„Ich komme wieder, wenn ich Rentner bin.“ Das versprach Defa-Regisseur Rainer Simon 1988 den Menschen in Ecuador, die beim Dreh von „Die Besteigung des Chimborazo“ seine Freunde geworden waren. Dank der Wende gab es schneller ein Wiedersehen als gedacht. Viele Male ist Rainer Simon nach Lateinamerika gereist und hat den Reichtum der indigenen Kultur für sich entdeckt.

Rainer Simon in seiner Wohnung in Potsdam. An der Tür zu seinem Arbeitszimmer prangt ein Humboldt-Plakat. Quelle: Friedrich Bungert