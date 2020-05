So geht es mit der Öffnung von Schulen und Kitas in Brandenburg weiter

Potsdam

Brandenburg hat die Weichen für die weitere Öffnung der Schulen und Kitas bis zu den Sommerferien gestellt. „Gerne würde ich sofort alle Krippen, Kitas, Horte und Schulen öffnen. Das ist aber leider aufgrund der weiterhin bestehenden Pandemie nicht möglich. Deshalb können wir leider nur schrittweise vorgehen“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Potsdam.

Schulen: Unterricht im Wechselmodell

Der Plan für die Schulen sieht ein Wechselmodell vor: Ab dem 25. Mai sollen die verbleibenden Grundschulklassen 1 und 2 sowie 3 und 4 an jeweils zwei Tagen in der Woche unterrichtet werden. Die Klassen fünf und sechs sollen dagegen nur einen Tag in der Woche in der Schule Unterricht erteilt bekommen, es sei denn, es gibt genügend Räume und Lehrer, die dafür zur Verfügung stehen.

Das heißt: Die Rückkehr aller Grundschulkinder geht zu Lasten des Präsenzunterrichts der fünften und sechsten Klassen. Ernst sagte dazu: „Der Kuchen, den wir verteilen müssen, ist zu klein, als das alle ein großes Stück bekommen könnten.“

Ab 25. Mai werden außerdem die Jahrgänge 5 und 6 der Leistungs- und Begabtenklassen an Gymnasien sowie die 7. und 8. Jahrgänge wieder zur Schule gehen. Wie viel Unterricht sie erteilt bekommen können, hängt ebenfalls von Personal und Räumen ab. Ernst appellierte an die Gemeinden, sich nach weiteren Unterrichtsräumen wie zum Beispiel Gemeindesälen umzusehen.

Auch Unterricht im Schichtmodell möglich

Dort, wo es der Schülerverkehr zulasse, könnten Schulen auch im Schichtsystem unterrichten. Ein Teil der Schüler würde dann vormittags zur Schule gebracht und mittags abgeholt werden, während die zweite Schicht mittags erschient und abends wieder abgeholt wird.

Die Jahrgangsstufen 1 bis 4 würden in der Woche die Schule zwei- bis dreimal vormittags, die Jahrgangstufen 5 und 6 zwei- bis dreimal am Nachmittag besuchen. Dieses Modell könne aber nur dort zum Tragen kommen, wo der Schülerverkehr adäquat organisiert werden kann, so Ernst.

Lehrer sollen aktiviert werden

Das Ministerium arbeitet außerdem an einer Klarstellung, wer nach Kriterien des Robert-Koch-Instituts zu einer Risikogruppe gehört. Bislang hat es geheißen, dass Lehrer ab 60 Jahren grundsätzlich von zu Hause aus arbeiten sollen. Doch ob es dabei bleibt, wenn die Lehrer keine sonstige Vorerkrankung haben, ist fraglich.

Denn die Personalprobleme durch den erhöhten Betreuungsbedarf sind inzwischen so akut, dass das Bildungsministerium darüber nachdenkt, auch Lehramtsstudenten an den Schulen einzusetzen.

Etwa 30 Prozent der Lehrer fallen bisher wegen Vorerkrankungen oder des höheren Alters im Präsenzunterricht aus. „Wir behalten uns vor, die 60-plus-Regel zu überprüfen“, kündigte Ernst an.

Wenigstens einmal pro Woche Kita-Betreuung

Weiter vage bleibt, wie die Kitas bis zu den Sommerferien zu einer Art Regelbetrieb zurückgeführt werden können.

Bis Ende Mai, eventuell ebenfalls ab dem 25. Mai, soll ein sogenannter eingeschränkter Regelbetrieb erreicht werden. Dann wären die Kitas immer noch nicht für alle Eltern da, sondern nur für jene, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, die alleinerziehend sind oder nachweisen können, dass sie keine andere Betreuungsmöglichkeit haben.

Für diese Kinder soll es mindestens einmal in der Woche ein Betreuungsangebot geben. Dafür sollen feste Gruppen gebildet werden.

Diese Einmal-pro-Woche-Betreuung kann ausgeweitet werden, sofern es die Kapazitäten zulassen. Dabei haben Kinder im letzten Kita-Jahr Vorrang. Die Kinder, die auf die Schule wechseln, sollen die Möglichkeit erhalten, sich von ihrer Kita verabschieden zu können, so Ernst.

Derzeit gilt eine Notbetreuung für Kinder von Eltern wichtiger Berufe und für Alleinerziehende. Die Plätze sind nach Angaben des Ministeriums derzeit zu 26 Prozent belegt. Auch hier gilt der Plan, dass jedes Kind bis zu den Sommerferien wieder die Kita besuchen soll. Doch auch im Kita-Bereich klagen Einrichtungen über Kapazitätsprobleme. Auch sie müssen die Gruppen künstlich verkleinern. Dafür sind mehr Räume als üblich nötig und der Personalaufwand für die Betreuung steigt. Die Kommunen warnen deswegen vor einer zu schnellen Öffnung der Kitas.

