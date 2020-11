Potsdam

Die geplante Abgabe günstiger FFP-2-Schutzmasken an Menschen aus Corona-Risikogruppen in diesem Winter wird konkreter. Der Gemeinsame Bundesausschuss des Gesundheitswesens (GBA) mit Vertretern von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hat eine erbetene Eingrenzung der Gruppen mit Risiken für schwere und tödliche Verläufe erstellt. Das Ergebnis fällt überraschend hoch aus.

Insgesamt dürften es 27,35 Millionen Menschen sein, wie es in der Stellungnahme heißt. Dazu zählen 23,7 Millionen Menschen ab 60 Jahre, außerdem weitere Menschen mit Vorerkrankungen, Risikoschwangerschaften oder Übergewicht.

Anzeige

Studien zu erhöhtem Risiko ausgewertet

Die Stellungnahme ist insofern interessant, als dafür mehrere Studien über Risikofaktoren und Risikogruppen durchforstet wurden. Auf dieser Grundlage wurde dann abgeleitet, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt zu diesen „besonders vulnerablen Gruppen“ gehören, also zu solchen mit einem „signifikant erhöhtem Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf infolge einer Infektion mit dem Coronavirus“.

Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen der Ruf laut, statt der drastischen Corona-Schutz-Maßnahmen besser diese besonders gefährdeten Gruppen zu schützen – wie auch immer das gehen soll. Doch das dürfte so einfach nicht sein. Es wäre nämlich laut GBA fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung, die sich dann weitgehend vom sozialen Leben zurückziehen müssten, zu gesonderten Terminen einkaufen gehen müssten oder keinen Besuch mehr empfangen dürften.

27 Millionen zählen zur Risikogruppe

Rund 27 Millionen Deutsche zählt der GBA zur Corona-Risikogruppe. Das Alter spielt eine wesentliche Rolle, aber auch bestimmte Vorerkrankungen. Anschließend hat der GBA Zahlen darüber zusammengetragen, wie viele Menschen in Deutschland zu diesen Gruppen gehören. Zum Teil überschneiden sich diese Gruppen natürlich. Allein über das Merkmal „Altergruppe 60“ plus dürfte der weitaus größte Teil der vulnerablen Gruppen abgedeckt sein, heißt es in der Stellungnahme. Sie machen alleine schon fast 24 Millionen aus.

Die Bevölkerungsgruppen gelten als besonders gefährdet:

Menschen ab 60 Jahre: 23,7 Millionen

Frauen mit Risikoschwangerschaft: 188.000 bis 260.000

Menschen mit Herzinsuffizienz: 2,46 Millionen

Menschen mit zerebrovaskulären Erkrankungen, z.B. Schlaganfall: 1,76 Millionen

Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2: 4,6 Millionen Menschen

Krebspatienten mit aktiver Chemotherapie: 398.000

Menschen mit Niereninsuffizienz: 81.000

Menschen mit COPD oder Asthma: 2,63 Millionen

Organtransplantierte: rund 30.000 (Organe); rund 20.000 (Stammzellen)

Altersdemente: 1 bis 1,5 Millionen

Übergewichtige ab einem BMI von 30: rund 11,12 Millionen

Wie belastbar sind diese Zahlen?

Der GBA räumt aber ein, dass die ausgewerteten Studien nicht nochmal einer eigenen Qualitätsprüfung unterzogen wurden. „Daher kann auch keine Aussage zur Belastbarkeit der Ergebnisse getroffen werden“, heißt es.

Die GBA-Stellungnahme soll nun Grundlage für eine Verordnung sein, mit der das Bundesgesundheitsministerium die konkrete Bereitstellung der Schutzmasken regeln will. Ziel bleibe, mit der Ausgabe von Masken im Lauf des Dezembers zu beginnen, wie es hieß. Nach einem Beschluss von Bund und Ländern sollen pro Person insgesamt 15 FFP2-Masken – rechnerisch eine pro Winterwoche – gegen „eine geringe Eigenbeteiligung“ zu bekommen sein. Der Bund hatte dabei aber vornehmlich Bewohner von Seniorenheimen im Blick.

Von Torsten Gellner/dpa