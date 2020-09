Potsdam

Maja liest die „Abrafaxe“, Max hört stundenlang „TKKG“-Kassetten. Maja macht bei den jungen Pionieren mit, Max fährt gern BMX-Fahrrad. Und zwischen ihnen steht eine hohe Mauer – im 2018 erschienenen Kinderbuch „Hübendrüben“ klappt diese zum Glück nur als Papierwand auf. Das „prall gefüllte Erzählbilderbuch über die Zeit, als Papa und Mama klein waren und es die Grenze noch gab“, wie der Verlag wirbt, ist eines von zahlreichen Werken, die Kindern den Mauerfall und die politische Wende nahebringen.

Geschichte durch Geschichten lebendig machen

Die jüngere Geschichte, die Großeltern und Eltern noch hautnah erlebt haben, ist zwar Gegenstand des Schulunterrichts. Wirklich anschaulich werden die historischen Ereignisse vor allem durch Geschichten, wie in dem witzigen Erzählbilderbuch von Max und Maja. Das bestätigt auch Ute Dettmar, Direktorin des Instituts für Jugendbuchforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Die Professorin gab vor zehn Jahren das wissenschaftliche Buch „Grenzenlos: Mauerfall und Wende in (Kinder- und Jugend)Literatur und Medien“ (Universitätsverlag Winter Heidelberg), mit heraus, das untersucht, wie in Texten und Bildern (re-)konstruierend vom Leben in der DDR und von den politischen, sozialen und biografischen Umbrüchen nach 1989 erzählt wird.

Anzeige

Von Graphic Novel bis zum Roman

Vor allem zu Jubiläen, wie 20 Jahre Mauerfall oder jetzt 30 Jahre Deutsche Einheit, häufen sich die Neuerscheinungen, auch im Bereich der Kinder- und Jugendpublikationen. „Es gibt immer wieder Wellen. Die erste setzte schon kurz nach der Wende bis Mitte der 1990er-Jahre ein“, erklärt Ute Dettmar. Seien die ersten Veröffentlichungen noch stark durch eine schwarz-weiße Täter-Opfer-Darstellung bestimmt gewesen, kamen in den folgenden Jahren differenzierte Publikationen in großer Vielfalt auf den Markt, so die Literaturwissenschaftlerin. Die Bandbreite reicht vom Bilderbuch über die Graphic Novel bis hin zum Roman – für jede Altersklasse sei inzwischen etwas dabei.

Weitere MAZ+ Artikel

Bücher von Dorit Linke , Grit Poppe , Mawil

Gelungene Romanbeispiele zum Leben in der DDR gibt es laut Dettmar etwa von Dorit Linke, die in „Jenseits der blauen Grenze“ von einer ungewöhnlichen Fluchtgeschichte erzählt. Oder von Grit Poppe, die in „Weggesperrt“ über Anja berichtet, die sich nach der Verhaftung ihrer Mutter durch die Stasi in einem Jugendwerkhof wiederfindet und das gesamte Spektrum von Willkür und Ungerechtigkeit erfahren muss. Eine beeindruckende Graphic Novel legte Comiczeichner Mawil 2014 mit „Kinderland“ vor, in dem die letzten Tage der DDR beschrieben werden. „Mit genügend Abstand zum historischen Ereignis lässt sich in ganz unterschiedlichen Formen und in thematischer Vielfalt von den einschneidenden Umbrüchen und ihren Folgen erzählen“, hat Ute Dettmar beobachtet.

Immer mehr Bücher zur Nachwendezeit

Seit einigen Jahren rückt auch zusehends die Nachwendezeit in den Fokus. Wie beispielsweise in Manja Präkels vielfach ausgezeichnetem Jugendroman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“, der vor drei Jahren erschien und das empfundene Vakuum beschreibt, das die Wende in einer brandenburgischen Kleinstadt hinterlassen hat. Dieses bedingt nahezu anarchistische Verhältnisse, in denen einige Jugendliche zu brutalen Neonazis werden.

Identität: ostdeutsch

Inzwischen meldet sich auch jene Generation zu Wort, die selbst gar keine DDR-Erfahrungen mehr hat, aber viele Fragen, die oft unbeantwortet bleiben. Johannes Nichelmanns viel beachtetes und ausgezeichnetes Sachbuch „Nachwendekinder. Die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen“ berichtet von den nach 1989 Geborenen, deren Herkunftsland zwar ihre Identität prägt, aber gar nicht mehr existiert. Eine Untersuchung der Otto-Brenner-Stiftung aus dem vergangenen Jahr hat dieses Phänomen untersucht und kam zu dem Schluss, dass „ostdeutsch“ als Identität auch für die junge Generation prägend bleibt. So sagen 22 Prozent der Nachwendegeborenen aus dem Osten, sie fühlten sich als Ostdeutsche. Im Westen sind es dagegen nur acht Prozent, die sich als Westdeutsche fühlen.

Aufarbeitung in den Familien

30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die innerdeutsche Teilung aus dem Blickfeld der Meisten gerückt. „Literatur und Medien können auch dazu beitragen, dass in den Familien mehr miteinander über das Thema geredet wird“, hofft Ute Dettmar. Denn – ebenfalls ein Ergebnis der Otto-Brenner-Studie – nur die Hälfte der befragten Ostdeutschen gab an, „eher“ oder „sehr häufig“ über die Wiedervereinigung zu sprechen. Bei den Westdeutschen waren es deutlich weniger, ihr Wissen beruhte meist auf rudimentärem Schulstoff. Ein Comic oder Roman als Anstoß, die vorhandenen Zeitzeugen über die jüngere Geschichte auszufragen – diese Chance sollten beide Seiten nicht verstreichen lassen.

Von Claudia Braun