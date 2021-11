Potsdam

Trendwende durch die Corona-Krise - die Weiterbildungsvorlieben der Brandenburger haben sich verändert. In der Pandemie sei die Inanspruchnahme der Freistellung für Bildungsurlaub „deutlich zurückgegangen“, sagt Ulrike Grönefeld, Sprecherin des Potsdamer Bildungsministeriums. Abschließende Zahlen dazu gebe es jedoch noch nicht. Vor der Corona-Krise hatte sich die Zahl der Brandenburger, die Bildungsurlaub in Anspruch genommen haben, noch erhöht. So hatten laut Potsdamer Bildungsministerium im Jahr 2019 über 5500 Beschäftigte im Land diese Möglichkeit genutzt, das waren etwa 200 Freistellungen mehr als noch 2018.

Diese Gruppen haben Anspruch auf Bildungsurlaub

Einen Anspruch auf Bildungsurlaub haben alle Beschäftigten wie Arbeitnehmer, Auszubildende, in Heimarbeit Beschäftigte sowie diesen gleichgestellte Personen. „Beamte, Soldaten und Richter gehören nicht zum Kreis der Anspruchsberechtigten“, erklärt Grönefeld. Die Freistellung könne für höchstens zehn Arbeitstage in einem Zeitraum von zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren beansprucht werden.

Bildungsfreistellung gebe es für Veranstaltungen der beruflichen, politischen oder kulturellen Weiterbildung, die eine staatliche Anerkennung zur Bildungsfreistellung im Land aufweisen. Die Kosten für die Fortzahlung des Arbeitsentgelts trägt die Arbeitsstelle, die Teilnahmekosten an der Veranstaltung trägt in der Regel der Teilnehmer, wie die Ministeriumssprecherin informiert.

„Die Unternehmer respektieren das Recht auf Bildungsfreistellung und fördern das lebenslange Lernen“, sagt Carsten Brönstrup, Sprecher der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB). Allerdings müssten die Wünsche der Beschäftigten und die Vorstellungen der Betriebsleitung zusammenpassen, gerade mit Blick auf die Organisation. Manchmal müssten Termine verschoben werden, wenn betriebliche Gründe entgegenstehen würden.

Kritik an Freistellungen

Kritik an vermeintlich nicht der Sache dienlichen Freistellungen kommt auch vom Verband Kommunaler Arbeitgeber im Land (KAV). „Sofern Freistellungen nach dem Weiterbildungsgesetz in Anspruch genommen werden, erfolgen diese in der Regel für Veranstaltungen zur allgemeinen, beruflichen, kulturellen und politischen Bildung“, sagt Verbandsgeschäftsführer Klaus-Dieter Klapproth. Hier würden häufig auch äußerst fragwürdige Veranstaltungen durch das Bildungsministerium anerkannt. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Berlin-Brandenburg hatte es dazu allerdings schon in der Vergangenheit geheißen, dass der Inhalt einer solchen Fortbildung den Arbeitgeber nicht zu berühren habe.

Thematisch stehen Carsten Brönstrup zufolge oft digitale Inhalte im Vordergrund, entsprechend dem Megatrend Digitalisierung in vielen Bereichen der Gesellschaft. Ebenso beobachteten die Verbände einen Trend hin zu kurzen, thematisch fokussierten Einheiten, auch mit Hilfe von Online-Tools.

Bei der Organisation des Bildungsurlaubs hat es pandemiebedingte Umstrukturierungen gegeben, wie Grönefeld mitteilt. „Erstmalig wurde mit der Pandemie die Möglichkeit zur Freistellung für Onlineseminare geschaffen“, sagt sie. Es werde zudem geprüft, diese zunächst befristete Möglichkeit dauerhaft zu eröffnen.

Aber auch analog wird das Fortbildungsangebot in der Region wieder hochgefahren. So etwa beim Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin und Brandenburg (BBW), auf dessen Kurse die UVB seit Jahren vertrauen. „Hier gibt es Kurse und Themen aus einem breiten Spektrum“, sagt Carsten Brönstrup. Hochgefahren wird zudem das Bildungszentrum der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) Berlin-Brandenburg am Wannsee. „Es war lange Zeit wegen Corona komplett geschlossen gewesen“, berichtet Verdi-Sprecher Andreas Splanemann. Der Betrieb werde aber auf längere Sicht noch nicht den Vorkrisenstand erreichen.

Von MAZonline/dpa