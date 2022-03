Weniger Gäste auf Brandenburgs Campingplätzen

Der Trend hielt leider nicht an: Im Vergleich zum Jahr 2020 haben im vergangenen Jahr weniger Menschen auf Campingplätzen in Brandenburg übernachtet. Woran lag das?

ARCHIV - 15.05.2020, Brandenburg, Schwielowsee: Auf dem Campingplatz Himmelreich im brandenburgischen Schwielowsee sind Herbert Röhrig und seine Ehefrau Hannelore seit mehr als 50 Jahren gern gesehene Gäste. Campen ist in Brandenburg nach einer Corona-Pause nun wieder erlaubt. (zu «Campingplätze in Brandenburg werden an Himmelfahrt voll») Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Paul Zinken/dpa