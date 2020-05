Abstandsregeln und Schichtsystem: Corona bringt die Schulen an ihre Grenzen

Potsdam

An diesem Montag wurde es an Brandenburgs Schulen wieder etwas voller. Nach fast zweimonatiger Pause durften die Fünftklässler zurück in die Klassenräume, wenn auch unter Umständen, die alles andere als normal sind.

Zwar haben sich die Bildungsminister darauf geeinigt, dass jedes Kind bis zum Ende des Schuljahrs – in Brandenburg also bis zum 25. Juni – noch einmal zurück an die Schule kehren soll. Aber wegen der Abstands -und Hygieneregeln wird das für viele Schüler eher zur schulischen Stippvisite. Das Lernen wird sich für viele Kinder bis zu den Sommerferien weiter überwiegend zu Hause abspielen.

Anzeige

Schulen kommen an ihre Grenzen

Das langsame Hochfahren des Präsenzunterrichts stellt die Schulen nämlich vor große Probleme. An eine Rückkehr zu einem Normalbetrieb bis zu den Sommerferien ist nicht mehr zu denken. Das räumte auch Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Montag gegenüber RBB-Inforadio ein.

Weitere MAZ+ Artikel

„Das wird nicht im Regelbetrieb gehen. Solange wir keinen Impfstoff oder ausgefeilte Testverfahren haben, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, müssen wir Abstand halten. Das heißt, wir müssen Lerngruppen teilen“, sagte Ernst.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Abstandsregeln

Ernst

Probleme verschärfen sich

Und genau dass sorgt an den Schulen für Probleme. „Wir stellen fest, dass wir an Kapazitätsgrenzen kommen, was die Räume angeht, weil wir dieeinhalten wollen, um das Ansteckungsrisiko klein zu halten“, so

Die Klassen werden in kleinere Lerneinheiten geteilt, das heißt halbiert oder gar gedrittelt. Die Folge: Es werden mehr Räume benötigt, es können nicht alle Kinder gleichzeitig zur Schule, sie sollen stattdessen in Schichten unterrichtet werden. Mit jeder Jahrgangsstufe, die dazu kommt, verschärfen sich die Probleme, weil die Abstandsregeln ja weiter gelten sollen.

„Wir erleben insbesondere im ländlichen Raum ein erhebliches Platz- und Koordinierungsproblem“, sagt Hartmut Stäker, Präsident des Brandenburgischen Pädagogenverbands. Das fängt schon damit an, wie die Kinder zur Schule kommen sollen.

Wegen des schwach ausgebauten Nahverkehrs sei es nämlich oftmals nicht möglich, die Schüler in Schichten zu unterrichten, wie es einige Schulen vorsehen. Dafür bedürfe es einer Schullinie, die öfter als zwei Mal am Tag befahren werde, kritisierte Stäker. Gebe es dennoch eine solche „Schichtbeschulung“, würden sich sich die Kontakte vor der Schule verstärken und die Schüler müssten lange warten.

Ernst will Fahrplan vorlegen

Am Montagabend will sich Ministerin Ernst mit dem Landesschulbeirat über die nächsten Schritte unterhalten. Am Dienstag will sie dann die Öffentlichkeit über den weiteren Schulfahrplan informieren.

Wie das aussehen könnte, zeigt das Beispiel Berlin. Dort begann am Montag der Präsenzunterricht nicht nur für die Fünftklässler, sondern auch für die Jahrgangsstufen eins und sieben. Viel haben die Kinder aber nicht davon. Es kommt wegen der Raum- und Personalprobleme in einigen Fällen dazu, dass die Schüler der siebten Klassen nur noch ganze zwei Unterrichtstage bis zu den Sommerferien haben, wie Eltern jetzt in Schreiben ihrer Schule informiert wurden.

„Wenn ich die Klassen in kleinere Gruppen teile, brauche ich auch mehr Räume und Personal“, sagt Lehrervertreter Hartmut Stäker. Beides fehle in vielen Schulen, zumal viele Lehrer über 60 Jahren und Lehrer, die zur Risikogruppe gehörten, nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden könnten.

Bald Studenten als Lehrer?

Bildungsministerin Ernst kennt dieses Problem. „Wir müssen schauen, wie wir mit dem vorhandenen Personal auskommen. Wenn das nicht sein sollte, müssen wir auch über Lehramtsstudenten nachdenken“, sagte sie. Die Studenten, die derzeit ohnehin keine Hörsäle besuchen dürfen, könnten dann an den Schulen aushelfen, den Unterricht absichern oder die Kinder zu Hause beim Heimunterricht unterstützen.

Den Vorschlag, Abiturienten in diesem Jahr einen Corona-Bonus zu geben, lehnt Ernst ab. Die Bedingungen seien in diesem Schuljahr zwar andere gewesen, sagte sie. Aber der Stoff sei vermittelt worden und in der Phase des Heimunterrichts hätten sie sich komplett auf das Abitur konzentrieren können. Ähnlich argumentiert sie, wenn es um die Durchführung der Prüfungen in den 10. Klassen geht. Sie sollen trotz Protesten von Schülern, Eltern und Lehrern an diesem Mittwoch starten.

Schuljahr soll nicht verlängert werden

„Ich finde, wir warten die Prüfungsergebnisse jetzt erst einmal ab und schauen, was unsere Schülerinnen und Schüler daraus gemacht haben“, sagte Ernst über den diesjährigen Corona-Abiturjahrgang.

Auch von einer Verlängerung des Schuljahres und einer Verkürzung der Ferien hält Ernst nichts, wie sie betonte. Die Benotung ist ohnehin schon praktisch ausgesetzt. Die Zeugnisnoten sollen sich vor allem aus den Leistungen ergeben, die die Schüler bis Mitte März erbracht haben.

Lesen Sie auch:

Von Torsten Gellner