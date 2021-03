Brandenburg

Schon seit Anfang Februar warten die Deutschen auf Corona-Schnelltests, die sie bequem zuhause und auch als medizinische Laien ausführen können. Inzwischen sind die ersten Selbsttests zugelassen worden – eine detaillierte Übersicht finden Sie weiter unten im Text.

Erste Schnelltests zur Selbstanwendung sollen am Samstag (6. März) in Deutschland in den freien Verkauf kommen. Aldi Nord und Aldi Süd kündigten an, dass Kunden die in Deutschland produzierten Tests dann an der Kasse bekommen können.

Eine Packung mit fünf Tests kostet bei Aldi 25 Euro

Zunächst ist die Abgabemenge auf eine Packung pro Kunde begrenzt. Eine Packung kostet rund 25 Euro. Sie enthält fünf Tests, deren Ergebnis nach dem Nasenabstrich in 15 Minuten vorliegen soll. Die Erkennungsrate liegt den Angaben zufolge bei 96 Prozent. Rossmann und dm wollen die Tests ab kommenden Dienstag verkaufen.

Ein negativ ausgefallener tagesaktueller Schnelltest soll, so ein Beschluss der MPK vom 3. März, mittelfristig den Zugang zu Kinos, Theatern, Konzert- und Opernhäusern ermöglichen, außerdem in Biergärten oder andere Freiluft-Lokale, wenn man dort nicht nur mit Angehörigen des eigenen Hausstands an einem Tisch sitzen möchte.

Bei allen zugelassenen Produkten handelt es sich um Tests, bei denen ein Abstrich im vorderen Nasenbereich entnommen wird, erklärte ein Sprecher des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Doch welche Produkte sind jetzt genau zugelassen worden?

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card; Hersteller: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd, Xiamen, China Antragsteller: Technomed Service GmbH, Graz, Österreich

Hersteller: Xiamen Boson Biotech Co., Ltd, Xiamen, China Antragsteller: Technomed Service GmbH, Graz, Österreich LYHER Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal) Hersteller: Hangzhou Laihe Biotech Ltd. Co., Hangzhou, China Antragsteller: Lissner Qi GmbH, Hamburg

Hersteller: Hangzhou Laihe Biotech Ltd. Co., Hangzhou, China Antragsteller: Lissner Qi GmbH, Hamburg CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test Hersteller: Healgen Scientific LLC, Houston, USA Antragsteller: Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Marburg

Hersteller: Healgen Scientific LLC, Houston, USA Antragsteller: Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, Marburg SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Hersteller: SC Biosensor, INC.Antragssteller: MT Promedt Consulting GmbH

Hersteller: SC Biosensor, INC.Antragssteller: MT Promedt Consulting GmbH AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Hersteller: AMEDA Labordiagnostik GmbHAntragssteller: AMEDA Labordiagnostik GmbH

Hersteller: AMEDA Labordiagnostik GmbHAntragssteller: AMEDA Labordiagnostik GmbH Coronavirus (2019-nCoV)-Antigentest Hersteller: Beijing Hotgen Biotech Co. Ltd.Antragssteller: Beijing Hotgen Biotech Co. Ltd.

Hersteller: Beijing Hotgen Biotech Co. Ltd.Antragssteller: Beijing Hotgen Biotech Co. Ltd. AESKU.RAPID SARS-CoV-2Hersteller: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KGAntragssteller: Aesku.Diagnostics GmbH & Co. KG

Es wird der Behörde wohl noch dauern, bis alle Tests tatsächlich im großen Stil verfügbar sind. Die Hersteller haben laut „Pharmazeutischer Zeitung“ nicht im großen Stil vorproduziert und zunächst die Zulassung abgewartet.

Woran erkenne ich, ob der Test zugelassen ist?

Ein zugelassener Test ist für den Verbraucher deutlich am CE-Kennzeichen zu erkennen. Dieses Siegel befindet sich auf der Verpackung.

In den kommenden Wochen dürften weitere Hersteller von Selbsttests ihre Zulassung erhalten. Das BfArM prüft nach eigenen Angaben die Anträge auf Sonderzulassung mit höchster Priorität.

Das BfArM führt im Internet eine Liste mit allen zugelassenen Tests zur Eigenanwendung, die in den kommenden Wochen voraussichtlich schnell wachsen wird.

