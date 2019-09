Wenn der Hahn im Wohngebiet kräht: Die skurrilsten Hinweise beim „Maerker“

Potsdam

Der Online-Bürgerservice „Maerker“ wird zehn Jahre alt. Inzwischen beteiligten sich fast 120 Kommunen an der Internetplattform. Die Einwohner dieser Kommunen haben laut Innenministerium bis heute mehr als 100.000 Hinweise gegeben, um die sich 360 kommunale Redakteurinnen und Redakteure kümmern.

„Hier können Sie Brandenburger Kommunen mitteilen, wo Sie ein Infrastrukturproblem entdeckt haben“,heißt es auf der Internetseite: „Gefährliche Schlaglöcher zum Beispiel oder wilde Mülldeponien, unnötige Barrieren für ältere oder behinderte Menschen.“ Den „Maerker“ gibt es auch als App.

Manchmal aber werden über das Portal auch brütende Enten, kreuzende Ratten, krähende Hähne und rauchende Schüler gemeldet. Die MAZ hat die Einträge der vergangenen Wochen durchsucht und ein paar ungewöhnliche Vorfälle und Sorgen zutage gefördert.

Entensuche

In Gransee sorgte sich ein Bürger um das Wohlergehen zweier Enten. Er schrieb im Mai: „Ich glaube, dass auf dem Platz der Jugend (in der Nähe vom Hügel) ein Entenpaar brütet. Sie halten sich immer an derselben Stelle auf und haben sich nicht mal von einem Hund verscheuchen lassen. Und diese Woche findet doch dort eine Veranstaltung statt.“ Die Stadt nahm sich der Sache an: „Im Zuge der Überprüfung des Platzes wurde ein Entenpaar festgestellt, dass bei Annäherung in Richtung Geronsee abgeflogen ist. Trotz Suche im Umfeld wurde kein Nest oder Gelege vorgefunden.“ Damit konnte die Veranstaltung stattfinden.

Kürbischaos

Was in Berlin „Urban Gardening“ heißt, sorgt ebenfalls in Gransee für Ärger: „Seit wann ist es gestattet, auf öffentlichen Grünflächen Kürbisse zu ziehen? Das ganze Dorf pflegt die Grünflächen ansehnlich, nur vor der Lindenstraße 20 sieht es wüst aus. Das geht nun mittlerweile einige Jahre und sollte zwingend geändert werden.“ Die Stadt leitete den Hinweis an den „zuständigen Mitarbeiter“ weiter.

Wenn das Fontane wüsste

Ausgerechnet im Fontanejahr spielten sich in Neuruppin im April beschämende Szenen ab, wie folgender Eintrag beweist: „Wir sind mit Gästen nach Neuruppin gefahren. Haben das Auto in der E.-Toller-Straße geparkt und sind durch so viel ekligen Müll, der schon vor drei Monaten dort lag, gelaufen. Was haben wir uns geschämt!“ Der Besuch war dann wohl schon weg, aber wenige Tage später meldete die Stadt: „Die Mitarbeiter vom Stadtservice der Stadtwerke Neuruppin GmbH haben den Müll beseitigt.“

Exorbianter Kräher

„Tägliche exorbitante Lärmbelästigung durch das Krähen des o.g. Hahn. Das betr. Tier kräht bereits in den Nachtstunden bis in die Morgenstunden. Heute beispielsweise von 3:40 Uhr bis 6:30 Uhr.“ So die Meldung eines Bürgers in Brandenburg/Havel. „Diese schlafraubende Lärmbelästigung muss dringend abgestellt werden.“

Die Stadtverwaltung wird tätig – und teilt am 29. Juli mit, „dass die Hühnerhaltung im Veterinäramt angemeldet und im Wohngebiet gestattet ist“.

Fette Ratte

Tiere sorgen immer wieder für „Maerker“-Meldungen, so wie diese, die auch aus Brandenburg/Havel stammt: „Heute früh kam mir und meiner Tochter auf offener Straße eine fette Ratte entgegen. Betroffen Ferdinand-Lassalle-Straße Ecke Neuendorfer Str., Uhrzeit 6:40. Der Versuch das Tierchen zu fotografieren war nur halbwegs erfolgreich. (Konturen erkennbar).“ Anders als dem Hahn, sollte es diesem Tier an den Kragen gehen. Replik der Stadt: „Die Fachgruppe Gesundheit teilt mit, dass ein Schädlingsbekämpfungsdienst mit der notwendigen Rattenbekämpfungsmaßnahme beauftragt wurde.“

Seepferdchen

Ebenfalls aus dem Tierreich stammt die Meldung aus Templin: „In Klosterwalde kommen vermehrt Reiter zum Baden inkl. Pferd an die Badestelle. Die Pferde verrichten dann ihr Geschäft im See und auf dem Grün davor. Das ist für uns Badegäste sehr unangenehm“, heißt es. „ Sie sollten entweder Schilder, ähnlich wie Hundeverbot, aufstellen oder den Reitern mal ein Bußgeld schicken. Diese müssen doch bestimmt auch ihre Hinterlassenschaften beseitigen oder?“ Die Stadt reagierte jedoch nur einsilbig: „Vielen Dank für Ihren Hinweis.“

Wollen wir das wirklich?

