Wiesner (25), Polizeikommissarin in der Inspektion Havelland:

Ich wünsche mir, was sich alle Polizisten wünschen: Dass die Menschen mehr Eigenverantwortung übernehmen und gleichzeitig tolerant bleiben. Ob Streifen- oder Bereitschaftspolizisten: Wir schützen jeden Tag das hohe demokratische Gut der Versammlungsfreiheit - erst am Donnerstag wieder in Falkensee, wo es eine Spontanversammlung gab. Da blieb es ruhig. Aber vorletzte Woche in Rathenow wurde einem Kollegen das Knie verdreht und man hat ihm ins Auge gestochen.

Die Menschen sollen sich besinnen, dass in dieser Uniform auch nur ein Mensch steckt – ein Mensch mit Familie und ein Mensch mit Körperteilen, die weh tun, wenn jemand dagegen tritt. Und sei es nur verbale Gewalt, die immer häufiger gegen uns Polizisten gerichtet wird: Wir wissen, die Lage ist schwierig und belastend, aber wir versuchen nur, die Gesellschaft zu schützen und gleichzeitig die Grundrechte – und sitzen oft zwischen den Stühlen. Man hat mich angespuckt und getreten.

Ein gemeinsamer Ausweg

Keiner von uns hat Corona erfunden und keiner von uns weiß, wie man am besten damit umgehen. Wir müssen den Weg gemeinsam finden.

Die Menschen haben das Recht, aufzustehen und ihrem Unmut Luft zu machen. Doch inmitten dieser Leute stehen welche, die die Situation ausnutzen. Sie haben gar nicht im Sinn, selbst Verantwortung zu übernehmen.

Lebenstraum New York

Persönlich hat Corona einen Lebenstraum von mir durchkreuzt: Ich hätte nach New York fliegen können und wäre dort mit einem Kollegen Streife gefahren – wir kennen uns über die Gewerkschaft. Dieser Traum ist bis auf Weiteres geplatzt. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, irgendwann wird es so weit sein.

Ich bin sehr reisefreudig und brauche das auch als Ausgleich für diesen Beruf, der sehr interessant und abwechslungsreich ist, einem gleichzeitig sehr viel abverlangt. Mal kurz raus aus Deutschland, das fehlt mir im Moment komplett. Anfang Januar wollte ich nach Venedig, hatte gebucht. Jetzt hat die Airline gerade meinen Flug gecancelt.

Mein größter Wunsch ist natürlich, dass die Pandemielage endet. Realistisch betrachtet wird das nicht ganz so einfach der Fall sein. Wichtig ist jetzt, dass sich unsere Gesellschaft nicht spaltet über den Umgang damit. Doch in unserem Beruf sieht man, wie sie auseinanderdriftet. Dabei hat die Gesellschaft in Deutschland schon genug andere Spaltungen zu verkraften. Ich sehe das alles mit einiger Sorge. Entsprechend wünsche ich mir, dass wir alle – in Anführungsstrichen – näher zusammenrücken.

Von Lina Wiesner (protokolliert von Ulrich Wangemann)