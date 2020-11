Potsdam

Brandenburgs Lehrer und Kita-Erzieher haben die Möglichkeit kostenloser Coronatests bisher nur zögerlich wahrgenommen. Die Teststrategie sah ursprünglich vor, dass sich alle Beschäftigten in Schulen und Kindertagesstätten seit dem 1. August bis zum 30. November 2020 bis zu sechs Mal testen lassen können – unabhängig von Symptomen oder akuten Corona-Fällen in den Einrichtungen.

Dafür hatte das Land vorsorglich 165.000 Tests reserviert. Doch nur 18,3 Prozent der für die Lehrer vorgesehenen Tests und nur 12 Prozent der Kapazitäten für Kita-Beschäftigte wurden in den ersten beiden Monaten überhaupt ausgeschöpft, wie aus einer Halbzeitbilanz von Dienstag hervorgeht. Daten für das vierte Quartal liegen noch nicht vor.

Anzeige

Unklare Zahlen

Wie viele Lehrer und Erzieher das Angebot genutzt haben, sich mehrfach testen zu lassen, ist nicht klar. Das sei aus Datenschutzgründen nicht erfasst worden, hieß es. Auch zu welchem Ergebnis die Tests gekommen sind, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Es gibt an den Schulen 27.343 Beschäftigte und an den Kitas 27.700.

Die Lehrergewerkschaft GEW hatte in den vergangenen Wochen wiederholt darauf gedrängt, dass die Testmöglichkeiten für Lehrer und Erzieher verlängert werden. Dem kam die Landesregierung nun nach. Das Programm wird fortgesetzt, wenn auch in etwas abgespeckter Form. Das Personal kann sich jetzt auch im Dezember und Januar noch jeweils einmal kosten- und anlasslos testen lassen. Dabei sollen künftig Antigen-Schnelltests verwendet werden und keine PCR-Tests, die mehr Laborkapazitäten binden.

Stichprobe in Schulen und Kitas

Überschaubar war auch die Resonanz auf die erste landeseigene Stichproben-Untersuchung unter Kita-Kindern und Schülern. Sie sollte eigentlich Erkenntnisse darüber bringen, welche Rolle Kinder und Jugendliche bei der Verbreitung des Coronavirus spielen und wie viele womöglich infiziert sind, ohne es zu wissen. Auf freiwilliger Basis konnten Kinder ausgewählter Schulen und Kitas im August einen Coronatest machen – entweder als Rachenabstrich oder als Speichelprobe. Dabei hatte es vereinzelt Probleme und Kritik geben.

Geplant war, dass sich ein Prozent der Kita- und Schulkinder beteiligen, also knapp 4000. Doch dieses Ziel wurde nicht erreicht. Von den knapp 2944 Schülern nutzten 1234 die Testberechtigung, was 41,9 Prozent entspricht. Bei den 1074 berechtigten Kita-Kindern waren am Ende nur 63 zu einem Test erschienen – magere 5,9 Prozent.

Impfstrategie hat Priorität

Trotzdem soll die Stichprobe noch ausgewertet werden, hieß es beim Gesundheitsministerium. Wegen der hohen Arbeitsbelastung durch die zweite Corona-Welle und die Vorbereitung der Impfstrategie habe das momentan aber keine Priorität, hieß es.

An Brandenburgs Schulen gab es zum Wochenbeginn 9695 Quarantäne-Fälle, das waren 382 mehr als noch am Freitag zuvor. Es entspricht einem Anteil von 3,3 Prozent der Gesamtschülerzahl. Auch 741 Lehrer befinden sich in Quarantäne (3,1 Prozent).

Von Torsten Gellner