Einen längeren Eintrag erreichte die Verwaltung von Kleinmachnow Ende Mai. „Seit längerer Zeit steht ein großes Wohnmobil auf dem Bürgersteig an o.g. Stelle. Es nimmt fast die gesamte Breite des Bürgersteiges ein“, meldet jemand, erklärt den Zweck eines Bürgersteigs und die Nöte von Fußgängern, die auf die Straße ausweichen müssten. Um dem Hinweis Nachdruck zu verleihen, erklärt der Melder in drastischen Bildern, wo das noch hinführen wird: „...Kinder werden im Kinderwagen durchgeschüttelt, Senioren kommen ins Stolpern u.a.m. Wenn die Entwicklung in Kleinmachnow so weitergeht, und das ist abzusehen, werden die Bürgersteige in Zukunft in Abstellplätze von Wohnmobilen und zukünftig auch Boote einschließlich Bootstransporter umgewidmet. WOLLEN WIR DAS????“ Die Stadt sah sich das vor Ort an, kam aber zu einem weniger dramatischen Befund: „Das Wohnmobil ist bekannt und stand dort wie die übrigen PKW.“ Und kurz darauf: „Bei der Kontrolle heute stand das Wohnmobil nicht in der Straße.“

Zweierlei Kehrmaß

Eine Zweiklassengesellschaft in Sachen Straßenreinigung hat ein Ludwigsfelder im Mai moniert: „Es ist eigentlich ein Unding, dass im Dichterviertel wöchentlich gereinigt wird, während in den Neubauten nur sporadisch, ich würde sagen, rund zweimal im Jahr die Kehrmaschine vorbeikommt. Es sollten gleiche Turnuszeiten eingeführt werden.“ Die Stadt antwortet vielsagend: „Die Straßen werden im Turnus der Straßenreinigungssatzung gereinigt.“

Rauchende Lehrer

In Ludwigsfelde sind offenbar sowohl Lehrer als auch Schüler schlechte Vorbilder. Ein Bürger meldete folgende Beobachtung: „Vor und nach dem Unterricht und in den Pausen stehen immer wieder etliche Schüler und auch Lehrer direkt vor dem Hauptzugang zur Schule und rauchen.“ Die Stadt nahm das zur Kenntnis. Offen bleibt, ob die Lehrer einen blauen Brief erhielten.

Sperrmüll und Alkohol

In Rüdersdorf sorgen „verwahrloste Männer“, die an einer Haltestelle auf verdreckten Stühlen sitzen und „Unmengen an Alkohol“ konsumieren, verständlicherweise für Unmut. Zumal: „Wenn die Männer dort nicht sitzen, dann riecht es dort sehr unangenehm nach Urin und Alkohol.“ Das Problem konnte jedoch laut Stadtverwaltung nur halb gelöst werden. Die verdreckten Sperrmüllstühle wurden weggeräumt, die Trinker nicht, denn: „Die Männer die sich dort aufhalten, stammen alle aus dem nahegelegenen Wohnheim. Da die Insassen Freizügigkeit haben, wird sich an diesem Zustand nichts ändern.“ Allerdings sei die City-Streife auf das Problem aufmerksam gemacht worden.

Immer diese Wahlplakate

Sehr viele Einträge widmen sich in diesem Jahr dem Thema Wahlplakate. So etwa in Rathenow, wo sich im Juli jemand über ein Großplakat im Kreisverkehr beschwerte, obwohl doch die Kommunalwahl schon fast zwei Monate zurücklag. „Evtl könnte dieses Plakat ja langsam mal entfernt werden.“ Der Melder musste enttäuscht werden. Die Stadt schrieb am 5. Juli: „Vielen Dank für Ihren Hinweis. Das große Wahlplakat wurde dort gerade erst aufgestellt. Es geht hier schon um die Landtagswahlen im Land Brandenburg am 01. September und die Parteien fangen jetzt an großflächig für ihre Kandidaten zu werben.“

Von Torsten Gellner