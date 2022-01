Potsdam

Brandenburgs wirtschaftlicher Aufschwung katapultiert etliche Regionen langsam, aber sicher aus dem Kreis der bundesdeutschen Sorgenkinder. Tatsächlich dürften die Gegend um den Flughafen BER, der Industrie- und Logistik-Speckgürtel um Berlin sowie das mit Behörden, Forschungseinrichtungen und zahlungskräftigen Bürgern gesegnete Potsdam in einigen Jahren keine nennenswerte Regionalförderung mehr vom Bund erhalten. Oder man nehme Potsdam-Mittelmark: Dort beträgt die Arbeitslosenquote 3,7 Prozent. Besser geht es kaum.

Transfer von Ost nach West – das ist neu

So ist der Verlust von 30 Millionen Euro Förderung pro Jahr für Brandenburg zwar schmerzhaft, aber nüchtern betrachtet gerecht. In Pirmasens in Rheinland-Pfalz liegt die Arbeitslosenquote bei fast 11 Prozent. Dort kollabieren Teile der Wirtschaft nach dem Abzug der US-Truppen. Solche Orte beanspruchen jetzt die gesamtdeutsche Solidarität. Nun findet also ein Transfer von Ost- nach Westdeutschland statt. Wer hätte das im Jahr 2000 gedacht? So langsam löst sich die klare Aufteilung des Landes in Bittsteller und reiche Onkels auf. Das ist eigentlich ein schöner Befund, auch wenn die neue Förder-Landkarte manche Investitionen an Havel und Spree deutlich erschweren dürfte.

Von Ulrich Wangemann