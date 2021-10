Potsdam

Der Einsatz von Antibiotika bei kleinen Kindern könnte eine wesentliche Ursache für die sogenannten Kreidezähne sein. Das geht aus dem Barmer Zahnreport 2021 hervor. Die Krankenkasse hatte 2019 mit Hilfe von Abrechnungsdaten nach möglichen Ursachen der sich bräunlich verfärbenden und dann schmerzempfindlich und brüchiger werdenden Schneide- und Backenzähne geforscht. Dabei hatte sie einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Gabe von Antibiotika und dem Auftreten der Molaren-Inzisiven-Hypomineralisation (MIH) festgestellt.

Der Name der Erkrankung leitet sich von den Ausdrücken „Molar“ für Backenzähne, „Inzisive“ für Schneidezähne und „Hypo“ für einen geringeren Mineraliengehalt ab. Die Krankheit ist nicht heilbar, aber betroffene Zähne können behandelt werden. Je früher die Erkrankung entdeckt wird, desto besser können Zahnärzte eingreifen und den Zerfall des Zahnes stoppen.

Kinder mit Symptom hatten mehr Antibiotika bekommen

Gemäß den Daten der Krankenkasse lag die Menge an verordneten Antibiotika bei Kindern mit diesem Symptom in allen Altersklassen höher als bei Kindern, die keine Kreidezähne hatten. Besonders deutlich war der Unterschied bei Kindern im Alter von drei Jahren. Kinder werden oft schon im ersten Lebensalter mit Antibiotika behandelt, zum Beispiel bei gefährlichen Bindehautentzündungen, aber auch bei häufig vorkommenden Magen-Darm-Erkrankungen. Dies macht einen Zusammenhang durchaus plausibel.

Alle anderen Faktoren wie etwa ein Stadt-Land-Gefälle oder eine Frühgeburt oder demografische Variablen hatten laut Barmer keinen Einfluss. Auffällig sei lediglich, dass in Brandenburg Mädchen deutlich häufiger betroffen sind als Jungen, sagte Barmer Landesgeschäftsführerin Gabriela Leyh.

„Eine wichtige Botschaft ist: Ihr habt nichts falsch gemacht“, betonte Leyh. Die schwere Zahnerkrankung sei trotz ihres Erscheinungsbildes mit den verfärbten Zähnen keineswegs auf mangelnde Zahnhygiene zurückzuführen. Leyh zeigte bei der Präsentation des Zahnreports in Potsdam das Foto eines eigentlich kerngesunden Kindergebisses mit strahlend weißen Zähnen, bei denen die Backenzähne gleichwohl tiefbraun verfärbt waren.

Weitere Forschung ist nötig

Eine weitere gute Nachricht sei, dass den Barmer-Daten zufolge die Gabe von Antibiotika bei Kindern ständig abgenommen habe. Hatten Kinder unter fünf Jahren 2005 noch eine mittlere Tagesdosis von 6,3 Einheiten bekommen, waren es 2020 nur noch 1,4 Einheiten. Die Tatsache, dass das Kreidezahn-Phänomen trotzdem andauere, weise darauf hin, dass die Antibiotika wohl nicht die einzige Ursache seien. „Die Forschung muss weitergehen“, so Leyh.

Dem stimmte auch der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg, Eberhard Steglich, zu. Er warf der Wissenschaft schwere Versäumnisse vor. Das Phänomen und der Forschungsbedarf sei schon in den 70er-Jahren bekannt gewesen. Geschehen sei seither wenig. Bekannter geworden seien die „Kreidezähne“ vor allem wegen der medizinischen Wende hin zu mehr Prävention und in deren Folge wegen der Früherkennung. Hier spiele der öffentliche Gesundheitsdienst mit den zahnärztlichen Kita- und Schuluntersuchungen auch eine Rolle.

„So früh wie möglich zum Zahnarzt“, lautet das Fazit von Steglich. Dabei gehe es nicht so sehr darum, das Phänomen schon bei Kleinstkindern zu entdecken, sondern diese an den Zahnarztbesuch und die Behandlung zu gewöhnen. Dadurch könne beim Auftreten von Kreidezähnen früher eingegriffen werden. Zum Beispiel stabilisierten Fluorpasten oft schon den Zahn.

Steglich brachte auch andere Möglichkeiten, etwa die einer erblichen Veranlagung ins Spiel. Doch sei dieser nur schwer nachzuweisen, weil bei jetzt alten Menschen kaum noch zu erkennen sei, ob sie als Kinder Kreidezähne gehabt hätten. „Wir müssten bei den jetzigen Kindern mit der Forschung anfangen“, so Steglich.

Laut Barmer-Berechnungen leiden in Brandenburg 13000 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren unter den Kreidezähnen. Das sind etwa 9,1 Prozent der Kinder dieser Altersstufe und damit 1,4 Prozentpunkte mehr als im Bundesdurchschnitt. Am häufigsten wird das Phänomen in Nordrhein-Westfalen festgestellt, wo 10,2 Prozent unter MIH leiden. Am wenigsten sind Kinder in Hamburg betroffen, wo es nur bei 5,5 Prozent dieser Altersstufe festgestellt wurde. Auch für diese lokalen Unterschiede fehlt bisher die wissenschaftliche Erklärung.

Von Rüdiger Braun