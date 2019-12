Weiße Weihnachten in Brandenburg? Das wird wohl nichts

Potsdam

Es sind ja zwar noch genau sieben Tage, bis Heiligabend, aber so langsam kristallisiert sich heraus, dass die Brandenburger dieses Jahr wieder Weihnachten im Grünen feiern müssen. Denn Schnee – da sind sich die Meterologen mittlerweile recht einig, wird es im Brandenburger Land eher nicht geben.

Bis zu zehn Grad zum Fest

Ein Blick auf die Zehn-Tage-Prognose des Deutschen Wetterdienstes verrät sogar noch mehr. So ist etwa für Potsdam an Heiligabend mit Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad Celsius zu rechnen, am ersten Weihnachtstag kann es sogar bis zu 10 Grad warm werden. Ähnlich sieht es auch in den anderen Landesteilen aus. In Teltow etwa werden an den Feiertagen rund sechs Grad erwartet, in Brandenburg an der Havel sieben Grad.

Ob es auch ein nasses Weihnachten wird, ist allerdings noch nicht klar. Die Modelle des Deutschen Wetterdienstes sehen für Brandenburg etwa 3 bis vier Millimeter Regen pro Stunde vor, wenn es denn regnet. Die Meterologen von Weather.com rechnen mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Und die Kollegen von Wetter.de sagen, es werde gar keinen Niederschlag geben, nur Wolken. Allerdings sind diese Vorhersagen noch nicht belastbar, es handelt sich lediglich um Prognosen. Erst drei bis vier Tage vorher lassen sich konkrete Aussagen treffen.

