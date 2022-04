Falkensee

Sven B. aus Falkensee soll einer der beiden Köpfe einer Chatgruppe gewesen sein, die im Verdacht stehen, eine Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplant zu haben. In einer Razzia vergangene Woche wurden er und drei weitere Beschuldigte festgenommen. Wer ist der 52-Jährige?

Wer ist Sven B.?

Sven B. lebt in einem Einfamilienhaus in Falkensee. Bei der Durchsuchung seines Hauses fand sich laut der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Koblenz eine Kalaschnikow AK-47. Der RBB berichtete außerdem von einer SS-Uniform. Von 1986 bis 1990 war der Bilanzbuchhalter laut seinem Lebenslauf Soldat an der Offiziershochschule der Landstreitkräfte im sächsischen Zittau. In einem beruflichen Profil als Dozent steht, dass er nach der Wende zwei Jahre in Russland war. Bisher ist der 54-Jährige nicht vorbestraft. Jetzt werden ihm gleich zwei Taten vorgeworfen: die Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat sowie der Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Zum Kern der extremistischen Chatgruppe gehören neben Sven B. noch vier weitere Beschuldigte, die unter anderem aus dem bayrischen Landshut und Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz stammen. Sven B. und drei weitere Männer sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen die Gruppe liefen seit Oktober vergangenen Jahres.

Warten auf Tag X

Die Chatgruppe im Kurznachrichtendienst Telegram nannte sich nach Angaben der Ermittler „Vereinte Patrioten“, zuweilen aber auch „Deutschland Tag X“. Die Gruppierung, zu der etwa 70 Mitglieder zählen sollen, habe zunächst mit einer „Aktion Blackout“ Anschläge auf Stromleitungen und Umspannwerke ausführen und damit die Stromversorgung zusammenbrechen lassen wollen. Danach sollte bei der „Aktion Klabautermann“ Gesundheitsminister Lauterbach entführt werden. In einem nächsten Schritt sei die Übernahme der Regierung angestrebt worden.

Rekrutierung in Telegram-Chats

Sven B. war noch in weiteren Chatgruppen aktiv. Dort suchte er nach „gleichgesinnten Personen“, um sie für die geplante Gewaltaktion zu rekrutieren, so Oberstaatsanwalt Christopher do Paço Quesado gegenüber der MAZ. Zwei Tage vor seiner Festnahme postete Sven B. in der Telegram-Gruppe „Veteranen-Pool“ folgende Nachricht: „Kameraden, Achtung!! Ich hoffe, ihr seid vorbereitet und bereit. Wer die Chance nutzen will, mitzumachen, sollte sich zeitnah per PN (Private Nachricht) an einen Admin wenden. Es wird ab sofort keine öffentlichen Aufrufe mehr geben!!“.

Sven B. war selbst Administrator der Gruppe, die anscheinend als Rekrutierungsplattform für ehemalige Soldaten fungierte. Dass der Falkenseer zum Kopf der Gruppe gehörte, zeigen die Chatverläufe: User verweisen immer wieder auf ihn. „Wer wirklich etwas bewegen will und aktiv seinen Beitrag leisten will“ solle sich bei ihm melden, heißt es da.

In Telegram-Chats rekrutierte Lauterbach-Entführer Sven Georg B. aus Falkensee "Gleichgesinnte". Quelle: Telegram Screenshot

 Sven B. nutzte anscheinend auch Möglichkeiten außerhalb des Nachrichtendienstes Telegram, um ehemalige Soldaten für sein Vorhaben anzuheuern. Anfang April veröffentlichte er einen Eintrag auf einer Website, auf der sich ehemaligen Soldaten eintragen, um sich zu vernetzen und wiederzufinden. „Sind noch Offiziere hier?“, schrieb er dort an einem Samstagabend gegen 22 Uhr. In dem Eintrag hat der ehemalige NVA-Offizier seinen Klarnamen angegeben.

Radikaler Impfgegner

Sven B. ist radikaler Impfgegner. Aus seiner Aversion gegen die Impfung und die Corona-Maßnahmen machte Sven B. auch in den Chat-Gruppen kein Geheimnis. Die Ungeimpften bezeichnete er als die „Aufgewachten“, er sprach von „Pharmafaschisten“, lügenden Politikern und Journalisten.

Im Januar 2021 postete Sven B. ein Foto in eine Telegram-Gruppe, die sich „D-Day 2.0“ nennt. Auf dem Foto ist der Briefkasten von Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zu sehen. B. hatte anscheinend einen Sticker auf den Briefkasten geklebt, auf dem ein Kind abgebildet ist und der Satz: „Wenn ich mal groß bin, werde ich wegen der Maßnahmen depressive Selbstmordkandidatin.“

Sympathie für Putin

In der „D-Day 2.0“-Initiative organisierten sich bundesweit unter anderem Rechtsextremisten, „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“, um an einem bestimmten Tag Straßenblockaden durchzuführen und anderweitig Protest zu zeigen. Erfolgreich war die Aktion nicht.

In einer Gruppe postete Sven Georg B. ein Foto von Nonnemachers Briefkasten. Quelle: Screenshot Telegram

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine beschweren sich immer mehr der Mitglieder der „Veteranen-Pool“-Gruppe über öffentliche Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine. Auch Sven B. macht deutlich, auf welcher Seite er steht: Anfang April postet er ein Bild seiner NVA-Veteranen-Medaille, die auf einem schwarz-orangenen Band liegt. Es ist ein sogenanntes Georgsband. Das Band wurde ursprünglich für militärische Tapferkeit verliehen. Mittlerweile erinnert es an den Sieg im Zweiten Weltkrieg und wird seit Russlands Annexion der Krim von Putin-Unterstützern genutzt.

Die Generalstaatsanwaltschaft sprach bei den Beschuldigten von einem „bunten Sammelsurium an Wirrheiten“. Zu dem Spektrum gehörten Verschwörer, Corona-Leugner, Gegner der Corona-Politik und sogenannte Reichsbürger; viele seien am rechten Rand zu verorten. Nicht bei allen seien aber Hinweise auf Rechtsextremismus gefunden worden. Gemeinsamer Hintergrund sei eine tiefsitzende staatsfeindliche Politik- und Staatsverdrossenheit. Rechtsextrem sei bei der Gruppe eine soziologisch-politische, aber keine juristische Einordnung.

Von Lena Köpsell