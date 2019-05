Berlin/Potsdam/Mayen

Imker in Berlin und Brandenburg haben im vergangenen Winter einen geringeren Teil ihrer Bienenvölker eingebüßt als noch 2017/2018. In Berlin lagen die Winterverluste bei 14 Prozent, in Brandenburg bei 12 Prozent, wie aus einer Umfrage des Fachzentrums Bienen und Imkerei in Mayen (Rheinland-Pfalz) hervorgeht. Im Winter davor lagen die Werte noch bei 18,4 beziehungsweise 17,9 Prozent.

Bundesweit starb im Schnitt jedes siebte Volk - also etwas mehr als in Berlin und Brandenburg. Damit lag man etwa im langjährigen Mittel. „Es war keine gute Überwinterung, aber auch keine schlechte“, sagte der Leiter des Fachzentrums, Christoph Otten. In Brandenburg nahm wie auch bundesweit etwa jeder zehnte der im Verband organisierten Imker an der Umfrage teil, in Berlin war es etwa jeder Fünfte.

Varroa-Milbe ist Hauptgrund für das Bienensterben

Ein Hauptgrund für das Sterben von Bienenvölkern ist die Varroa-Milbe. Sie vermehrt sich in den Bienenstöcken. Je früher die Bienen aktiv sind, desto besser können die Milben sich vermehren. Der Winter 2017/18 dauerte lang, die Blühsaison und damit die Bienenzeit starteten spät - schlechte Bedingungen für die Milben. Im kommenden Winter könnten die Ausfälle höher sein, schätzt Otten: Der diesjährige Winter war früh vorbei. Gegen die Parasiten gibt es jedoch wirksame Maßnahmen, etwa organische Säuren.

Im vergangenen Jahr kosteten 500 Gramm Blütenhonig in Berlin im Schnitt 5,73 Euro, in Brandenburg 5,04 Euro. Der bundesweite Mittelwert lag bei 5,27 Euro. Branchenkenner Otten rechnet 2019 „mit einem verhaltenem Preisanstieg“.

Von RND/dpa