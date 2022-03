Potsdam

Brandenburg will als Industriestandort in die Topgruppe der deutschen Länder aufsteigen. In Sachen private Überschuldung belegt das Bundesland heute schon einen hervorragenden Platz. Das ist hoch erfreulich, zeigt der vierte Rang im Bundesranking des Schuldenatlas zwar keinen Reichtum an, jedoch Solidität. Eine solvente Bevölkerung hält im Fall einer Rezession länger durch, so die Hoffnung. Nur drei Bundesländer vermelden noch weniger überschuldete Privathaushalte als die Mark, darunter die üblichen Verdächtigen Bayern und Baden-Württemberg, die Welthochburg des Sparens.

Pleiteland war einmal

Dass Brandenburg langsam aber sicher vom Pleiteland zum Vorzeigekandidaten vorgerückt ist, liegt zum einen am guten Arbeitsmarkt. Wer Arbeit hat, kann meist seine Außenstände begleichen. Der Trend könnte trotz weltweit unsicherer Perspektiven anhalten. Denn mit Tesla siedelt sich eine Zukunftsbranche an. Das Problem überholter Industrien, die in westdeutschen Ländern viele Gewerbegebiete prägen, hat Brandenburg nicht mehr.

Solvente Menschen ziehen ins Umland

Was dazu kommt: Endlich zahlt sich die Randlage um Berlin herum aus. Solvente Menschen verlassen die Großstadt und siedeln sich im Umland an. Sie verschulden sich zwar beim Hauskauf, haben aber meist höhere Einkommen, so dass sie nicht in die Schuldenfalle geraten. Die in Berlin immer noch große Gruppe mittelloser Städter, die stark armutsgefährdet sind, fehlt im ländlich und von Vororten geprägten Brandenburg weitgehend.

Von Ulrich Wangemann