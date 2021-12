Potsdam

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit – und natürlich der Geschenke. Nach einem so verrückten Jahr wie diesem und nach zwei Jahren Pandemie sieht die Wunschliste vieler Menschen anders aus als in normalen Zeiten. Sie wünschen sich Dinge, die man nicht im Laden kaufen kann. Viele von uns haben Erfahrungen gemacht, die uns verändert haben, ob in direkter Konfrontation mit der Krankheit Covid-19 oder mit ihren Ausläufern – in der Gesellschaft, in Familien, auf der Arbeit.

Die MAZ hat zu Weihnachten Menschen nach ihren Wünschen gefragt, die an vorderster Front mit Corona zu tun haben – in Kliniken, Schulen und Kirchen, auf der Bühne und den Straßen, hinterm Steuer oder hinterm Grill.

Ihr Blick hat sich verändert. Alte Wünsche verlieren an Wert und früher undenkbare kommen hinzu. Acht Brandenburgerinnen und Brandenburger erzählen, was sie sich persönlich und für ihren Beruf wünschen.

Wünsche aus Brandenburg

„Ich wünsche mir, dass sich die Menschen besinnen, dass in meiner Uniform auch nur ein Mensch steckt – ein Mensch mit Familie und ein Mensch mit Körperteilen, die weh tun, wenn jemand dagegen tritt.“ – Lina Wiesner, Polizistin in Werder an der Havel

„Ich wünschte, dass sich alle Menschen klarmachen, was in den Krankenhäusern passiert, wenn sich zu wenige impfen lassen. Für Außenstehende ist das kaum vorstellbar.“ – Götz Brodermann, Klinikchef in Cottbus

„Ich wünsche mir Planbarkeit für meinen Betrieb und dass die neue Ampel-Regierung die Unternehmer so gut wie die alte Regierung unterstützt.“ – Beatrice Kabuhn, Gastronomin in Potsdam

„Ich wünsche mir, dass die Pandemie ein Ende findet. Dass wir Atem finden. Unseren Atem. Gottes Atem in uns.“ – Christian Stäblein, Bischof in Brandenburg

Die vollständigen Protokolle der Wünsche finden Sie hier:

Jeremy Hans, 15, Schüler und Vorsitzender des Landesschülerrats in Fürstenwalde (Oder-Spree)

Lina Wiesner, 25, Polizeikommissarin in der Inspektion Havelland

Götz Brodermann, 56, Leiter des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus

Beatrice Klabuhn, 40, Betreiberin Waikiki Burger Potsdam

Christian Stäblein, 54, Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

Mandy Schneider, 35, Busfahrerin bei Regiobus Potsdam-Mittelmark in Beelitz (Potsdam-Mittelmark)

Kathrin Wiencek, 58, Leiterin des Fläming-Gymnasiums Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark)

Isa Jansen, 32, Sängerin in Potsdam

